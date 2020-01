Itt az új bankgyilkos: ezzel még a Földet is megmentheted

Egyre népszerűbb Magyarországon a bunq, egy újabb olcsó devizaváltással foglalkozó cég, amely sokadikként érhető el hazánkban a versenytárs Revolut, Transferwise vagy éppen Curve kártyák mellett. Bár az alapkoncepció hasonló, mint a rivális fintecheké, a bunq egy csomó olyan szolgáltatást tartalmaz, ami máshol nem elérhető. Lehet például a bunq-kal fákat ültetni, számlákat megosztani és könyvelni és megtakarítani, de talán sokkal fontosabb ezeknél, hogy a cég banklicenccel is rendelkezik, így sok fintechhel ellentétben 100 ezer euróig biztosítva is van az itt tárolt pénzünk. A bunq egyébként drágább, mint a Revolut díjmentes csomagja, de a legtöbb szolgáltatáson semmilyen limit nincsen. Megnéztük, mit tud a bunq, az új Revolut-Venmo-Monzo hibrid.



Ültess fákat vásárlással

Októberben az egész Európai Unióban elindult a bunq, egy holland neobank, amely sok más versenytársához hasonlóan (Revolut, Transferwise Borderless, Curve) alapjáraton nemzetközileg aktív felhasználókat céloz kedvező devizaváltással, olcsó bankkártyával és egyszerűen használható app-pal.

A szolgáltatás Magyarországon is egyre népszerűbb, bár egyelőre még nem veszi fel a versenyt ilyen tekintetben a fent is említett versenytársaival, hazai ügyfélszolgálattal és magyar nyelvű online felülettel egyelőre még nem rendelkeznek.

Összeeurópai hódítására a bunq egy úgynevezett utazókártyával (Travel Card) indult el. A kártya főbb paraméterei, (amellett, hogy szivárványszínű) az, hogy

a kártyának egyszeri, 9,99 eurós díja van,

a feltöltés díja EU-s kártyáról 0,5% (max napi 500 eurót lehet feltölteni),

a kártya használható Apple Pay-jel és Google Pay-jel is,

a Mastercard által meghatározott árfolyamon lehet devizát váltani (ami jellemzően eltér a többi fintech által használt banki középárfolyamtól, de kedvezőbb a normál banki díjaknál),

az ATM készpénzfelvtel díja 0,99 euró,

akár a Revolutnál, itt is nyomon követhetjük, hogy mikor, hol, mennyit használjuk a kártyánkat,

a kártya viszont annyiban sajátos, hogy működéstechnikailag hitelkártyaként funkcionál, így tudunk vele hotelekben vagy autókölcsönzőkben letétet tenni, viszont nem tudjuk vele adósságba verni magunkat, hiszen előre fel kell tölteni ahhoz, hogy használni tudjuk.

Első ránézésre ezek a feltételek nem igazán rúgnak labdába a díjmentes váltással, kártyafeltöltéssel és készpénzfelvétellel kecsegető Revolut mellett, de fontos azt észben tartani, hogy ez a fintechcég jóval magasabb díjakat határoz meg, ha egyszer a díjmentes keretet kimerítjük, mint a bunq. Például a Revolut 200 font felvétele után 2% díjat von le, míg a bunqnál a készpénzfelvétel díja 0,99 euró.

A bunq kínál egy másik kártyát is, ez Zöld Kártya (Green Card) névre hallgat, 99 eurós éves díja van és teljesen fémből készült. A kártya sajátossága, hogy

minden kártyáról költött 100 euró után a bunq adományoz egy fát az Eden Reforestation Projectsnek. Ez a cég 2005 óta már 265 millió fát ültetett és munkát ad ezzel szegényebb országok lakosságának is.

Fotó: bunq

Már meg is van a banklicenc

Sok más fintechcéggel ellentétben a bunq rendelkezik banklicenccel, így 100 ezer eurós betétbiztosítással fedezett bankszámlát is nyithatnak a társaságnál az ügyfelek, nem csak a prepaid-kártyával dolgozhatnak.

Alapvetően háromféle számla érhető el a cégnél, ennek a főbb eltérései egy hagyományos bankszámlához képest, hogy

automatikusan elkezd megtakarítást építeni azzal, hogy fizetéskor felkerekíti az összeget egész euróra és a különbözetet elteszi egy megtakarítási számlára,

azzal, hogy fizetéskor felkerekíti az összeget egész euróra és a különbözetet elteszi egy megtakarítási számlára, felkínál alszámlákat különféle célokra, melyekkel a fintech szerint jobban tudjuk irányítani, mikor mire költünk,

különféle célokra, melyekkel a fintech szerint jobban tudjuk irányítani, mikor mire költünk, lehet vele számlákat felosztani, fizetési kérelmeket küldeni,

a szolgáltatásba integrált a Transferwise is, így olcsón tudunk nemzetközileg pénzt küldeni,

is, így olcsón tudunk nemzetközileg pénzt küldeni, kapunk a számlára kamatot is, jelenleg ennek mértéke 0,27%.

A háromféle számla a lakossági ügyfelekre célzó Prémium, melyhez 7,99 euró / hónapért férhetünk hozzá, az üzleti ügyfelekre célzó Business, melynek 9,99 euró a havi díja, illetve a több személy együttes használatára kitalált Joint kártya is, szintén 9,99 eurós havi díjért. Egyes számlák használata közt az appon belül is váltogathatunk, de ez úgy is lehetséges, hogy más-más PIN-kódot használunk fizetéskor és így automatikusan eldönti a rendszer, melyikről akarunk fizetni. A céges számla emellett kiszámolja a vásárlások áfa-tartalmát és automatikusan befizet egyes számlákat, ha erre engedélyt adunk, az átlátható költségvetés-tervező alkalmazás pedig a könyvelőknek is segít.

Fotó: bunq

Egyelőre még csak égetik a pénzt

A cég hátterét vizsgálva kijelenthetjük, hogy a bunq többnyire még csak „pénzégető” szakaszban van, vagyis egy olyan startup, amely több sikeres tőkebevonást is lebonyolított, de mivel terjeszkedési szakaszban vannak, egyelőre csak egyre nagyobb veszteséget termelnek.

Persze a növekedésük markáns, a Crunchbase adatai szerint 103 606 ember töltötte le a bunq alkalmazását csak az elmúlt 30 napban, ez 19,73%-os növekedést jelent. A vállaltnak körülbelül 1,1 millió ügyfele van, ők összesen a cég számai szerint 211 millió eurónyi betétet helyeztek el a vállalatnál.

Címlapkép: Getty Images