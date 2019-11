Siess! Alig maradt időd, hogy lecsapj a 280 ezer forint állami ingyenpénzre

Ha idén indítunk nyugdíjcélú megtakarítást, jövőre már igényelhetjük is az egyszerre több termék esetén akár 280 ezer forintos összegre rúgó adójóváírást. Ha viszont nem tudjuk az állami támogatás kimaxolásához szükséges évi 1,4 millió forintot félretenni évente, fontos odafigyelnünk arra, hogy a számunkra legmegfelelőbb terméket válasszuk: megmutatjuk, melyik nyugdíjcélú megtakarítási forma az ideális. Ha elfelejtük igénybe venni az adójóváírást, 10-20 év alatt akár több millió forint támogatástól is eleshetünk.

Jelenleg három fontosabb nyugdíjcélú öngondoskodási termék van Magyarországon, melyet az állam is támogat:

az önkéntes nyugdíjpénztárak,

a nyugdíjbiztosítások,

és a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ).

A magyar lakosság elsősorban nyugdíjpénztárban takarít meg, az MNB adatai szerint 1,1 millió nyugdíjpénztári szerződés van most a piacon. A legnagyobb növekedés az elmúlt években viszont a 2014 óta elérhető, államilag támogatott nyugdíjbiztosítások piacán tapasztalható: míg tavaly ilyenkor 250 ezer, ma már több mint 320 ezer ilyen szerződés van a piacon, miközben a pénztártagok száma alig 20 ezerrel növekedett, a NYESZ-számlák száma pedig évek óta csökken.

Mindhárom termék legnagyobb vonzereje a 20%-os adójóváírás, melyet éves befizetésünkkel arányosan, maximum az alábbi táblázatban említett összegig vehetünk igénybe. Egyszerre több megtakarítást is indíthatunk, együttesen ezekhez 280 ezer forint állami támogatást vehetünk igénybe évente.

A nyugdíjbiztosítások növekedésének elsősorban egyébként az az oka, hogy push-termék, vagyis ügynökök értékesítik direkt megkeresésekkel, a legnagyobb adójóváírást az önkéntes pénztárakkal, a legjobb költségszerkezetet a NYESZ-szel érhetjük el (ahol akár 0,1-0,2% is lehet a teljes költség vagyonarányosan, de ellentétben az önkéntes pénztárakkal és a nyugdíjbiztosításokkal, itt nincs hivatalos, MNB által publikált TKM-szám és nincs is ilyen tervben).

Ha nyugdíjcélú megtakarítás elindításán törjük a fejünket, nem igazán érdemes halogatni a dolgot: HA IDÉN DECEMBER 31-IG NYUGDÍJCÉLÚ MEGTAKARÍTÁST INDÍTUNK ÉS BE IS FIZETJÜK A MEGTAKARÍTÁSRA SZÁNT ÖSSZEGET, AZ IDEI TELJES ÉVRE VONATKOZÓ ADÓJÓVÁÍRÁST MEGKAPJUK.

Az adójóváírás igénylésének metodikájáról itt írtunk:

Melyik mit tud?

Az adójóváírás maximumán kívül számos különbség van egyes nyugdíjcélú termékek esetén. Most bemutatjuk ezeknek egyes előnyeit és hátrányait.

Önkéntes nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár előnye, hogy:

itt a legnagyobb az adójóváírás maximuma (150 ezer forint az egészség és önsegélyező pénztárak után igénybe vett adójóváírással együtt),

ez a legkényelmesebb megtakarítási forma, hiszen gyakorlatilag csak aktívan kezelt portfóliókat vehetünk igénybe, ezért nehéz mellényúlni,

tíz év eltelte után hozzáférhetünk a hozamhoz (amely, ha kifejezetten nyugdíjra akarunk spórolni, nem nevezhető mindenképp előnynek, ugyanis időskori önmagunktól vesszük el ezt a pénzt),

Hátránya, hogy:

ha megszorulunk tíz éven belül, nem férhetünk hozzá, maximum tagi kölcsön formájában, ami jelentős plusz költségeket jelenthet,

ez a legkevésbé transzparens termék, fogalmunk sincs legtöbbször, hogy pontosan miben van a pénzünk, vagy hogy pontosan milyen költségeket fizetünk ki a működési, likviditási és belépési költségeken felül. Ezen az MNB 2020 januárjától változtatni fog a Teljes Költségmutató nyugdíjpénztárakra való kiterjesztésével.

Nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjbiztosítás előnye, hogy:

a tanácsadó, biztosító noszogat, hogy fizessük a megtakarításunkat rendszeresen,

számos olyan plusz extrát tudunk venni, mint a kockázati kiegészítők (vagyis munkaképesség csökkenésére; rokkantságra, tartós betegségre is nyújthat fedezetet), a haláleseti alapbiztosítás, a díjátvállalás, árfolyamfigyelés (szintén nem feltétlen előny, erről itt írtunk), a sok esetben díjmentes portfólió-módosítás lehetősége,

egységes, MNB által jóváhagyott költségmutatók és európai KID-dokumentumok teszik átláthatóvá ezeket a termékeket.

Hátránya, pedig:

ez lehet a legdrágább termék, ha nem jól választunk, ha nem fizetjük rendszeresen, végig az előre meghatározott futamidő alatt, ha pedig az első 1-2 év után mondjuk fel, a tőkénk 80-100%-át is elbukhatjuk (mivel a már igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelten is vissza kell fizetnünk),

a tanácsadó, akinek a zsebébe vándorol a kezdeti költség jelentős része, jellemzően nem lesz ott húsz év múlva is mellettünk.

Érdemes megjegyezni, hogy a nyugdíjbiztosításnál kétféle megtakarítási forma érhető el: befektetési egységekhez kötött (unit-linked) és garanciákkal működő (vegyes). Előbbinél eszközalapok (lényegében befektetési alapok) közt kell válogatnia az ügyfélnek, míg utóbbinál a biztosító fekteti be a megtakarításunkat (kockázatkerülő eszközökbe, jellemzően állampapírba) és valamekkora garantált hozamot is fizet rá (technikai kamat, általában kevesebb, mint a termék teljes költsége).

NYESZ

A NYESZ előnye, hogy:

itt a legszélesebb a befektetési eszközök választéka, hiszen nemcsak befektetési jegyeket / egységeket, hanem kötvényeket, részvényeket, egyéb instrumentumokat is választhatunk,

ha jól használjuk, ez a legolcsóbb megtakarítási forma,

hátránya, hogy:

a széles választék a kevésbé pénzügyileg tudatos ügyfeleknek zavarba ejtő lehet,

a 20 százalékos adójóváírás maximális mértéke itt a legalacsonyabb (100 ezer forint, 2020 előtt nyugdíjba vonulók esetén 130 ezer forint),

öröklés esetén az adójóváírásra való jogosultság elvész.

Melyik éri meg?

Csináltunk néhány egyszerű számítást arról, hogy melyik nyugdíjtermékben éri meg megtakarítani. Az összehasonlítás csak tájékoztató jellegű, hiszen mindhárom terméknek sajátos előnyei és hátrányai vannak, melyeket eltérő szempontok alapján érdekes választani. Sok múlik még azon is, hogy mennyi pénzt fektetünk be, hiszen az állami támogatás maximumában való különbségek komoly előnyt vagy hátrányt jelenthetnek, főleg annak fényében, hogy az adójóváírás is befektetésre kerül.

Kisebb összegeknél például abszolút a NYESZ a nyerő, hiszen olcsóbb, mint a versenytársai, a számításainkban feltételezett 4,95%-os fix hozamot (ennyit hoz most a szuperállampapír, ami egyébként csak NYESZ-en elérhető) így jóval kevésbé emészti fel.

Nagyobb összegeknél (a 150 ezres adójóváírás kimaxolásához szükséges 750 ezer forintos éves befizetésnél) viszont már a nyugdíjpénztár a nyerő, hiszen a NYESZ-nél évi 50 ezer forinttal kevesebb állami támogatást vehetünk igénybe, ami 20 év megtakarítási időszakon át, az adójóváírás befektetésével együtt már közel másfél milliós különbséget jelent.

Célszerű persze azt is megjegyezni, hogy a modellszámításunkban feltüntetett 4,95%-os hozamnál lényegesen nagyobb hozamot is el lehet érni a NYESZ-szel, hiszen itt akár extrém kockázatos eszközöket; részvényeket, HY-kötvényeket is vásárolhatunk, míg a többinél lényegében csak alapokba tehetjük a pénzt.

Fontos kiemelni, hogy bármelyiket választjuk, sokkal jobban járunk, mintha egy sima értékpapírszámlán kuporgatjuk a pénzünket, netán be sem fektetjük: több mint 8 millió forintos többletmegtakarítást lehet elérni e modellszámításban az utóbbi esethez képest.

A számításban az MNB legfrissebb TKM-számainak átlagát vettük figyelembe nyugdíjbiztosítás és nyugdíjpénztár esetén, a NYESZ-nél 1%-kal számoltunk.

+1: a TBSZ

Bár a Tartós Befektetési Számlára (TBSZ) nem jár adójóváírás, egy csomó időt spórolhatunk azzal, ha az év végén nyitjuk meg a számlánkat, hiszen az öt éves kamatadó-mentességi periódus csak a következő év januárján indul el.

Vagyis ha jövő januárig várunk ahhoz, hogy TBSZ-t nyissunk, lényegében hat évig kell a pénzünket parkoltatni a számlán, hogy adómentes legyen, a számlanyitás éve ugyanis úgynevezett nulladik év, gyűjtőév.

A TBSZ-en tartott eszközök kamatadó-terhe