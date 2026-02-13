Valamire készül az MNB, örülhetnek a hitelfelvevők? – Itt a friss lakáshitel-táblázat

A januári inflációs adat megjelenése után minden akadály elhárulhatott az elől, hogy a Varga Mihály vezette jegybank február 24-én csökkentse a 6,5%-os alapkamatot. Nem véletlenül billent meg a forint rögtön az adat megjelenése után, hiszen így várhatóan csökken majd a magyar deviza kamatelőnye a következő hónapokban.
Ma már az lenne a meglepetés, ha szűk két hét múlva is az alapkamat tartásáról döntene a jegybank. Ezzel megtörne a jég: az MNB 2024 szeptembere óta tartja 6,5%-on a rátát. Nemcsak az elemzők, a bankközi piac is készül a kamatcsökkentésre: a budapesti bankközi kamatláb például a tavalyi év utolsó hónapjaiban elkezdett elszakadni az alapkamattól, és most már
a 3 havi BUBOR 6,31%-on, a 6 havi BUBOR 6,28%-on, a 12 havi BUBOR 6,23%-on áll.
