OTP-részvényeket vett a vezérigazgató-helyettes
Portfolio
Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese kétezer darab OTP-részvényt vett kedvezményes részvényvásárlási program keretében – derül ki a BÉT-en publikált tájékoztatásból.
Bencsik László a kedvezményes részvényvásárlási program keretében kétezer darab részvényt vett tőzsdén kívüli kereskedésben, 24 051 forintos átlagáron. A vásárlás összértéke 48 millió forint.

Címlapkép forrása: Portfolio

