Új hitel érkezik a lakásépítésekre: első kézből tudtuk meg a részleteket

Portfolio: Új hitelterméket indít útjára hamarosan az MFB - miért?
Zsámboki Zoltán: 2025 az évtized meghatározó éve lehet a magyar otthonteremtésben. Nemcsak a kormány által indított Otthon Start Program, hanem a Lakhatási Tőkeprogram is hozzájárul ehhez, amelynek segítségével több ezer lakás fejlesztése valósulhat meg és egészül ki az év elején az MFB közreműködésével megvalósuló energiakorszerűsítést támogató Otthonfelújítási Programmal. Az otthonteremtési és felújítási programok sorába illeszkedően indul novemberben az MFB Társasház Plusz Hitelprogram, amely várakozásaink szerint hozzájárul és fontos szerepet játszik abban, hogy hosszú távon kiszámíthatóbbá és elérhetőbbé váljon a lakhatás Magyarországon. Bíztató, hogy az új beruházásoknak köszönhetően idén már 40 százalékkal nőtt az építési engedélyek száma, ami a projektfinanszírozási igények emelkedését is maga után vonja.
Az ilyen fejlesztések finanszírozása hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakáspiaci kínálat lépést tudjon tartani a kereslettel, és ne boruljon fel a piaci egyensúly.
Mi a cél az új hitelprogrammal, és kik alkotják az MFB Társasház Plusz Hitelprogram célcsoportját?
Az MFB elsődleges feladata, hogy olyan piacokon vállaljon szerepet, amelyek finanszírozása a kereskedelmi banki keretek között nem megoldott, ezzel kiegészítve a bankrendszer működését. Azt tapasztaltuk, hogy az 50 lakásnál kisebb társasház fejlesztések esetében esetlegesen
méretgazdasági, kockázati szempontok alapján indokolt a nagyobb szerepvállalásunk,
a lakásfejlesztések élénkítéséhez bevonva a hitelezési tevékenységünk során együttműködő partnereinket. Így elsődlegesen azok a társasházfejlesztők tekinthetők a program célcsoportjának, akik ezeket a sokszor kisebb, esetleg vidéken megvalósuló fejlesztések finanszírozását keresik.
Milyen forrásból, és milyen program részeként indítja el az MFB az új hitelterméket?
Az MFB aktív a nemzetközi kötvénypiacon, így lehetősége van arra, hogy piaci forrásból finanszírozzon hasonló hitelprogramokat.
Ez a program 100 milliárd forintos keretösszeggel, 300 millió és 5 milliárd forint közötti elérhető hitelösszeggel indulhat el.
Több mint 40 pénzügyi vállalkozással dolgozunk együtt aktívan, többségük már jelezte részvételi szándékát a hitelprogramban, így elsődlegesen rajtuk keresztül juttatnánk el a forrást a célzott fejlesztőkhöz.
Milyen paraméterekkel indul az új hiteltermék?
A november 15-től elérhető hitel 5 éves futamidővel indul, aminek része, hogy a tőketörlesztés a futamidő végén, vagy a lakásértékesítés megindulásakor válik csak esedékessé. Első körben zöld- és barnamezős beruházásokra lesz elérhető, de
célunk, hogy rövid időn belül kiegészítsük a programot tetőtereken megvalósítható ráépítésekkel,
ezzel a vertikális lakásszám bővítéseknek finanszírozási hátteret biztosítva. Az MFB által refinanszírozott, pénzügyi vállalkozásokon keresztül elérhető, piaci kamatozású hitel választható fix és változó kamatozással egyaránt, ami megfelel a piaci sztenderdeknek.
Mit várnak az új hitelprogramtól, milyen igénybevételéi volumennel és eredményekkel lenne elégedett egy-két éves időtávon?
60 milliárd forintnyi hiteligényre számítunk az első évben, így két év alatt kimerülhet a 100 milliárdos keretösszeg, de nem látjuk akadályát annak, hogy hosszabb távon is biztosítsuk a szükséges forrást amennyiben várakozásokon felül teljesít a program.
3-5 milliárd forint közötti átlagos hitelösszeggel kalkulálunk, ez 20-30 helyszínen megvalósuló társasház fejlesztést jelentene,
így akár 1500 lakás is megépülhet az MFB Társasház Plusz Hitelprogram segítségével. A jövő év első hónapjaiban már látni fogjuk a piaci reakciókat, de úgy gondolom, összességében érdemi és pozitív hatást tud elérni MFB Társasház Plusz Hitelprogramunk a lakásfejlesztések mellett az építőiparra is.
Fotók: Berecz Valter / Portfolio
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
