Magyarok tömegei maradtak le róla, pedig ez lett az év befektetési sztorija

Ritkán, de van úgy, hogy szinte lehetetlen egy befektetéssel hibázni. Így volt ez a magyar részvényalapokkal is 2019-ben. Három sorozatot leszámítva nem volt olyan részvényalap Magyarországon, amely ne hozott volna legalább 5%-ot tavaly, a legjobb teljesítményű 15 lakossági sorozat közé 28%-os hozam alatt be sem lehetett kerülni, de még a legrosszabbul teljesítők is többségükben 10% felett hoztak. Olyan év volt ez, amit szinte lehetetlen lesz megismételni. Mégis tömegek bánkódhatnak: sokan ugyanis inkább kivették pénzüket tavaly a részvényalapokból, de akik kitartottak, nagyot kaszálhattak.