Mekkora hitelt tud felvenni egy átlagos magyar állampolgár? – Kiszámoltuk, és van két jó hírünk

A vágtató infláció és a magas kamatkörnyezet a magyarok hitelezhetőségének is sokat ártott az utóbbi években, mára azonban ez nagyot változott. A kamatok csökkenése, a nominálbérek emelkedése és az Otthon Start Program bevezetése lendületet adott a hitelpiacnak, ami meglátszik azon is, hogy egyre nagyobb összegű adósságot tudnak vállalni a magyarok. A lakáshitelek átlagos összege például az egy évvel ezelőtti 19 millióról meredek ugrással 27 millió forint fölé emelkedett.
Sokan úgy gondolnak az Otthon Startra, mint amely elsősorban a törlesztőrészlet csökkentése szempontjából hasznos. Ez igaz is, ugyanakkor az alacsonyabb kamatának köszönhetően hasonló törlesztőrészlet mellett magasabb hitelösszeg is vállalható vele, mint egy piaci hitellel, így a megcélozható lakástulajdon is értékesebb. 20 éves futamidő mellett 34%-kal, 25 éves futamidő mellett 42%-kal magasabb hitelösszeg érhető el egy 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitellel, mint egy 6,5%-os kamatozású piaci hitellel.
Ugyanakkor a hitelezhetőséget a MNB adósságfékszabályai is behatárolják, ezek éppen 2026. január 1-jével változtak utoljára. Cikkünk témáját, vagyis a medián és átlag keresőket nem érinti, de a korábbi 600 ezer forintról 800 ezer forintra emelkedett az a nettó jövedelemhatár, amely fölött a főszabálynál magasabb jövedelem arányos törlesztőrészlet mutatót (JTM-et) alkalmazhatnak a bankok, lásd alábbi táblázatunkat. Ami most érdekes nekünk, az az, hogy a legmagasabb, 50%-os (magasab jövedelem esetén 60%-os) JTM csak legalább 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél vagy zöld lakáscélnál érhető el (előbbihez tartozik ügyfélszempontból az Otthon Start is), a többi hitelnél alacsonyabb a hitelezhetőségi limit.
