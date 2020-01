Gyártják már a nyugdíjbombát, szuperállampapírral készülhetsz rá

Palkó István, Portfolio Cikk mentése Megosztás

Piaci forrásaink szerint továbbra is tartja magát a pletyka, hogy megszüntetné a kormány a nyugdíjcélú megtakarítások 20%-os adókedvezményét, jelentős előnybe hozva az idei első félévben megjelenő új állami megtakarítási formát, a nyugdíjkötvényt. Az életbiztosítások értékesítői már amúgy is szenvednek egy másik állami kötvény, az évi 5%-os kockázatmentes hozamot ígérő szuperállampapír miatt, ezért a téma a Portfolio március 5-ei Biztosítás 2020 konferenciáján is kiemelt figyelmet kap. A közhiedelemmel ellentétben a MÁP+ havi rendszerességű megtakarításra, így nyugdíjcélú befektetésre is kiválóan alkalmas, valós piaci versenytárs a biztosítók és a nyugdíjpénztárak számára. Bemutatjuk, miért és hogyan.