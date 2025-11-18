Változik a CSOK Plusz: végleg eltörölt egy furcsa határidőt a kormány

Eddig úgy volt, hogy csak 2025 végéig vehetik igénybe a CSOK Pluszt azok a házaspárok, akiknél már úton a baba, de a feleség már betöltötte a 41 évet. Most ezt a lehetőséget állandósította a kormány.

Éjszaka ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben a 359/2025. (XI. 17.) kormányrendelet, amely alapján jogosult házaspárnak azok a házastársak számítanak, akik közül a feleség a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában

még nem töltötte be a 41. életévét , vagy

, vagy betöltötte a 41. életévét, de legalább a 12. hetet betöltött várandóssága fennáll, és ezt a jogszabályban meghatározottak szerint igazolják, vagy

fennáll, és ezt a jogszabályban meghatározottak szerint igazolják, vagy betöltötte a 41. életévét, az általuk történő örökbefogadás engedélyezése érdekében az illetékes gyámhatóságnál – a kölcsönkérelmük benyújtását megelőzően, de 2024. január 1. napjánál nem régebben – személyesen előterjesztették a kérelmüket, és ezt a jogszabály szerint igazolják.

2026. január 1-jével így hatályát veszti az a kikötés, amely a 41 feletti feleségek számára csak 2025 végéig biztosította volna a CSOK Plusz igénybevételét. A jogszabályváltozás korábbi tervezete szerint

a könnyítés évi 350 családon segít, és 2028 végéig 2,8 milliárd forintba kerül az államnak.

