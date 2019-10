Visszatért Magyarországra a 10% feletti fix hozam! Így érheted el szuperállampapírral

Meglepetés érheti azokat, akik azt hitték, a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának tavalyi megszüntetésével lezárult a 10% feletti fix befektetési hozam korszaka Magyarországon. Az egyre kedvezőbb babaváró hitel és a szuperállampapír (MÁP+) kombinálásával ugyanis akár azok is elérhetik ezt, akik egyáltalán nem terveznek gyermeket vállalni. Bemutatjuk, hogyan.

A recept

Azok a hitelképes házaspárok vehetik fel a babaváró hitelt, amelyekben a feleség 41 év alatti (a további feltételeket lásd cikkünk végén). A babaváró hitel és a szuperállampapír kombinálásának a receptje a következő:

Felvesszük egy banknál a 0%-os, kamattámogatott babaváró hitelt, lehetőség szerint annak 10 millió forintos összegét (de kisebb összegekkel ugyanúgy működik) akár 20 éves futamidővel. Novemberben érdemesebb ezt megtenni, mint októberben (alább visszatérünk rá, miért).

A felvett hitelösszeg egészét MÁP+ állampapírba fektetjük 5 évre, ezzel elérve az évi 4,95%-os maximális hozamot.

5 éven keresztül törlesztjük a babaváró hitelt, amely az időarányosan megfizetendő tőkeösszegen túl egy (évi 0,5%-os, tartozásarányos) garanciadíj megfizetését jelenti, így a havi törlesztőrészlet 45 833 forintról fokozatosan, kis mértékben csökken.

Ha nem érkezik új gyermekünk a hitelfelvételt követő 5 éven belül (a 12 hetes magzatot és a 2019. július 1-je után született örökbefogadott gyermeket már elfogadják), akkor jogszabály szerint visszafizetjük a babaváró hitel kamattámogatását 5 év múlva. Ez egy novemberben felveendő 10 milliós babaváró hitel esetében 1,538 millió forint lesz.

Az 5. év végén kamatostul felvesszük a MÁP+ állampapírban kamattal együtt felhalmozódott 12,732 millió forintot, és ebből (jogszabály szerint díjmentesen) végtörlesztjük a babaváró hitel megmaradt 7,5 millió forintos tőketartozását, ha nem akarunk „büntetőkamatot is fizetni” a hitelre, ami a novemberben felveendő babaváró hiteleknél 6,51% lesz.

5 év múlva marad tehát 3,694 millió forintunk, amit szabadon felhasználhatunk.

Ez a kombináció olyan, mintha rendszeres megtakarításunk lenne: havi közel 45 ezer forint befektetéséből 5 év alatt csaknem 3,7 millió forintot sikerül felhalmozni. Ez számításunk szerint 969 ezer forintos ötéves nyereségnek és 12,5%-os éves hozamnak (belső megtérülési ráta) felel meg, amit egyetlen kockázatmentes befektetés sem biztosít Magyarországon.

Miért számít az időpont?

Nem véletlenül most írunk arról, hogy a 12,5% ennek a „rendszeres befektetésnek” az éves hozama, eddig ugyanis nem volt így. Június közepi cikkünkben még „csak” 6,0%-os éves hozamról írtunk, a babaváró hitel és a szuperállampapír kombinációjának hozama fokozatosan emelkedett ilyen magasra.

Ennek az a magyarázata, hogy bár továbbra is 0% az ügyfél által (legalábbis az első 5 évben) fizetendő kamat, a babaváró hitel kamattámogatása (amelyet gyermek elmaradása esetén 5 év múltán vissza kell fizetni) fokozatosan csökkent az elmúlt hónapokban. Már most látható, hogy a novemberben felveendő babaváró hitelek után visszafizetendő kamattámogatás minden eddiginél alacsonyabb lesz, így a szuperállampapírral kombinálva minden eddiginél magasabb hozamot érhetünk el. Mivel az elmúlt hetekben az 5 éves állampapírhozamok 1% alá is benéztek, van rá esély, hogy decemberben még kedvezőbb feltételekkel kombinálhatjuk a babavárót a MÁP+ állampapírral (feltéve persze, hogy annak kondíciói nem romlanak).

A kamattámogatás mértékét ugyanis az ÁKK által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt (a novemberi referenciahozam esetében október eleje) megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult súlyozott átlaghozamokból számítják. Értéke az ÁKK-átlaghozam 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értéke. Részletesebben itt írtunk erről.

Válasz a kritikákra

A babaváró hitel és a szuperállampapír kombinációjával szemben általában két fontos kritika szokott felmerülni, az alábbiakban válaszolunk rájuk:

Nem erre találták ki a babaváró hitelt: mivel a kormány nem korlátozta a babaváró hitel felhasználási lehetőségeit, a befektetési cél is ugyanolyan legális felhasználási lehetőség, mint a gyermeknevelés költségeinek fedezése vagy a lakáscél. Ráadásul a felvett hitelösszeg befektetése nem zárja ki, hogy gyermeknevelésre fordítsuk az összeget, csak annak időpontját halasztja későbbre. Ez azért is indokolt lehet, mert a babaváró hitel jelen állapot szerint csak 2022. december 31-éig elérhető. Kockázatos eladósodással jár: azáltal, hogy a hitelt egy előre látható, fix hozamú értékpapírba fektetjük, a hitelfelvétel és a befektetés kockázatát lényegében nullára szorítjuk. A hitelfelvevő nettó adóssága nem nő (az állampapír hozamának köszönhetően fokozatosan csökken is), ha pedig valaki törlesztési nehézséggel szembesül, a teljes mértékben likvidnek számító (legrosszabb esetben is csak 0,25%-os kamatáldozattal visszaváltható) befektetésből bármikor kisegítheti magát.

És ha jön a gyerek?

Ha 5 éven belül megérkezik a baba (akár 12 hetes magzat lesz már), akkor még jobban járhatunk, hiszen nem kell visszafizetni a kamattámogatást. Ha például éppen 5 év múlva jön a baba, akkor a novemberben érvényes kamatszintek mellett nem 3,7 millió forint, hanem 5,2 millió forintunk marad az értékpapírszámlán (nettó, vagyis esetleges végtörlesztés utáni érték), ami 2,5 millió forintos nominális nyereségnek és öt év alatt 27%-os (!) éves átlaghozamnak felel meg.

A babaváró lényege 10 pontban

A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg. Kamatmentes és szabad felhasználású a hitel, ingatlanfedezet sem kell hozzá, ugyanis ezt az állam készfizető kezessége "pótolja". A hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő vagy ezt követően születő és örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik után az aktuális tartozás 100%-át engedik el, és minden egyes gyermek érkezése után 3 évre felfüggesztik a tartozást. Legfeljebb 10 millió forintig, legfeljebb 20 évre és legfeljebb havi 50 ezer forintos törlesztőrészlettel vehető fel a hitel. Azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. Legalább az egyik házasfél legalább 3 éve tb-jogosult vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott). Legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie, meglévő gyermek nem akadály. A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket. A hitelkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálniuk a folyósító hitelintézeteknek. Nem számítható fel díj a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért sem, viszont az államnak évente a fennálló kötelezettség 0,5%-ára rúgó díj jár egy év alatt. A hitel azáltal kamatmentes, hogy az állam (jelenlegi hozamkörnyezet alapján 5% körüli) kamattámogatást nyújt hozzá 5 éves kamatperiódussal. Ha 5 éven belül baba érkezik (akár örökbefogadással), akkor a hitel végig kamatmentes marad, ellenkező esetben vissza kell fizetni a már igénybe vett (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján évi 5%-os) kamattámogatást, és megnő a hitel kamata (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján legfeljebb közel 8%-ra).

Borítókép: Arpad Kurucz/Anadolu Agency/Getty Images