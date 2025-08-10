Kiderült, hogy változott az árrésstopos termékek ára

Az élelmiszerek átlagos árszintje lassan, de folyamatosan emelkedik azután, hogy áprilisban az árrésstop hatására havi összevetésben több mint egy százalékkal csökkent. Ez a drágulás ugyanakkor vizsgálataink szerint továbbra sem az árrésstopos termékekre jellemző. Vagyis egyelőre kitart az intézkedés hatása a boltokban, amihez az is kell, hogy a beszállítók nem emelik az áraikat, és így az árrésstoppal megkötött kezű kiskereskedők a végső fogyasztói áraikat változatlanul hagyják. Ha van is keresztárazás az inkább azokban a termékkörökben fordulhat elő, amelyeket nem tudunk követni az Online Árfigyelőben.

A kormány az árrésstop bevezetésekor azt ígérte, hogy szoros figyelemmel kíséri majd a kereskedők és a beszállítók reakcióit. Különösen azt vizsgálják, előfordul-e úgynevezett keresztárazás – vagyis más, nem szabályozott termékek árának emelése –, illetve növelik-e a beszállítók az áraikat (amivel az árrésstopos termékek is drágulhatnának a boltokban). Ha ilyet tapasztalnak, további kormányzati beavatkozás is várható.

Az Online Árfigyelő rendszer működése és az árrésstop életbe lépése óta világosabban elkülöníthetőek az élelmiszerek árváltozásai. Az árak alakulása alapján három fő csoportot különböztethetünk meg:

Árrésstopos termékek

Az árrésstop hatálya alá eső termékek – legyen szó élelmiszerről vagy tisztálkodószerekről – napi szinten nyomon követhetők az online árfigyelő rendszerben. A szabályozás szerint az üzletek legfeljebb 10 százalékos (drogériai termékek esetén 15 százalékos) árrést alkalmazhatnak, vagyis ennyivel mehetnek a beszerzési ár fölé. Ha nagyobb áremelkedést látunk, az valószínűleg a beszállítók döntéséből fakad.

Az élelmiszerek esetében hosszú adatsor áll a rendelkezésünkre ezek alapján egyelőre úgy tűnik, hogy a beszállítók fegyelmezetten tartják magukat az árpolitikához. A következő grafikonokon az egyes árrésstopos termékek egységárai láthatók a szabályozás bevezetése előtt (március 13-án), valamint az azóta eltelt időszakban.

Szinte minden árrésstopos termék hasonló mintát mutat: a szabályozás életbe lépése után az árak meredeken csökkentek, majd kisebb kilengések mellett stabilizálódtak.

A 2,8 százalékos UHT tej literenkénti átlagára 457 forintról a 380 körüli sávba csökkent és ott is maradt.

A 20 százalékos tejföl egységára 2200 forintról szelídült az 1500-1600 forintos sáv közé az árrésstop bevezetését követően.

A trappista tömbsajt kilója majdnem 4 ezer forint volt az árrésstop előtt, azóta a 3000-es szintet kerülgeti, június első felében volt alatta is, de onnan visszapattant és azóta is tartja ezt a szintet.

Nem árrésstopos, de árfigyelős termékek

A nem árrésstopos termékek esetében a kereskedőknek van terük csökkenteni az árréstoposokon elszenvedett veszteségeiket, de azoknál, amelyek benne vannak az árfigyelőben, ezt óvatosabban tehetik meg.

A téliszalámi ára például nagyobb kilengéseket mutatott, de egyáltalán nem beszélhetünk dráguló tendenciáról. Az egységára 8500 forint körül mozog.

A grafikonokon a kiugró értékek mögött jellemzően módszertani okok állnak, például ha egy adott napon - akár egy ünnep miatt - kevesebb termék volt elérhető a boltok kínálatában és ez eltérítette az átlagot.

A zsemle egy kilogrammra vetített egységára 800-900 forint között mozog.

A kávé speciális termék, ugyanis az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett az ára, ennek hátterében a fontos kávétermesztő régiók, különösen a legnagyobb termelő Brazília csökkenő termelése áll, ami a kávébab-készletek szűkülését eredményezte. Ez látszik a bolti árakban is.

Nem árrésstopos, árfigyelőn kívüli termékek

Erre a termékkategóriára csak a statisztikákon keresztül láthatunk rá és a boltok egyedi döntésén múlik, hogy mennyire próbálják behozni az árrésstopon elszenvedett veszteségeiket. Az élelemiszerek ára áprilisban az előző hónaphoz viszonyítva 1,3 százalékkal csökkent, majd 0,6, 0,1 és a most pénteken érkezett legfrissebb, júliusi inflációs adattal 0,3 százalékkal emelkedett.

Az árrésstop bevezetése óta azonban az élelmiszerdrágulás jelentős részét az idényáras termékek (zöldségek, és még inkább a gyümölcsök) áremelkedése okozza. Ezek hagyományosan hektikus, időjárásfüggő árazású termékek, ezért nemigen lehet rájuk fogni, hogy az áruk valamilyen keresztárazási magatartás miatt emelkedett. Ahol leginkább lehet gyanakodni keresztárazásra,

az az "édesipari lisztesáru" termékkör, ahol júniusban és júliusban is 6% körüli mértékű drágulást figyelt meg a KSH az előző hónaphoz képest.

Összességében tehát egyelőre úgy tűnik, hogy az árrésstop hatása kitart, legfeljebb néhány kisebb területen képzelhető el a keresztárazás.

Mi is az árrésstop?

Az árrésstopot Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be az évértékelő beszédében. A szabályozás lényege, hogy az érintett termékek esetében a kereskedők nem alkalmazhatnak magasabb árrést, mint amennyit 2025 januárjában átlagosan tettek. Az árrés mértéke legfeljebb 10 százalék lehet.

Ha egy bolt vagy online felület egy adott terméket nem forgalmazott 2025 januárjában, akkor az utolsó elérhető hónap átlaga alapján számolják ki a megengedett árrést – de ez akkor sem haladhatja meg a 10 százalékot.

A saját márkás termékekre is érvényes szabályozás: ezek aránya nem lehet magasabb, mint a 2025. január–február hónapban eladott mennyiségi arányuk. Amennyiben az adott terméket ezekben a hónapokban nem forgalmazták, akkor szintén az utolsó ismert arány az irányadó.

Az érintett élelmiszerek a következők:

Csirkemell

Csirkecomb

Csirke far-hát

Csirkeszárny

Egész csirke

Pulykamell

Sertéscomb

Sertéskaraj

Sertésoldalas

Sertéstarja

Sertészsír

Párizsi

UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom

UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom

ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom

ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom

Vaj

Tejföl

Natúr joghurt

Gyümölcsjoghurt

Trappista sajt

Tehéntúró

Margarin

Napraforgó- és repceolaj

Finomliszt BL 55

Rétesliszt BFF 55

Kristálycukor (fehér cukor)

Fokhagyma

Étkezési burgonya az újburgonya kivételével

Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás

Ezt követték később a drogériák, ahol az árrés 15 százalék és az érintett termékek a következők:

Ezek az érintett termékek:

Egészségügyi papír (toalettpapír)

Papír zsebkendő

Alufólia

Papír kéztörlő henger

Öblítő

Folyékony mosószer

Mosópor

Mosogatószer

Általános tisztítószer

Folyékony súrolószer

Gépi mosogató tabletta

Tusfürdő

Fogkrém

Folyékony szappan

Sampon

Szappan

Fogkefe

Kézfertőtlenítő gél

Borotvahab

Borotvazselé

Testápoló

Golyós dezodor

Izzadásgátló stift

Dezodor

Eldobható borotva

Utántöltő borotvafej

Egészségügyi betét

Tampon

Hintőpor

Eldobható nadrágpelenka

Mi legyen az árrésstoppal?

A jelenlegi szabályozás szerint az árrésstop nyár végéig marad érvényben. Ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy a kormány a közelgő választásokig meghosszabbíthatja az intézkedést. A szakmai szervezetek – például az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) – azonban a fokozatos kivezetés mellett érvelnek.

A szakmai szervezet szerint

az árréstop az egyszeri hatása kimúlt, ma már nem szolgálja az infláció csökkentését, éppen ezért indokolt az augusztus végi megszüntetése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images