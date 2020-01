Ilyen sem volt még: holnap újabb nagy lépést tesz Magyarország

Új, eddig nem látott kötvény debütál csütörtökön: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 20 éves forintkötvényt dob piacra. A leghosszabb papírnak a teljes finanszírozáson belül egyelőre jelképes lehet a szerepe, de fontos lépcső lehet a teljes futamidő hosszabbítása felé. Közben a világon egyre több helyen már a 30-50-100 éves papíroknál tartanak, azokra is van kereslet a jelenlegi nemzetközi hozamkörnyezetben.

Jön a következő nagy dobásunk

Decemberben az éves finanszírozási terv bemutatásakor jelentette be Kurali Zoltán, az ÁKK vezérigazgatója, hogy januárban új, 20 éves kötvényt dob piacra az adósságkezelő. A papírból kéthavonta lesz aukció, a kéthetente tartandó kötvényaukciókon a 15 évessel váltják egymást minden második alkalommal, a többi aukción marad a 3-5-10 éves kínálat.

A finanszírozási tervből az is kiderül, mennyit értékesítenének ebből az új papírból. A tervek szerint a forint államkötvények teljes bruttó értékesítése 2017 milliárd forint lehet idén, ami 41%-kal alacsonyabb a 2019-es összegnél Ez az alábbiak szerint oszlik majd meg:

Vagyis a húszéves kötvény a teljes éves kötvényeladás 6%-át teheti csak ki, ami 121 milliárd forintos tervezett eladást jelent.

Ez alapján az idei hat tervezett aukción átlagosan 20 milliárd forintos eladásra számít az ÁKK. A csütörtöki aukcióval kapcsolatban egyelőre annyit lehet tudni az adósságkezelő honlapján található naptárból, hogy 15 milliárd forintot kínál majd fel eladásra az állam. Ha a kereslet megfelelő lesz, akkor ebből még bőven lehet 20 milliárd feletti értékesítés is.

Valahol már 100 évben gondolkodnak

Az elmúlt években a nemzetközi kötvénypiaci környezet is elmozdult a hosszabb, néha extrém hosszú futamidő felé. A világon elsőként Mexikó, majd Argentína bocsátott ki 100 éves kötvényt, majd 2017-ben Ausztria első európai országként ugyanerre az útra lépett. Nyugati szomszédunk előbb 3,5 milliárd euró értékben adott el ezekből az extrém hosszú papírokból 2,1%-os hozam mellett, majd tavaly nyáron még egymilliárd euró értékben vettek belőle a befektetők, akkor már csak 1,17%-os hozam mellett.

A Thomson Reuters adatai szerint a 2117 szeptemberében lejáró osztrák papírok jelenleg 160 százalékos árfolyam körül forognak a másodpiacon, az ebből számított hozamuk 1,1% körül lenne.

Persze Ausztria példája egészen extrém, de a régióban máshol is van példa 30-50 éves papírokra. Lengyelországnak például húszéves kötvénye 2002 óta, 30 éves papírja pedig 2007 óta van. Jelenleg a 2047-ben lejáró állampapír a leghosszabb náluk, azt a sorozatot 2017-ben bocsátották ki, de máig tartanak belőle aukciókat.

Ugyanakkor a lengyel piacon is alacsony az extrém hosszú papírok jelentősége, a 2047-es lejáratból most 3,4 milliárd zloty van a piacon, miközben a teljes kötvényállomány 651 milliárd.

Csehországnak még a lengyeleknél is hosszabb, 2057-es lejáratú papírja van, amit már 2007-ben elkezdett értékesíteni. Akkor még 50 éves kötvénynek számított, ma ez 37 évesnek minősül, de most is tartanak belőle aukciókat. A papírokból több mint 12 év alatt 17,7 milliárd korona értékű portfóliót értékesítettek.

Románia ebből a szempontból még hozzánk képest is le van maradva, náluk 2031-es a legkésőbbi lejárat lejben, azt 2016-ban kezdték értékesíteni 15 éves kötvényként.

A fentiekből az a következtetés vonható le, hogy minél kisebb egy ország piaci kockázata, annál nagyobb eséllyel tud elmozdulni hosszabb, több évtizedes papírok felé. Vagyis a mostani 20 éves kibocsátással ebben a tekintetben is szintet lép Magyarország, fokozatosan zárkózunk fel kockázati megítélésben Lengyelországhoz és Csehországhoz.

A piac érdeklődésének eltolódása a hosszabb papírok felé több dolognak köszönhető:

A jelenlegi alacsony hozamkörnyezetben a befektetők minden értékelhető hozamot igyekeznek megbecsülni, ma pedig már csak a korábban extrémnek tekintett 30-50 éves papírokkal lehet 3% feletti hozamot elérni.

A jegybankok folyamatos mennyiségi lazítása növelte a piaci likviditást, vagyis elegendő befektetni való tőke van a piacon.

De miért éppen 20 éves kötvényt bocsát ki az ÁKK? Ezzel kapcsolatban Kurali Zoltán decemberben a Portfolio-nak adott interjúban nyilatkozott:

A fokozatosság híve vagyok. A piacot építeni is kell, nem várhatjuk, hogy ráugorjanak a külföldiek erre az új papírra. Ahhoz, hogy egy új államkötvény sorozat egy globálisan követett indexkosárba bekerüljön, el kell érni egy minimális kibocsátási mennyiséget. Ez egy folyamatos építkezés, ezért nem 50 éves, az majd esetleg egy következő lépés lehet.

Mennyibe kerülhet ma 20 évre eladósodnia Magyarországnak?

A legfontosabb kérdés a csütörtöki aukción az lehet, mekkora kereslet lesz az új papírokra, illetve milyen hozam mellett lehet értékesíteni azokat. A lehetséges hozamot illetően két dolog adhat támpontot:

Egyrészt a jelenlegi leghosszabb forintkötvényünk hozama, másrészt a fenti régiós hozamok.

Az ÁKK jelenleg a 2038/A papírokat értékesíti a leghosszabbként, ezek a 15 éves benchmark kötvények, melyek másodpiaci referenciahozama 2,75% jelenleg.

A külföldi példák közül a lengyel 2047-es papír kuponja jelenleg évi 4%, de a 120 százalék feletti árfolyam miatt a gyakorlatban 2,7% körüli átlaghozamon keltek el legutóbb a kötvények.

Vagyis a 15 éves papír és a lengyel hasonló kötvények árazása alapján valahol 2,5-3% között lehet az új húszéves aukciós hozama, de ez persze majd csak a csütörtök délelőtti aukción derül ki. Az újdonság varázsa miatt arra lehet számítani, hogy elsőre talán az átlagosnál nagyobb lesz a befektetői érdeklődés.

