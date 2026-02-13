Valamire készül az MNB, örülhetnek a hitelfelvevők? – Itt a friss lakáshitel-táblázat

Bár összegszerűen 70% fölé emelkedett az Otthon Start Program aránya a magyar lakáshitelpiacon, darabszám szerint tízből négy hitelszerződést még mindig nem otthon startos hitelként kötnek meg a háztartások. Nem jogosultak rá, vagy az ingatlan túl drága, esetleg kiegészítésként piaci hitelt is igénybe kell venniük. Megnéztük ezért, mit ajánlanak most a bankok piaci alapon a lakáshitel-felvevőknek, és van-e esély arra, hogy a közeljövőben a jegybanki alapkamat valószínűsíthető csökkenésével ezek a lakáshitelek is olcsóbbak lesznek a mostani 6,5% körüli kamatszintnél.

A januári inflációs adat megjelenése után minden akadály elhárulhatott az elől, hogy a Varga Mihály vezette jegybank február 24-én csökkentse a 6,5%-os alapkamatot. Nem véletlenül billent meg a forint rögtön az adat megjelenése után, hiszen így várhatóan csökken majd a magyar deviza kamatelőnye a következő hónapokban.

Ma már az lenne a meglepetés, ha szűk két hét múlva is az alapkamat tartásáról döntene a jegybank. Ezzel megtörne a jég: az MNB 2024 szeptembere óta tartja 6,5%-on a rátát. Nemcsak az elemzők, a bankközi piac is készül a kamatcsökkentésre: a budapesti bankközi kamatláb például a tavalyi év utolsó hónapjaiban elkezdett elszakadni az alapkamattól, és most már

a 3 havi BUBOR 6,31%-on, a 6 havi BUBOR 6,28%-on, a 12 havi BUBOR 6,23%-on áll.