Így irthatnánk ki a magyar népbetegséget - Mondják be minden esti híradó előtt, hol zárt a BUX

Magyarországon teljesen mindegy, hány éves vagy, egyfajta népbetegség, hogy nagyon félünk a rizikótól, nem beszélve arról, hogy sokan rövid távon gondolkodnak. Kardos Zsolt, az Aegon Alapkezelő szenior termékmenedzsere szerint lenne még hova fejlődnie a pénzügyi kultúrának, kezdésnek például azt kellene megértenie a lakosságnak, hogy a tőzsde nemcsak spekulációs, hanem megtakarítási platform is. A szakember beszélt arról is, megtakarításunk hány százalékát érdemes szuperállampapírban tartani, miért örvendenek egyre nagyobb népszerűségnek az ESG-befektetések és miért lehet jó döntés tematikus alapot venni.

Az olyan új és egyre népszerűbb befektetési lehetőségekről, mint az ESG, bővebben is szó lesz a Portfolio október 1-jei Öngondoskodás konferenciáján. Részletek itt:

Magyarországon a lakosság csak kis része tesz félre nyugdíjra, az is csak keveset átlagban. Befektetési szakértőként milyen okokat látsz e mögött meghúzódni?

Egy kicsit messzibbről közelíteném meg ezt a kérdést: Az USA-ban van egy bevett és működő hüvelykujj-szabály, miszerint 100-ból kivonod azt, ahány éves vagy és megkapod, hogy a megtakarítási portfóliódnak mekkora százalékát érdemes részvényekbe fektetni. Ha például valaki 30 éves, akkor portfóliójának 70%-át érdemes kockázatosabb, és ezáltal nagyobb hozampotenciált biztosító befektetésekben tartania. Ez amiatt tud működni, mert az emberek befektetési horizontja és szemlélete sokkal hosszabb távú, mint itthon, ott egy 30 éves fiatal tudja, hogy bevállalhat kockázatosabb eszközöket is a portfóliójába, hiszen nem a következő 1-2 évben szeretné a pénzét kivenni.

Amerikában a ’90-es évek elején indult be az öngondoskodási nyugdíjprogram, ennek keretében a fizetés egy bizonyos összegét automatikusan levonják a fizetésből, a pénztári tagnak csak azt kell előre deklarálnia, hogy melyik pénztárhoz menjen a pénz. Ezzel biztosítják a rendszerben azt, hogy folyamatos legyen a befizetés, és több tanulmány is bebizonyította, hogy ez egy sokkal inkább működő modell, mint az, amikor mindenki saját maga fizeti a tagdíjat.

Miért van az, hogy Magyarországon ez a 70-30-as felosztás pont fordítva működik?

Magyarországon teljesen mindegy, hány éves vagy, egyfajta népbetegség, hogy nagyon félünk a rizikótól, nem beszélve arról, hogy sokan rövid távon gondolkodnak.

Nincs megfelelő pénzügyi kultúra, sokan nem tudják, mi az a kamatos kamat, sokszor azt is befektetésnek hiszik a magyarok, ami egyébként nem az. Gondolok itt például arra, hogy sokak szerint a pénzük rövid távú megforgatása is befektetésnek számít, pedig ez tisztán spekuláció.

Valahogy be kellene vezetni a magyar embereket a tőzsde világába és megértetni velük, hogy ez nem a spekuláció helyszíne, hanem legalább annyira a megtakarításoké is. Amerikában az időjárás-jelentés előtt mindig elmondják, éppen hol zárt a Dow Jones, így sokkal jobban beépül az emberek mindennapjaiba. Itthon viszont csak nagyon kevesen tudják, hogy aznap éppen hol zárt a BUX.

Éppen ennek a kockázatkerülési hajlamnak lehet részben az eredője az is, hogy sokan inkább lakossági állampapírba fektetnek.

A lakossági állampapír nem egy rossz dolog. Érdemes a megtakarításunk 10-20%-át ebbe rakni, hiszen ha bármikor likviditási problémák adódnak, ehhez hozzálehet nyúlni. De ne többet. Mert ha megnézzük, a közel 5% évesítve nagyon jól hangzik, de ha beleszámoljuk az inflációt és azt, hogy mennyit gyengül a forint – 2009 óta éves szinten átlagosan 2%-ot az euróval szemben –, már mínuszban van az ember, így már jobban megérné egy devizás alapba fektetni hosszú távon.

A szuperállampapír láthatóan tarol a magyaroknál, sok más megtakarítási terméket háttérbe szorítva ezzel. Hogyan tudják felvenni a versenyt a befektetési alapok?

Nem tudunk ezzel versenyezni, hiszen nem egy kategóriában indulunk. Ne felejtsük el, hogy a MÁP+ nem csak vonzó hozamot biztosít, hanem még adómentes is. Ha egy befektetési alap szeretne ennyit hozni, akkor az adó-és egyéb díjak bekalkulálásával 10 % körüli hozamot kellene felmutatnia. Ezért a 10%-ért viszont kockázatot is vállalni kell. Forintban tehát nehezen verhetőek a lakossági állampapírok, így az egyik legjárhatóbb út az alapkezelők számára, ha devizában igyekeznek ennél magasabb teljesítményt elérni. Ezért is indítunk minél több alapunk esetében devizás sorozatokat.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek itthon is az ESG-szemléletű befektetések és vállalkozások. A befektetési alapok között is vannak már olyanok, amelyek ezt a szemléletet követik, részben az Aegonnál is. A vonzóbb hozamok vagy a szemlélet az, ami miatt keresik az ügyfelek?

Az ESG-alapok egy meglehetősen sokrétű világot képviselnek. Sokan hajlamosak erre ráhúzni a „zöld” jelzőt, holott a három mozaikszóból csak az első vonatkozik a környezetre, klímavédelemre. Már az Ótestamentumban is szerepelt az, hogy felelős vagy a tetteidért, ezért úgy kell viselkedned, hogy ezzel ne árts a társadalomnak. Az ESG éppen ezt a szemléletet követi, olyan cégekbe igyekeznek tehát fektetni az alapok, amelyek környezeti, társadalmi és a vállaltirányítási szempontból is megfelelnek ennek.

Kardos Zsolt Aegon Alapkezelő, senior product manager Kardos Zsolt az USA-ban végezte el az M.B.A.-programot 1994-ben. Dolgozott Kansas City, Chicago és a New York árutőzsdéin. 1997-től az első Nasdaq elektronikus daytrading /proptrading/ cégnél dolgozot... Tovább … Tovább Kardos Zsolt az USA-ban végezte el az M.B.A.-programot 1994-ben. Dolgozott Kansas City, Chicago és a New York árutőzsdéin. 1997-től az első Nasdaq elektronikus daytrading /proptrading/ cégnél dolgozot...

Az ESG tulajdonképpen egy kockázattal korrigált hozam.

Az emberek sokszor hajlamosak azt gondolni és hinni, hogy egy vállalat azért tesz ilyen és olyan környezettudatos lépéseket vagy azért hívja fel a figyelmet erre és arra a buktatóra, mert ESG-szemléletben működik, holott az ESG csak egy második deriváltja a történetnek. Elfogadjuk vagy sem, egy vállalat azért létezik és működik, hogy profitot termeljen, ezt már Friedman is megmondta. Ebből kifolyólag bármit is tesznek a környezetért, a társadalomért a cégek, azt elsősorban azért teszik, hogy a profitjukat védjék. Mert egy-egy nagyobb bírság nagyon tud fájni a jövedelmezőségnek. Ha mindez közben még a környezetnek és a társadalomnak is jó, az csak plusz előny.

Hogy választ ki egy portfóliómenedzser az ESG alapján cégeket az alapba? Mi ennek a menete?

A vállalatok közül egyre többen rendelkeznek ESG-minősítéssel, egyfajta pontrendszer ez, amiben azt mérik (az MSCI-nál ez például egy 1-től 10-es skála), hogy melyik vállalat mennyire felel meg a kritériumnak, és ezt minden évben megújítják. Ez a minősítés nagyban segíti a portfóliómenedzserek munkáját abban, hogy kiválasszák a portfólióba a legígéretesebb cégeket ESG-szempontból. Természetesen az ESG-minősítés minden cég számára mást jelent, más követelményeknek kell megfelelni: egy Facebooknak például az adatvédelemben kell jól teljesítenie, egy banknak a felelős irányításban, az ügyfélvédelemben és a pénzmosásban sok egyéb mellett, egy gyártó cégnek a környezetre gyakorolt negatív hatásokat kell tudnia minimalizálni.

Tematikus alapok szintjén melyek azok még, amelyek a jövőre nézve nagy piacot hasíthatnak ki?

A gazdasági helyzetkép jelenleg igen eltorzult, gondolok itt a nagy jegybankok olyan lépéseire, mint a mennyiségi lazítások, LTRO-k, és ott van a kamatok rendkívül alacsony szintje is. Mindehhez társul az, hogy a vállalatok értékeltsége nagyon magas, így nehéz igazi értéket találni befektetési szempontból. Amiben viszont lehet érték, ha trendeket igyekszünk azonosítani a piacon és azokba fektetünk. Erre épít a Megatrend alapunk is, a társadalmat és a világot befolyásoló trendekre, ilyen a robotika, a gyógyszerészet, a kannabisz az orvoslásban, az ezredfordulós fiatalok vásárlási és viselkedési szokásai, elektromos autók és még sorolhatnánk. Olyan cégeket keresünk tehát, amelyekben nagy a növekedési potenciál.