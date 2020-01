15 brutális jóslat, ami boríthatja a 2020-as évet

Írt egy 15 pontból álló listát Doug Kass, a Seabreeze Partners Management alapkezelő elnöke olyan potenciális eseményekről, melyeknek jelentős politikai és gazdaság hatásai lehetnek 2020-ban. A magát „igazságkereső cinikusnak” tartó befektető csupa olyan eshetőséget sorolt fel, melynek előfordulási valószínűsége a szélesebb szakmai konszenzus szerint nagyon alacsony, viszont ő úgy véli, hogy valójában "több mint 50%."

„Aggódom? Igen. Kell, hogy a befektetők is aggódjanak? Naná!” – kommentálta írását Kass, aki 15 pontban összegezte a piacokat potenciálisan borító eseményeket 2020-ra. A szakember gondolatait többek közt a Zero Hedge és a MarketWatch is elemezte.

Íme Kass listája:

Trump elbukja a választásokat és Joe Biden lesz az elnök. Trump népszerűségét megtépázza majd a felelősségre vonási eljárás és Biden be tudja húzni a választást azzal, hogy Amy Klobuchart választja majd alelnökének. Kass úgy véli, hogy miközben Biden több a választáson induló demokrata politikust emel majd be kulcsfontosságú pozíciókba (Harris, Buttigieg, Bloomberg), Trump a bukott választás után saját televíziós csatornát indít majd el. A romló vállalati profitok és globális gazdasági növekedés, a Fed pálfordulása és a világpolitika instabilitása miatt medvepiac köszönt be 2020-ban. Összeomlanak a Kínával való kereskedelmi tárgyalások, Kína durván fellép Hongkongban. Összeomlik az autóipar a gyenge kereslet miatt, a Fordot menteni kell állami beavatkozással. Az EKB kamatemelésbe kezd. A Fed felhagy a kamatvágással a romló gazdasági környezet ellenére. A Berkshire Hathaway megveszi a FedExet, megmenti a Pacific Gas and Electricet és dobja Apple-részvényeinek egy nagyobb részét. Aztán májusban átadja a céget Warren Buffett Ajit Jainnak. A Goldman Sachs megveszi a Vanguard alapkezelőt. Nagyobb részvénymozgásokat produkál majd a Boeing, a General Electric, a Tesla, a Viacom, a Comcast, a Google, a Facebook, a Kohl's, a Ford, a Square, a Twitter, a Federal Express, az európai bankok, az amerikai gyógyszercégek és az energiaszektor. Itt a cégeknél több tényezőt is említ külön-külön Kass, csak hogy néhány érdekesebbet említsünk: a szakember 600 dolláros Tesla-árfolyamot jósol, majd összezuhanást, katonai támadást vár Irántól és úgy véli, az európai bankok részvényei 30-40%-ot ralizhatnak. Az elmúlt évek kudarcot vallott IPO-i miatt elapadnak a kockázati tőkealapok. Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) eljárást indít egy ismert nagybefektető ellen, amiért nem tette közzé a befektetési tranzakcióit az előírások szerint. Egy nagyobb, elsősorban eladási oldalon ténykedő brókercég hátat fordít kutatási cégének. A Microsoft kiüti a Netflixet a FANG-ból, így az FAMG lesz. A Netflix részvényei 200 dollárra esnek. Az elmúlt években sikeres ETF-ek és quant-stratégiák csorbítják a piac likviditását. Egy hitelezéshez kapcsolódó esemény összeomlasztja a kötvénypiac likviditását és rengeteg vállalatot minősítenek le bóvli kategóriába.

