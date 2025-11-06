Szép csendben megszerezte a Revolut a magyar engedélyt: jöhet a fióktelep!

Megvan az engedély
A Revinfo egy olvasói jelzés nyomán írta meg, hogy
a Magyar Nemzeti Bank hivatalos nyilvántartásában megjelent a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe.
A dokumentumok szerint a vállalat 2025. október 23-án kapta meg valamennyi szükséges hatósági jóváhagyást a hazai fiók működtetésének megkezdéséhez.
A fejleményt az is megerősíti, hogy a Revolut ügyfélszolgálati oldalán, a gyakran ismételt kérdések között frissítették a vonatkozó információkat. A tájékoztatás szerint a szolgáltatás rövidesen
magyar IBAN-számmal lesz elérhető.
A hivatalos GYIK az átállás menetét is részletezi: "Ha magyarországi ügyfelünk vagy, és litván (LT) IBAN-nel rendelkezel, amikor a számládat a magyarországi (HU) fiókhoz migráljuk, HU IBAN-t kapsz. A régi LT IBAN-számot továbbra is használhatod, de a számládat ezentúl az új HU IBAN azonosítja. Ha a magyarországi fiókunk indulása után nyitsz Revolut-számlát, a számlanyitáskor automatikusan kapsz HU IBAN-t, és nincs szükség migrációra."
A változás azért fontos, mert a magyar ügyfelek eddig csak nemzetközi, litván bankszámlaszámot használhattak forint-egyenlegük kezelésére. Magyar pénzintézetből érkező átutalásokhoz így nemzetközi tranzakcióra volt szükség, ami bonyolultabb ügyintézést, akár több ezer forintos költséget és több munkanapos átfutást is jelenthetett.
A belföldi számlaszám bevezetése egyszerűsítheti a mindennapi pénzügyi műveleteket a magyar ügyfeleknek: például
a munkabér közvetlen, a szolgáltatónál vezetett forintszámlára történő utalása is lehetővé válik.
Vagyis a Revolut-számlák még több ügyfélnél válhatnak "elsődleges számlává".
Előzmények
Október elején a Revoluttól tudtuk meg, hogy a társaság több mint 40 új szakembert keres különböző területeken, magyarországi tevékenységének bővítése részeként. A lépés már akkor egyértelműen a helyi jelenlét, és egy jövőbeli fióktelep megalapozásának irányába mutatott azon túl, hogy erről már a Revolut vezetői is többször nyilatkoztak lapunknak is. Piaci pletykákból úgy hallottuk, hogy a neobank hazai vezetőjét már kiválasztották, de a személyét még nem jelentették be.
Tranzakciós illeték és bankadó
A hazai bankszektor régóta lobbizott annak érdekében, hogy az itthon már több mint 2 millió ügyféllel rendelkező Revolutra is "azonos szabályok vonatkozzanak azonos tevékenység esetén". A gyakorlatban ez alatt többek között azt értették, hogy ugyanannyi adót fizessenek a neobankok, mint a hazai szereplők.
A Revolut esetében - amely elsősorban pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújt - ennek az egyik fontos eleme, hogy a tranzakciós illetéket ők is fizessék meg azonos módon (eddig is fizetett tranzakciós illetéket a társaság, de bizonyos tranzakciókra, a belső forgalomra úgy tudni, hogy nem). Ezzel kapcsolatban nyár elején történt szabálymódosítás, így már a Revolut is úgy fizet illetéket, mint a hazai bankok.
A bankadó szabályai szerint "pénzügyi szervezet különadó megállapítására, bevallására és fizetésére kötelezett", és pénzügyi szervezetnek számít a hitelintézet és az egyéb pénzügyi szervezet,
ideértve a fióktelep formában működő pénzügyi szervezeteket is.
Értelmezésünk szerint tehát
bankadót fióktelepként fizetnie kell majd a Revolutnak, és igaz lesz ez az extraprofitadóra is.
Ezzel kapcsolatban megkérdeztük a Revolutot, hogy jól értelmezzük-e a szabályokat. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.
Kriptós tiltás a Revolutnál
Múlt héten megjelent a közlönyben az a rendelet, amely a magyarországi kriptokereskedési platformok engedélyszerzésének részleteit tartalmazza, így végső soron a legális kriptózás alapjait fekteti le. A hazai kriptósok türelmetlenül várták a szabályokat, ugyanis az engedély nélküli kriptózást elméletben nyár óta börtönbüntetéssel is lehetne sújtani, itthon érvényes engedélyt pedig szabályok hiányában eddig képtelenség volt szerezni. A hazai kriptopiac legnagyobb szereplője a Revolut, amely a szabályozók megtorlásától tartva leállította a kriptokereskedést. Ha teljesítik az előírt feltételeket, újraindulhat a kriptokereskedés a platformon, ennek több százezer kriptós örülhet majd. Az EU-s kriptokereskedési engedélyt már megszerezte a cég, erről kedden hivatalosan is tájékoztatták az ügyfeleket.
A témához szorosan kapcsolódik az is, hogy a közelmúltban benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a kriptoeszközökkel kapcsolatos információcsere magyar jogrendbe való beépítését célozzák. A tervezetek várhatóan jövő év elején lépnek hatályba, és innentől kezdve a magyar adóhatóság a külföldi országban végzett kriptoügyleteinkről is tudni fog.
Címlapkép forrása: Portfolio
