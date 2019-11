Így pusztít a szuperállampapír: a teljes pénzügyi szektor tehetetlenül áll a jelenség előtt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

100 forintnyi új megtakarításból 89 forintot helyezett el állampapírba a magyar lakosság a harmadik negyedévben, így most először több lakossági pénz hever állampapírban, mint folyószámlán – mutatják az MNB ma közzétett előzetes pénzügyi számlái. Az év eddig eltelt részében 100-ból 74 forintot húzott be magának az állam, miközben a pénzügyi szektor saját termékei, különösen az öngondoskodási célú megtakarítások gyászosan teljesítenek. Egyelőre a készpénz is feltartóztathatatlannak tűnik.