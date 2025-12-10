Bejelentette a kormány: beperelik az Európai Bizottságot

A kormány alacsony kamatoknak örülne
Gulyás Gergely azt mondta, hogy a novemberi 3,8 százalékos inflációs adat nem indokolja a kormány jövő évre vonatkozó, 3,6 százalékos inflációs előrejelzésének módosítását. Úgy fogalmazott, hogy elégedettek azzal, hogy az árszabályozási intézkedések beváltak, és több szakmai elemzés is a hatékonyságukat emeli ki. Hozzátette, hogy a kormány sem az inflációs előrejelzésen, sem a nyugdíjemelés tervezett mértékén nem változtat.
Elmondta, hogy az inflációs prognózisok tekintetében a jegybank számít irányadónak, a költségvetésnek azonban szüksége van egy konkrét számmal való kalkulációra. Jelezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank december közepén frissíti az előrejelzését, amely általában pontosabb a kormányénál. A kormány – mint mondta – azt tartja a legfontosabbnak, hogy a nyugdíjemelés mértéke elérje vagy meghaladja az inflációt, és jelenleg úgy látják, hogy erre jó esély van.
Arra a kérdésre, hogy a friss inflációs adat fényében mikor kezdheti meg a jegybank a kamatcsökkentést, azt válaszolta, hogy a kormány nem kíván beleszólni a monetáris politikába, mert az a jegybank hatásköre. Azt mondta, általános véleményük az, hogy a magyar gazdaság számára kedvezőbb lenne az alacsonyabb kamatszint, feltéve hogy a pénzügyi stabilitás és az árfolyam stabilitása fennmarad. Hangsúlyozta, hogy a jegybank függetlenségét a kormány semmilyen formában nem érinti.
Elég lesz a keret az energiatárolós támogatásra
Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg a lakossági energiatárolási támogatási programot. Arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha a keret nem merül ki, azt mondta, hogy elvileg lehetséges lenne a kiterjesztés, de a kormány inkább attól tart, hogy a támogatási igények magasabbak lesznek a rendelkezésre álló összegnél. Úgy fogalmazott, hogy valószínűbbnek tartják:
a 100 milliárdos keret teljesen fel fog használódni, mivel 80 százalékos támogatási intenzitás mellett a piaci árú, körülbelül 3,1–3,2 millió forintos energiatárolói beruházáshoz 2,5 millió forintos támogatás jár, ami szerinte elegendő számú pályázót fog vonzani.
A kormány szerint nincs politikai beavatkozás a főváros számláinak inkasszózásában
Gulyás Gergely azt mondta, hogy nem tud olyan esetről, amikor a kormány bármelyik pillanatban „lemelemne” pénzt a főváros számlájáról, hanem minden hónapban ugyanúgy történik az adó és a szolidaritási hozzájárulás beszedése, ahogy minden adózóval szemben: ha valakinek köztartozása van, azt az államkincstárnak be kell hajtania. Úgy fogalmazott, hogy amit a főpolgármester politikai vádaskodásként állít, az szerinte összeegyeztethetetlen a jogállami működéssel, mert az adóhivatalnak nincs mérlegelési jogköre. Hozzátette, hogy ha a kincstár nem hajtaná be ezeket a kötelezettségeket, az már bűncselekmény lenne.
Arra, hogy a levonások időzítése egybeesett Karácsony Gergely csőddel kapcsolatos nyilatkozataival, azt válaszolta, hogy a beszedés minden hónapban az első 10 napban történik, jellemzően 5-e és 10-e között. Azt mondta, nem tudta, melyik percben hajtották végre a műveletet, de azt igen, hogy ez minden hónapban, jogszerűen megtörténik. Szerinte értelmezhetetlen az a felvetés, hogy ezt politikailag lehetne befolyásolni.
A főváros gazdasági helyzetéről azt mondta, hogy az iparűzési adóbevételei nagyobb mértékben nőttek, mint a befizetési kötelezettségei, még az inflációnál is jobban, ezért a szaldó szerinte egyértelműen pozitív. Így nem látja a szolidaritási adót igazságtalannak a kormány.
Arra a kérdésre, hogy miért nem utalja a kormány a fővárosnak azokat a forrásokat, amelyekre Karácsony Gergely hivatkozik, felidézte, hogy a miniszterelnök egy rendezvény alkalmával azt mondta: a kormány biztosítani fogja, hogy a dolgozók megkapják a bérüket, ha erre a főváros saját forrásból nem lenne képes. Hangsúlyozta azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy a főváros mentesülne saját kötelezettségei alól, és a kormány nem vállal át olyan tartozásokat, amelyek szabályosan a fővárost terhelik.
Nem tett le az 1000 eurós minimálbérről a kormány
Gulyás Gergely a köztévé kérdésére azt közölte, hogy jó esély van tartani a kormány által korábban vállalt célt, amely szerint 2028-ra ezer eurós lesz a minimálbér és egymillió forint fölé emelkedik az átlagkereset. Úgy fogalmazott, hogy az ezer eurós minimálbér két tényezőn múlik: egyrészt a minimálbér emelésének mértékén, másrészt a forint euróárfolyamán. Emlékeztetett arra, hogy az árfolyam reggel 384 forint volt, ami ezen a szinten 384 ezer forintos minimálbérnek felel meg, és szerinte reális cél 2028-ra.
A jövő évi minimálbérről azt mondta, hogy a kormány még nem döntött, és a gyakorlat az, hogy a kabinet nem egyoldalúan határozza meg a mértékét, hanem elősegíti a munkaadók és a munkavállalók megállapodását. Felidézte, hogy az elmúlt évtizedben mindig ez történt: ha létrejött a megállapodás a felek között, akkor azt a kormány kihirdette. Hangsúlyozta, hogy ugyan a döntés felelőssége végső soron a kormányé, de a magyar gazdaság érdeke az egyeztetésen alapuló bérmegállapodás.
Hozzátette, hogy a kormány ezt most is elősegítette: a miniszterelnök és a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke között létrejött megállapodás alapján egy 90 milliárd forintos csomag állt össze, amelynek részleteit a kormány szerinte már ismertette. Jelezte, hogy e csomag első jogszabályait még aznap elfogadják.
Változás jöhet a szexuális erőszakról szóló törvényekben
Kérdésre válaszolva Vitályos Eszter azt mondta, hogy ismeri a Képzőművészeti Egyetemen történt ügyről szóló beszámolókat. Közölte, hogy az Igazságügyi Minisztérium minden ilyen esetet figyelemmel kísér, és a Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott felmentésére az elsőfokú bírósági bizonyítási eljárás előtt került sor, az ítélet pedig nem volt fellebbezhető, ezért az ügyészség tudomásul vette. Hozzátette, hogy a minisztérium minden ügyet megvizsgál, és ahol a jogalkotói beavatkozás indokolt, ott meg is fog történni, az érintett esetet azonban jelenleg egyedi ügyként és egyedi ítéletként kezelik.
Arra a kérdésre, hogy a kormány tervezi-e a beleegyezés fogalmának beemelését a jogszabályokba, azt felelte, hogy több területen is kapcsolatot tart az Igazságügyi Minisztériummal és civil szervezetekkel, és készül olyan javaslat, amely hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül. Felidézte, hogy a bántalmazással kapcsolatos adatok rendkívül súlyosak, és jelezte, hogy ezen a területen további lépések várhatók.
Az isztambuli egyezmény ratifikálásával kapcsolatban azt mondta, hogy nem tartja indokoltnak az ügy összekeverését az egyezménnyel, mert annak vannak olyan rendelkezései, amelyeket a kormány nem kíván ratifikálni. Hozzátette ugyanakkor, hogy az egyezmény bántalmazással és kapcsolati erőszakkal összefüggő elemeit Magyarország már beemelte a jogrendbe. Arra a felvetésre, hogy a beleegyezés fogalma ennek ellenére miért nem része a magyar szabályozásnak, úgy reagált, hogy a sajtóban megjelent beszámolók nem minden esetben tükrözik pontosan a bírói ítélet tartalmát, és kijelentette, hogy a kormánynak nem feladata bírósági döntéseket kommentálni.
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
A kormány 100 milliárd forintos pályázatot indít lakossági energiatárolókra: a háztartások akár 2 millió forint támogatást is kaphatnak egy 10 kW-os akkumulátorra – mutatjuk a részleteket!
A Szőlő utcai gyermekotthon ügyét is vizsgálják
Gulyás Gergely azt mondta, hogy a kormány a reptéri fejlesztések mellett fontosnak tartja a kapcsolódó vasúti fejlesztéseket is, mert ezek segítik a hosszú távú közlekedési célok elérését. Közölte, hogy a kabinet a tegnapi ülésén a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel is foglalkozott, és több döntést hozott.
Elmondása szerint a belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy az intézetben történtek miatt nyomozás zajlik, amely az ügyészség irányítása alatt áll, és már több letartóztatás is történt. Több korábbi vezetővel szemben büntetőeljárás van folyamatban. Gulyás hangsúlyozta, hogy politikai célzatú félreértelmezések helyett tisztázni kell:
az intézmény gyermekotthonként működik ugyan, de funkciójában gyakorlatilag egy fiatalkorúak börtöne, ahol olyan fiatalok vannak elhelyezve, akik különböző – gyakran súlyos – bűncselekmények miatt kerültek oda.
Úgy fogalmazott, hogy az itt lévő fiatalok között van, akit szexuális erőszak, személyi szabadság megsértése, kábítószer-kereskedelem vagy más erőszakos cselekmények miatt tartanak fogva.
A miniszter azt mondta, a jelenlegi szociális fenntartói rendszer nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy az intézetben elkövetett bűncselekményeket megelőzze. Ezért a kormány úgy döntött, hogy azoknak a nevelőknek az ügyében, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesznek, az intézmény irányítását pedig a rendőrség veszi át. Közölte, hogy a kormány elvárja a hatóságoktól: minden felmerülő gyanút alaposan vizsgáljanak ki, és gyors, hatékony intézkedéseket hozzanak.
Bejelentette, hogy a döntés a Magyar Közlönyben hamarosan megjelenik, és szinte azonnali hatállyal életbe lép. A rendőrség átveszi az intézmények irányítását, és a kormány arra fog törekedni, hogy ez a lehető leghatékonyabban történjen. Gulyás szerint különösen fontos, hogy a fogva tartott fiatalokkal szemben a dolgozók minden esetben jogszerűen járjanak el, és ne fordulhassanak elő olyan túlkapások vagy bűncselekmények, mint amelyek a közelmúltban a médiában is megjelentek.
Úgy fogalmazott, azt remélik, hogy ezzel sikerül véglegesen lezárni azokat a problémás állapotokat, amelyek akár tíz évvel, akár néhány évvel ezelőtt jellemezték az intézet működését.
Fejlesztik az M86-os és M87-es utakat, jön a reptéri gyorsvasút
A kormány koncessziós formában fejleszti az M86-os és M87-es utakat – ismertette a keddi döntést Gulyás Gergely.
A repülőtéri gyorsvasút fejlesztését is támogatja a kabinet. Jövő január-februárban írja ki erről a pályázatot Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
A tervek szerint a pálya a Nyugati pályaudvar és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között épül majd ki, az állam nem ad majd bele forrást, 5-10 perc gyakorisággal járnak majd a vonatok. Átlagosan napi 30-33 ezer fős utasszámot becsülnek.
Döntés született a napelemes tárolók támogatásáról
Gulyás Gergely ezután ismertette, hogy a magyar energiamixben egyre számottevőbbek a napelemek, azonban ezek termelése kiszámíthatatlan.
A kiegyensúlyozás végett egy 100 milliárd forintos lakossági napelemes energiatárolós pályázatot ír ki a kormány.
A feltétel az, hogy legyen már az igénylőnek napeleme – vagy telepítsen ilyet –, így 10 kilowattos tárolót vásárolhatnak a háztartások.
A pályázatot az ígéretek szerint január elején, közepén írják majd ki. Az elbírálásnál azok élveznek elsőbbséget, akik már kiestek, vagy 2030-ig kiesnek a szaldó-elszámolásból.
A kormány csak a 10 kilowattos kapacitású rendszer létesítését várja el, amelynek megvalósításához 2,5 millió forint támogatást adnak.
Gulyás azt mondta, hogy a jelenlegi piaci árak mellett egy energiatároló és a hozzá tartozó irányítórendszer összesen körülbelül 3,2 millió forintba kerül, így a támogatás nagyjából 80 százalékos intenzitású. Feltételként azt említette, hogy a pályázóknak vállalniuk kell az akkumulátor szabályos és biztonságos telepítését.
Az EU-s lépések közül az orosz energiahordozókról való leválást sem támogatja a kabinet
Később Gulyás Gergely ismertette, hogy a magyar kormány nem támogatja a RePowerEU-program kiterjesztését az orosz energiahordozókról való teljes leválást sem. Kifogásolja a kabinet, hogy most belső piaci intézkedésként döntene erről az Európai Tanács, amely csak minősített többségi szavazást tesz kötelezővé, miközben a kabinet álláspontja szerint a lépés valójában szankciós lépés, amelyhez teljes egyhangúság kellene.
Kifogásolja azt is az Orbán Viktor vezette a kormány 2027. szeptember 30-ra előrehoznák az orosz kőolaj- és gázszállítás leállításának határidejét. Gulyás Gergely bejelentette, hogy a döntést, amint megszületik, az Európai Unió Bíróságán támadják meg, mivel azzal az EU beleszólna a tagállami hatáskörbe tartozó energiadöntésekbe, ami szerintük sérti az alapszerződéseket.
Kezdődnek a bejelentések
Több fontos kérdést is megtárgyaltunk, köztük európai uniós ügyeket is. A kormányülésen ezért vendégként részt vett az EU-s állandó képviseletet vezető nagykövet is, aki a jövő heti csúcstalálkozóra készítette fel a kabinetet. Az első fontos téma a migrációs paktum végrehajtási határozat volt – ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a keddi kormányülés témáival kapcsolatban, és azt is közölte, hogy december 23-án lesz a következő kabinettanácskozás.
A magyar kormány – a miniszter közlése szerint – jelezte, hogy a kormány nem támogatja a lépést, elfogadhatatlannák tartják azt, hogy válsághelyzet esetében kötelező elosztási kvóta, vagy költségszolidaritásra kötelezhető Magyarország.
Késéssel érkeznek a bejelentések
Valamivel 8 óra után kezdődik majd a sajtótájékoztató.
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Gulyás Gergely sajtótájékoztatóján a keddi kormányülés több fontos témájáról is szó eshet.
Szó lehet a friss béremelési döntésekről, a minimálbér-megállapodásról, valamint a legalacsonyabb bérekhez kötött szociális juttatások helyzetéről.
Az idei és a jövő évi költségvetés helyzetéről is érkezhetnek új bejelentések, valamint szó lehet a hitelminősítők hétvégi értékeléseiről, a gazdasági kilátásokról és az uniós források állásáról.
De napirenden lehet a Paks 2-vel kapcsolatos fejlemények és a miniszterelnök washingtoni és moszkvai tárgyalásainak eredménye is. Előbbi főként azért lehet érdekes, mert Donald Trump amerikai elnök egy keddi interjúban határozottan cáfolta, hogy megállapodtak volna a több magyar kormánytag, köztük a kormányfő által bejelentett pénzügyi védőpajzsról.
Orbán Viktor a kormányülésre érkezve új lakossági támogatási programot lengetett be, amely a lakossági energiatárolás ösztönzésére irányulhat.
Ezzel kapcsolatban elképzelhető, hogy már a mai kormányinfón további részletek hangzanak el. A tájékoztatót percről percre követjük.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
