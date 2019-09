Egy folyamatosan gyengülő forint mellett van jobb befektetés is, mint a szuperállampapír

A MÁP+ legnagyobb előnye, hogy értékesítési szempontból erős motivációt ad a részvényalapok térnyerése számára, ezzel pedig némiképp paradox módon, de a hazai pénzügyi kultúra kiteljesedéséhez fog vezetni – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Pallag Róbert, a Generali Alapkezelő befektetésekért felelős vezetője. Kiemelte, hogy bár nagyon jól hangzik 5 éves időtávon egy lényegében garantált, összességében 27%-os hozam, a forint nagyon erőteljes leértékelődési pályán van, ezt pedig minden befektetőnek figyelembe kell vennie a megtakarítási döntései során.

Ha a legfontosabb kockázatokat/kihívásokat kellene most kiemelni a piacon, ami nagy hatással van a magyar befektetési alapok jelenére és jövőjére, mit mondanál és miért?

Érdemes először is leszögezni, hogy a Generali Alapkezelőnél összetett az üzleti modell: a befektetési alapkezelés mellett privát és intézményi vagyonkezeléssel is foglalkozunk. Fontos stratégiai célunk, hogy a harmadik feles értékesítések súlyát növeljük. A kockázatokra áttérve: a lakossági állampapírok népszerűségét bizonyos befektetési alapok is megérzik, hiszen a hazai megtakarításokat célozza meg az ÁKK. Kihívás továbbá az erős piaci versenyhelyzet valamint a jövőképet formáló, rendszerszintű szabályozói változások szerepe.

Folyamatosan arra törekszünk, hogy az általunk létrehozott szakmai műhely olyan teljesítményt érjen el, mely minden releváns időtávon versenyképes a piacon. Miután a Generali Alapkezelő esetében nincs közvetlenül banki hátterű értékesítési hálózat, így ahhoz, hogy termékeink sikeresek legyenek a külső partnereknél, forgalmazóknál, valóban attraktív kockázatarányos hozamokat kell felmutatnunk a befektetők számára.

Az MNB statisztikái szerint a szuperállampapír-jegyzésekre fordított összeg mintegy 15%-a jött befektetési alapokból. A Generali alapjai mennyire érezték meg az új állampapír elindulását?

Az elmúlt években tudatosan emeltünk az ügyfeleknek összeállított modellportfóliónk kockázati szintjén, ezzel is ösztönözve őket arra, hogy hosszabb távon gondolkodjanak, ha befektetésekről van szó. A MÁP+ legnagyobb előnye, hogy értékesítési szempontból erős motivációt ad a részvényalapok térnyerése számára, ezzel pedig némiképp paradox módon, de a hazai pénzügyi kultúra kiteljesedéséhez fog vezetni. Mi azt tapasztaljuk, hogy a Generali részvényalapjai egyre népszerűbbek, idén is jelentős tőkebeáramlást látunk.

Szakmai szempontból a hazai makrogazdasági kilátások alapján úgy ítéljük meg, hogy az új állampapír nem ad jobb hozamot, mint amit inflációkövető lakossági állampapírokkal eddig is el lehetett érni,

sokkal inkább a hatalmas médiatámogatásnak és a lombardhitelezésnek köszönhető, hogy a fix hozam üzenete ilyen erősen el tudott jutni a potenciális megtakarítókhoz.

Ami még fontos, viszont sokan elfelejtik, hogy bár nagyon jól hangzik 5 éves időtávon egy lényegében garantált, összességében 27%-os hozam, nem tudjuk pontosan, hogy ezen az időtávon milyen mértékben értékelődik le a forint. 2008 eleje óta az euróval szemben mintegy 40%-os volt a gyengülés mértéke, miközben egy amerikai dollárért kétszer annyi forintot kell adni, mint akkor. Tehát

a forint trendszerűen nagyon erőteljes leértékelődési pályán van, és ezt minden befektetőnek figyelembe kellene vennie, amikor arról hoz döntést, hogyan diverzifikál, milyen devizában takarít meg.

Nem gondoljuk azt sem, hogy az intézményi és lakossági befektetők állampapír vásárlása között megfigyelhető erős hozamkülönbség örökké fent tud maradni. De függetlenül attól, hogy mi lesz a sorsa ennek az állampapír-konstrukciónak, a statisztikák azt mutatják, hogy

aki a globálisan iránymutató amerikai tőzsdéken fektet be, sokkal magasabb reálhozamot tud elérni a hazai állampapíroknál.

Több abszolút hozamú alapot is kezelsz, véleményed szerint minek tudható be a kategória gyengélkedése?

Természetesen az abszolút hozamú alapjainknál szakmai szempontból még nagyobb kihívással szembesülünk, a megcélzott hozamszintünk pedig emelkedik. Ugyanakkor a Generali Alapkezelő esetében a kezelt állományon belül az intézményi ügyfélvagyon lényegesen nagyobb, mint a lakossági, mindez a stratégiánkra is kihat, hiszen az intézményi ügyfelek esetében nincs hozamelvárási „torzulás” a MÁP+ megjelenése miatt. A néhány éves befektetési időtávra optimalizált, mérsékelt kockázati szintet képviselő alapok esetében egyértelműen az intézményi ügyfélkör kerül fókuszba. A megcélzott benchmarkhoz képest, kontrollált kockázat mellett évről évre jelentkező többlethozam, mint stratégia tehát továbbra is fontos, és szerepel a jövőképünkben.

Talán senki sem gondolta volna, hogy a nulla közeli és sok esetben negatív kamatkörnyezet ilyen sokáig velünk marad. Hogyan élik ezt meg az lakossági ügyfelek? Mi az a hozamszint, amire azt mondják, elégedettek lennének vele?

Az elvárások egyénenként változnak, mindenkinek más az elvárt hozama. Úgy közelíteném meg a választ inkább, hogy minden ügyfél kiemelkedő minőségű, megbízható és harmonikus szolgáltatást vár el, és ezt teljes joggal teszi. A tradíciókra hagyatkozó személyes kapcsolatoknak valamint az innovatív, XXI. századi digitális megoldásoknak kell együttesen megjelennie.

Egyre nagyobb számban jelennek meg a magyar befektetési piacon is a tematikus alapok. Hogy áll ezen a területen a Generali? Mitől ilyen keresettek ezek az alapok a befektetők körében?

Meggyőződésünk, hogy erős befektetői figyelem összpontosul azokra az alapokra, melyek követik és elsődlegesen profitálnak abból, hogy milyen forradalmi változások zajlanak az életünkben, a mindennapjainkat meghatározó technológiában, a környezetünkben: elegendő csak a mesterséges intelligenciára, a kiberbiztonságra, a smart eszközeinkre gondolnunk.

Ilyen robbanásszerű növekedés előtt álló, trendszerű globális folyamatokra épít az új Innováció Részvény befektetési alapunk, melytől a következő 5, 10, 15 évben lényegesen magasabb hozamot várunk el, mint az S&P 500 indextől.

Mindemellett a záró gondolatom, hogy minden befektető portfóliójában ott kellene lennie egy amerikai részvénypiacot követő vagy a világ vezető óriásvállalataiba invesztáló befektetési terméknek is a tematikus alapok mellett.