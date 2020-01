A szuperállampapír-trükk másik arca: babaváró hitel nélkül is működik

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több alkalommal írtunk már arról, hogy kétszámjegyű hozammal kecsegtet a babaváró hitel felvétele és MÁP+ kötvénybe való befektetése még azok számára is, akik nem vállalnak gyermeket. De mi van, ha kihagyjuk a számításból a babaváró hitelt? – tette fel a kérdést több Olvasónk is. Sokan ugyanis nem akarnak vagy nem tudnak élni ezzel a tőkeáttételes lehetőséggel. Kiszámítottuk, mennyit kereshetnek 5 év alatt a babaváró hitel törlesztőrészletének megfelelő, 45-46 ezer forintos havi összeg befektetésével. Ők is magasabb évesített hozamot érhetnek el, mint amit mostanság a lakástakarékok vagy például az életbiztosítások jelentős része kínál.