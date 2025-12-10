Bejelentette a kormány: beperelik az Európai Bizottságot

Gulyás Gergely azt mondta, hogy a novemberi 3,8 százalékos inflációs adat nem indokolja a kormány jövő évre vonatkozó, 3,6 százalékos inflációs előrejelzésének módosítását. Úgy fogalmazott, hogy elégedettek azzal, hogy az árszabályozási intézkedések beváltak, és több szakmai elemzés is a hatékonyságukat emeli ki. Hozzátette, hogy a kormány sem az inflációs előrejelzésen, sem a nyugdíjemelés tervezett mértékén nem változtat.

Elmondta, hogy az inflációs prognózisok tekintetében a jegybank számít irányadónak, a költségvetésnek azonban szüksége van egy konkrét számmal való kalkulációra. Jelezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank december közepén frissíti az előrejelzését, amely általában pontosabb a kormányénál. A kormány – mint mondta – azt tartja a legfontosabbnak, hogy a nyugdíjemelés mértéke elérje vagy meghaladja az inflációt, és jelenleg úgy látják, hogy erre jó esély van.

Arra a kérdésre, hogy a friss inflációs adat fényében mikor kezdheti meg a jegybank a kamatcsökkentést, azt válaszolta, hogy a kormány nem kíván beleszólni a monetáris politikába, mert az a jegybank hatásköre. Azt mondta, általános véleményük az, hogy a magyar gazdaság számára kedvezőbb lenne az alacsonyabb kamatszint, feltéve hogy a pénzügyi stabilitás és az árfolyam stabilitása fennmarad. Hangsúlyozta, hogy a jegybank függetlenségét a kormány semmilyen formában nem érinti.