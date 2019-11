Friss jóslat: még csak ízelítőt kaptak a pofonból a profi befektetők, a java most jön

Kihívásokkal teli jövő elé néz az alapkezelői szakma, legalábbis ezt jósolja a McKinsey egy friss tanulmányában. A tavalyi és az idei év is bőven tartogatott válogatott makrogazdasági sokkokat a piacok számára, mindez pedig érzékenyen érinti az alapkezelői szektor profitabilitási és bevételi kilátásait.

A McKinsey tanulmánya első körben az észak-amerikai alapkezelői szegmenssel foglalkozik, itt kiemelik, hogy miközben a szektor kezelt vagyona tavaly 7%-kal 43 ezermilliárd dollárra nőtt, addig az iparág teljes bevétele csupán 1%-kal nőtt, a profit pedig 4%-kal esett vissza.

Strukturális átalakulás előtt az iparág

A tanulmány kitér arra, hogy tavaly hat fő folyamat határozta meg az észak-amerikai alapkezelők életét és működését:

Intenzív hozam-és diverzifikációs éhség: az intézményi és lakossági ügyfelek is egyre jobban érzik a tartósan alacsony hozam- és növekedési környezetet a világgazdaságban. A magasabb hozamok iránti vágy olyan eszközök iránt élénkítette fel a keresletet, mint a hitelek, infrastrukturális beruházások vagy ingatlan.

Kihívásokkal teli tőkepiacok az aktívan kezelt alapok számára : a kamatpolitika hatása nemcsak nagyobb volatilitást eredményezett a piacokon, hanem nagyobb korrelációt is a részvények között, ez pedig megnehezíti a dolgát a fundamentális befektetőknek. Tavaly a belföldi részvények 70%-a alulteljesítette passzív társaikat a költségek levonása után, egyre nagyobb kérdőjeleket felvetve ezzel is az aktív alapkezelés létjogosultságát illetően.

: a kamatpolitika hatása nemcsak nagyobb volatilitást eredményezett a piacokon, hanem nagyobb korrelációt is a részvények között, ez pedig megnehezíti a dolgát a fundamentális befektetőknek. Tavaly a belföldi részvények 70%-a alulteljesítette passzív társaikat a költségek levonása után, egyre nagyobb kérdőjeleket felvetve ezzel is az aktív alapkezelés létjogosultságát illetően. A forgalmazók és közvetítők egyre nagyobb szerepe : a makrogazdasági sokkok egyre gyakoribb előfordulása megnövelte az igényt a portfólióépítés iránt. Ehhez a befektetők egyre inkább olyan szakértők felé fordulnak, akik modellportfólió-építéssel foglalkoznak, illetve ebben tudnak tanácsot adni nekik.

: a makrogazdasági sokkok egyre gyakoribb előfordulása megnövelte az igényt a portfólióépítés iránt. Ehhez a befektetők egyre inkább olyan szakértők felé fordulnak, akik modellportfólió-építéssel foglalkoznak, illetve ebben tudnak tanácsot adni nekik. Új árazási paradigma: Az alapkezelői díjakra nehezedő nyomás tavaly új csúcson volt, az elmúlt öt év során a díjak 6-9 százalékponttal csökkentek. Erre érezhetően van is kereslet, ezt bizonyítja a lenti ábra, ahol látszik, hogy csak a legjobban teljesítő alapoknak sikerült érdemi ügyfélpénzt bevonzaniuk, ezek között is főként az alacsonyabb díjakkal működő alapokat keresték a befektetők.

A költségek függetlenedése a bevételektől: az ügyfélkiszolgálás egyre magasabb szintje, az új termékek, az egyre nagyobb jogi és felügyeleti terhek mind növelik a normál működés fix költségeit. A működési költségek egyre fontosabb szerepet kapnak az alapkezelők életében most, hogy a szektor a működése egyszerűsítésével igyekszik felkészülni az új világrendre.

Mérethatékonyság fontossága: az iparágba beáramló tőke főként a nagyobb alapkezelőknél csapódott le, értve ez alatt azokat a cégeket is, amelyek termékek széles körével tudnak az ügyféligényekre reagálni. Megnőtt a felvásárlások száma is a szektorban, miután a szereplők igyekeznek betörni az alternatív befektetések és ETF-ek piacára. Csak a kezelt vagyon nagysága ugyanakkor nem garancia a sikerre, tavaly Észak-Amerikában még az ezermilliárdokat kezelő alapkezelőkből is áramlott ki a pénz.

A tőkepiacok is figyelemmel kísérik az alapkezelők előtt álló kihívásokat, és ez az árazásukban is megmutatkozik. Tavaly a tőzsdén jegyzett alapkezelők részvényárfolyama történelmi mélypontra esett, 10-12-es P/E-vel forogva a piacon, holott az elmúlt 10 év során a szektor 14-18-as P/E-s értékeltséggel forgott, ami lényegesen magasabb prémium volt a pénzügyi szektor más szereplőihez, de még a teljes piachoz képest nézve is.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images