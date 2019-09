A "minden lufi" elmélet, avagy miből lehet a követező krízis?

A 2000-es évek elejét a dotcom lufi határozta meg, 2007-ben pedig a lakáspiaci buborék pukkadt ki. A "minden lufi" elmélet szerint a következő gazdasági válságot több szektor egyszerre indíthatja el – állítja Graham Summers "The Everything Bubble: The Endgame For Central Bank Policy" című könyve. A konvencionális monetáris politika befellegzett, viszont a nem konvencionális, illetve extrém laza monetáris politika árfelhajtó hagyatéka még sokáig fogja éreztetni a hatását.