Tekerhet egyet felfelé az extraprofitadón a kormány - Mi lesz az OTP-vel?

A kormány a romló makrogazdasági kilátások és az emelkedő költségvetési hiány miatt érdemben növelné a bankokra kivetett extraprofitadót. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint 2026-ban az eredetileg tervezett 185 milliárd forint helyett akár 370 milliárd forintot is beszedhetne az állam ebből a forrásból. A javaslat tehát lényegében megduplázná a bankrendszerre rakódó extraprofitadót, ami az OTP-re, mint a szektor legnagyobb és egyik legnyereségesebb szereplőjére különösen nagy hatással lehet. Mutatjuk a számokat!

Hogy milyen terhek tartják most nyomás alatt az OTP profitját?

  • pénzügyi szervezetek különadója, ezt 2010-ben vezették be,
  • extraprofitadó,
  • bankkártyás tranzakciók után fizetendő teljes éves tranzakciós illeték,
  • ezeken felül Magyarországon, Bulgáriában és Szlovéniában különböző felügyeleti díjak is vannak (betétbiztosítási díj, befizetés a kárrendezési alapba).

A különadó terheket egy összegben az év első negyedévében számolja el az OTP.

A magyarországi csoporttagok által az első negyedévben egy összegben elszámolt banki különadók és az ehhez kapcsolódóan az első kilenc hónapban elszámolt csökkentések bruttó 102,4, nettó (adózás után) 93,2 milliárd forintot tettek ki.

