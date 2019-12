Hivatalos: jelentősen gyarapodott a nyugdíjpénz Magyarországon, röpködtek a 10% feletti hozamok

Nincs olyan nyugdíjpénztár az általunk vizsgáltak között, amelynek legalább egy portfóliója ne hozott volna 10% feletti hozamot idén tagjainak. A legtöbb 10% feletti portfólió az OTP Önkéntes Pénztárnál volt, ezek közül is kiemelkedik a dinamikus portfólió, amely a mezőnyben egyedül tudott 20% feletti hozamot csinálni.

Csak úgy röpködtek a 10% feletti hozamok

Igazán jó évet zárnak idén az önkéntes nyugdíjpénztárak, az MNB oldalán elérhető árfolyamadatok alapján nincs olyan a vizsgált pénztárak között, amelynek legalább egy portfóliója ne hozott volna 10% feletti hozamot a tagjainak (ugyanez igaz a magánkasszákra is). Ehhez viszont a kockázatosabb portfóliókban kellett ülni.

Az önkéntes pénztárak esetén a fontosabb adatok:

Idén a legjobban teljesítő portfólió az OTP dinamikus portfóliója , amely több mint 20%-ot hozott tagjainak a tavalyi meglehetősen gyenge évet követően.

, amely több mint 20%-ot hozott tagjainak a tavalyi meglehetősen gyenge évet követően. A második helyre az Allianz Hungária Kockázatvállaló portfóliója került közel 19%-kal, a harmadik helyet pedig megint egy OTP-s portfólió, a növekedési szerezte meg közel 15%-os hozammal.

Elmondható, hogy mindegyik pénztárnak volt legalább egy olyan portfóliója, amely 10% felett hozott, mínuszos hozam pedig idén nem volt.

Azok is jól jártak, akik kiegyensúlyozott portfóliókban ültek, ezekkel 8-10% közötti hozamokat is zsebre lehetett tenni.

A vizsgált portfóliók súlyozatlan átlaghozama idén 8,4% volt, az idei év tehát egyértelműen kiemelkedő volt hozamok szempontjából, ehhez pedig elsősorban a támogató tőkepiai környezet járult hozzá.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a legjobban teljesítő portfólió mibe fekteti a tagok pénzét. Az idei évre vonatkozó adat még nem áll rendelkezésre, így a tavalyi portfóliójelentésre hagyatkoztunk. E szerint az OTP dinamikus portfóliója kezelt vagyonának legnagyobb részét a részvénypiacon fekteti be, ezen belül is domináltak tavaly a hazai, régiós, európai és fejlett piaci részvények. A portfólió egy jelentősebb szeletét adták tavaly a török és orosz részvények is, ha ez most is fennáll, akkor főként orosz oldalon szakíthattak nagyot a befektetők, az orosz részvénypiac ugyanis idén hatalmasat ment (nem hiába az orosz részvényalapok ott vannak a legjobban teljesítők között idén itthon).

Hiába azonban az idei jó befektetési teljesítmény, az önkéntes pénztárak taglétszáma a harmadik negyedévben is tovább csökkent az MNB adatai szerint. A tagok száma szeptember végén 1,11 millió főt tett ki, év eleje óta ez több mint 1,5%-os visszaesést jelent a létszámban, havi alapon pedig 0,5%-os csökkenést.

Szépen hoztak a magánkasszák is

A magán-nyugdíjpénztári tagoknak sincs okuk szomorkodni:

A magánkasszák esetében is volt legalább egy olyan portfólió, amely 10% felett hozott tagjainak.

A Szövetség nyugdíjpénztár volt az egyetlen, amelynek két portfóliója is 10% felett végzett, ezeken belül is a növekedési portfólió emelkedik ki, amely 14%-ot hozott, ami a magán-nyugdíjpénztári portfóliók között a legjobb teljesítmény.

Címlapkép: Awakening/Getty Images