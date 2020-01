Újabb figyelmeztetés érkezett: időzített adósságbombán ül a világ

2010 óta az utóbbi ötven év negyedik eladósodási hulláma megy végbe a világban, ráadásul ezzel párhuzamosan a kibocsátók elmozdultak a nem hagyományos hitelezők felé – figyelmeztet a Világbank legújabb jelentésében. A szervezet kiemeli, hogy az újabb, az eddigieknél mérgezőbb adóssághullám további sérülékenységet okoz a világgazdaságban, a hasonló helyzeteknek általában „nem szokott jó vége lenni”.

Ez a negyedik adóssághullám

A Világbank a hetvenes évek óta négy nagy globális eladósodási hullámot azonosított, a jelenlegi 2010-ben kezdődött. Ezek közös jellemzője, hogy minden időszakban megváltozott a globális pénzügyi környezet, illetve a jelentős eladósodás miatt fennállt a veszélye annak, hogy a bevont forrásokat nem elég hatékonyan használják fel. A hetvenes évek óta az alábbi adóssághullámokat azonosították:

Az első 1970 és 1989 között.

A második 1990 és 2001 között.

A harmadik 2002 és 2009 között.

Illetve a jelenlegi negyedik, mely 2010 óta tart.

A Világbank számításai szerint a 2010 óta tartó hullámban a fejlett és fejlődő országok átlagos adósságállománya a GDP 170 százalékára emelkedett a kezdeti 114 százalékról. A növekvő teljes adósságért egyszerre voltak felelősek az államok és a magánszektor. Az államok adóssága átlagosan 12 százalékponttal emelkedett a GDP 50 százalékára, az országok háromnegyedében növekedést tapasztaltak a szervezet szakemberei, vagyis Magyarország egy szűk körbe került be az adósság folyamatos csökkenésével. Az államadósság emelkedése elsősorban a nyersanyagexportáló országokat érintette az olajár 2014-es beszakadása után, hiszen egyszeriben megnőtt a költségvetésük finanszírozási szükséglete a kieső bevételek miatt. A magánszektor eladósodásában Kína járt az élen az utóbbi években, ott is néhány szektorra koncentrálódott, például az ingatlanszektorra, a bányászatra és az építőiparra.

Nem csak több, kockázatosabb is lett az adósság

A Világbank szerint nem csak az a probléma, hogy 2010 óta jelentősen nőtt a világ adósságállománya, hanem az is, hogy ezzel párhuzamosan a kockázatosabb adósság felé mozdultunk el. Így most az országok sokkal erősebben függnek a nemzetközi befektetői hangulat változásától, egy esetleges kockázatkerülés sokkal nagyobb csapás lenne, mint korábban.

Az államok adósságán belül egyre nagyobb a külföldi, nem rezidens szereplők aránya, 2018-ban ez 43 százalék volt, emellett jellemző volt a kevésbé engedékeny befektetők megjelenése, akikkel nehéz helyzetben problémásabb tárgyalni. Kiemelték még, hogy sok vizsgált ország hitelminősítői besorolását rontották 2010 óta, ami a bankok számára jelent extra kockázatot, a pénzintézetek egy részének ugyanis jelentősen nőtt az állampapír-kitettsége.

A vállalati szektorban a külföldi devizában denominált adósság a GDP 19 százalékáról 26 százalékára emelkedett 2010 óta. További kockázatot jelent, hogy a vállalati adósságállomány egyre nagyobb részét rossz pénzügyi helyzetben lévő vállalkozások bocsátották ki, ami azt jelenti, hogy a kedvező pénzügyi körülmények támogatták, hogy a vállalkozások egyre több kötvényt bocsássanak ki egyre rosszabb minőségben.

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy az utóbbi tíz évben Magyarország egy káros nemzetközi trenddel ment szembe, hiszen nálunk csökkent a GDP-arányos adósságráta, nőtt a belföldi – elsősorban lakossági – befektetők szerepe és a devizaadósság részaránya is csökkent 2010-hez képest.

Nőtt Kína szerepe, ami nem biztos, hogy jó

Az alacsony jövedelmű országokkal kapcsolatban további kockázatként említi a Világbank, hogy nőtt Kína szerepe a hitelezők körében. Ez elsősorban az adósság átláthatóságát csökkenti, illetve megkérdőjelezi a megfelelő kezességvállalás meglétét. A transzparenciát rontják az állami vállalatok adósságállománya, illetve az úgynevezett PPP-projektek is, melyek állami és magánszereplők együttműködésével valósulnak meg. Az átláthatóság hiánya, a nem megbízható adatok pedig azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy hirtelen váratlanul megugorhat az adósság.

További kockázatot jelent az államadósság szempontjából, hogy sok országban meghaladja a 30 százalékot a külföldi befektetők piaci aránya, amivel sérülékennyé válnak a nemzetközi hangulat esetleges változása esetén.

A tulajdonosi szerkezetben ezen felül is történtek változások: a hitelezők egyre inkább elmozdultak a tőkepiacok és a regionális bankok felé a nagy globális pénzintézetektől. Ez persze részben annak köszönhető, hogy a nagy globális szereplők a válság után kicsit fedezékbe vonultak. Ezzel párhuzamosan nőtt a regionális és a belföldi intézményi befektetői bázis.

Az is rossz hír, hogy néhány országban hatalmasra duzzadt az árnyékbankrendszer szerepe a kötvénypiacon is, ez Kínában és Indiában jelent kiemelt kockázatot. Erről részben a pénzügyi felügyeletek, szabályozók tehetnek, melyek nem szabályozták megfelelően ezt a területet.

Jelentésében a Világbank is kiemeli, hogy a kamatok szinte mindenhol történelmi mélypontra estek, sajnos azonban ezzel párhuzamosan a növekedés is visszafogott. Kiemelik, hogy az államok és a vállalatok által kibocsátott adósság mintegy negyedének van negatív hozama, már olyan országok devizakötvényei is ezen a szinten forognak, mint Magyarország vagy Lengyelország. Ennek oka, hogy a jegybankok nem konvencionális lépései után egyre erősödött a hozamvadászat a globális befektetők körében.

A VIÁGBANK SZAKÉRTŐJE A SZERVEZET KÖZLEMÉNYÉBEN KIEMELI, HOGY A TAPASZTALATOK SZERINT A MOSTANIHOZ HASONLÓ ELADÓSODÁSI HULLÁMOKNAK „NEM SZOKOTT JÓ VÉGÜK LENNI”. A JELENLEGI TÖRÉKENY GLOBÁLIS KÖRNYEZETBEN SZERINTE A MEGFELELŐ GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOKKAL LEHET MINIMALIZÁLNI A KOCKÁZATOKAT.

Címlapkép: Getty Images