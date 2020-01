Újabb befektetés Magyarországon, amivel szinte lehetetlen volt bukni

A részvényalapok mellett a vegyes alapok is azok közé a befektetési alapok közé sorolhatóak, amelyekkel szinte lehetetlen volt bukni 2019-ben: egyéves időtávon 116 sorozatból mindössze kettő végzett mínuszos hozammal, 35 alappal pedig legalább 10%-ot lehetett keresni tavaly. A részvénytúlsúlyos portfóliók között nem volt ritka a 20% körüli hozam, a Sharpe-mutató alapján pedig egyértelműen az látszik: kifizetődő volt vegyes alapokkal nagyobb kockázatot vállalni.

1 2 ›

Nagyot mentek a vegyes alapok is

Tavaly rekordot döntöttek a világ tőkepiacai, a nagyobb részvényindexek mellett az árupiacokon is jelentős drágulást lehetett megfigyelni. Az igazi nyertesei ennek a piaci környezetnek itthon a részvényalapok voltak, de az abszolút hozamú alapok is jó évet zártak. Erről bővebben itt írtunk:

Nem panaszkodhatnak azok sem, akiknek vegyes alapjuk van, tavaly a kategória legjobban teljesítő lakossági, forintos sorozatai 14-20% közötti hozamokat értek el.

A legjobban teljesítő alap a Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozata lett 20%-os éves hozammal , ezt egytizeddel lemaradva követte a második helyen az OTP Prémium Növekedési alap 19,9%-kal , és nem sokkal mögötte volt a harmadik helyen a K&H válogatott 4. alapok alapja 19,3%-kal .

, ezt egytizeddel lemaradva követte a második helyen az , és nem sokkal mögötte volt a harmadik helyen a . A legjobb 15 sorozat esetén többségben vannak a dinamikus, tehát részvénytúlsúlyos portfóliók , a legjobb három hozam is mind dinamikus vegyes alapé.

, a legjobb három hozam is mind dinamikus vegyes alapé. Jól teljesítettek a kiegyensúlyozott vegyes alapok is, ezek között az OTP-nek, a Budapestnek, a K&H-nak és az Amundinak is voltak alapjai.

A legjobban teljesítő alapok közé 14% alatti hozammal nem lehetett bekerülni.

Ahogyan az várható volt, a legrosszabbul teljesítő alapok listáján nem sok negatív hozamú alapot találni. Egyedül a K&H augusztusi változó portfóliója teljesített nulla százalék közelében a lakossági sorozatok között, a jobbaknál itt 3-4%-os éves hozamokkal találkozhattunk.

Vegyes alapokba még pénz is áramlott

Tavaly a vegyes alapok voltak a legkeresettebb alapok a piacon a kötvényalapok után, az összesített nettó értékesítési számok alapján azon kevesek egyike volt a kategória, amely plusz tőkével zárta az évet. Beárnyékolja azonban a képet, hogy a kötvényalapok esetében főként a pénzpiaci alapok átalakulása dobta meg a számokat, a vegyes alapok esetében pedig alapok átsorolása is közrejátszott a pozitív számokban.

Sokaknak a konstrukció azért is vonzó, mivel ötvözi a részvény- és kötvénypiaci befektetéseket (típustól függően eltérő arányban). Bár tavaly több hónap is volt, amikor inkább pénzt vontak ki a kategóriából, de egy-két hónap nagyobb pénzbeáramlása elég volt ahhoz, hogy a vegyes alapok november végéig több mint 115 milliárdot gyűjtsenek össze. Ebből azonban egy jelentős növekmény korábban nem besorolt alapok átsorolásából érkezett, amennyiben attól igyekszünk megtisztítani az adatokat, azt kapjuk, hogy a vegyes alapok is inkább semleges keresletet mutathatnak fel.

Egy év alatt láthatóan megnőtt a vegyes alapok által kezelt vagyon, ennek egy része a jó hozamoknak köszönhető. November végén a kategória több mint egymilliárd forintot kezelt, ami közel 200 millióval több, mint 2018 végén.

A vagyonnövekedés több mint felét a legnagyobb vegyes alapok vitték el, ezek között a legnagyobb vagyonnövekedést százalékos és abszolút értékben is a legnagyobb vegyes alapnak számító K&H válogatott 2. alapok alapja konstrukció tudhatja magáénak, amely december végén több mint 140 milliárd forintot kezelt. Az alap eszközei között elsősorban hazai pénzpiaci és kötvényalapok, valamint rövid futamidejű, elsősorban forintban és euróban kibocsátott likvid eszközök és korlátozott mértékben részvényalapok is szerepelhetnek.

A második helyet az Erste Duett Nyíltvégű, szintén alapok alapja konstrukció szerezte meg 93,7 milliárd forintos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig az MKB Egyensúly alapja található közel 62 milliárddal.

A legnagyobb alapok vagyona egy év alatt több mint 17%-kal, 717 milliárd forint fölé emelkedett, ez a teljes vegyes alap piac által kezelt vagyon közel 62%-a. A legnagyobb alap piaci részesedése 12% körüli. A legtöbb vagyont kezelő alapok zömében kiegyensúlyozott és óvatos vegyes alapok.

A jó teljesítmény mellett legalább annyira fontos azt is látni, hogy a hozamot az alap milyen kockázatvállalás mellett érte el. Ennek egy jó mérőszáma az alapok árfolyamingadozásából számolt szórás, illetve az egységnyi szórásra vetített többlethozam, ez utóbbit a Sharpe-mutató adja meg.

A hozam / szórás adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a vegyes alapok hároméves szórása meglehetősen nagy sávban, 0 és 8% között ingadozott, a legtöbb vizsgált alap ezen az időtávon pozitív hozammal zárt. A legnagyobb szórást a Hold Molto Forte forintos részalap produkálta több mint 17%-kal.

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listájának élén főként a kiegyensúlyozott és óvatos vegyes alapok domináltak. Ha intézményi sorozatokat is latba veszünk, megállapítható, hogy a 94 sorozatból 87-nek van 3 éves időtávon pozitív Sharpe-mutatója - vagyis ennyi esetben volt kifizetődő a kockázatmentes hozamnál (ebben az esetben RMAX) nagyobb kockázatot vállalni. Tavaly tehát szinte minden alappal.

Az Erste Dollár Duett Alapok Alapja konstrukció dolgozik a legalacsonyabb hozam / kockázat mutatóval (tehát az alapnak van a legmagasabb Sharpe-mutatója), ezt követi az Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja, majd az MKB Bázis Dollár Alap.

Ez a cikk folytatódik