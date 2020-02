Vagyonokat keresett ezekkel a befektetésekkel, aki a forint ellen fogadott

Sokat gyengült az utóbbi időben a forint elsősorban az euróval szemben, 2017 nyarán még 302 forintba került egy euró, most pedig 340-be. Ilyen gyenge forint mellett jól járt az, aki nem forintos, hanem devizás befektetési alapban tartja a pénzét, a legjobban teljesítők ezek között 26-44%-os forintosított hozamot értek el kicsivel több mint egy év alatt. Sőt, van olyan alap is, amellyel 88%-ot lehetett keresni.

2017 nyarán volt utoljára 300 közelében a forint

2017 augusztus vége óta – kisebb-nagyobb megtörésekkel, de – egy folyamatosan gyengülő pályán van a forint az euróval szemben, gyakorlatilag akkor láttuk utoljára a 300-as szint környékén. 2019 márciusában volt még egy jelentősebb erősödése a forintnak a 312-es szintig, de azóta folyamatosan gyengül a magyar deviza, szinte már napról napra éri el újabb történelmi mélypontját.

Ráadásul nem csak az euróval szemben gyengül a forint, hanem a dollárral és más régiós devizákkal szemben is. A forint gyengülése mögött álló okokat egy friss cikkünkben gyűjtöttük össze:

A legfontosabb, hogy a magyar jegybank jelenleg talán az egész világon a leglazább, a magyar reálkamat a teljes feltörekvő piaci körben a legalacsonyabb. Mindez abból áll össze, hogy messze nálunk a legalacsonyabb az alapkamat, amihez Európa-rekordon lévő infláció párosul.

Nagyrészt a fenti okok miatt felerősödött a forint szerepe a carry trade devizaügyletekben, ma gyakorlatilag kockázatmentes üzletnek számít alacsony forintkamaton hitelt felvenni, és azt befektetni más devizában. Akik ezekben az ügyletekben utaznak, azok viszont abban is érdekeltek, hogy ne erősödjön nagyon a magyar deviza.

Az utóbbi hetekben kifejezetten rosszul jött a forintnak a dollár erősödése, ezzel ugyanis hagyományosan együtt jár a kockázatosabb feltörekvő piaci devizák esése. Az amerikai deviza hetekig „szemezett” az 1,10-es lélektani határral az euróval szemben, de ezt mostanra egyértelműen áttörte, már 1,09 alatt jár.

A fenti három fő faktor mellett vannak kisebb súlyú tényezők, mint a továbbra is jelen lévő kereskedelmi feszültségek, a koronavírus esetleges gazdasági hatásai, a mostanra elolvadó magyar fizetési mérleg-többlet vagy a magyar kormány és az EU időről időre feszült viszonya. De alapvetően nem ezek okozzák a forint gyengülését, legfeljebb ráerősítenek arra, illetve akadályozzák a jelentősebb erősödést.

Ilyen gyenge forint mellett azok jártak igazán jól az elmúlt időszakban, akik külföldi devizában denominált befektetést tartottak vagy tartanak. A befektetési alapok piacán itthon több olyan sorozat is van, amelyet forinttól eltérő devizában is meg lehet venni, így megnéztük, hogyan teljesítettek ezek egy- és hároméves időtávon, valamint a fent említett két (2017 augusztusa és 2019 márciusa) időszak óta.

88% hozam a legjobban teljesítő devizás alapnál

Egészen elképesztőt mentek a vizsgált időszakokban a devizában lévő lakossági befektetési alapok.

A legjobb teljesítményt messze a Hold Alapkezelő Hold Max dolláros származtatott alapja nyújtotta: 68%-os hozamot ért el dollárban tavaly március 20. óta, amikor a forintnak sikerült 312-ig erősödnie az euróval szemben. Ez forintra átszámolva 88%-os hozamot jelent!

Nem mellékesen a 2017 augusztusában mért közel 300-as EURHUF szinttől kezdve az alap dollárban 130%-ot hozott befektetőinek, forintba átszámolva ez több mint 176%.

Az alap célja a nettó eszközértékére vetítve többszörös USA dollár kitettség elérése addicionális kockázat vállalásával. Ez egyébként teljesül is, mivel az alapban a friss portfóliójelentés szerint többszörös tőkeáttétel van. Az alap alacsony kockázatú instrumentumokra (bankbetét, rövid lejáratú állampapír) mint alapvető és kiinduló befektetésre tekint, továbbá potenciális befektetési területként megjelennek a hazai és nemzetközi részvények, illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Emellett az alap befektetési céljának elérése érdekében a Hold Alapkezelő deviza forward ügyleteket köt.

Amennyiben maradunk a forintban átszámolt hozamoknál, a második legjobb forintba átszámolt teljesítmény az Accorde Alapkezelő Első Román Részvényalapjának eurós sorozatához kötődik 44%-kal, ez euróban mérve több mint 33%-os hozamot jelent a kicsivel kevesebb mint egyéves vizsgált időtávon.

Az alap elsősorban a Bukaresti Értéktőzsdére bevezetett részvények közül válogat. Az alap célja, hogy az alap forrásainak átlagosan 75 százalékát szabályozott tőzsdére bevezetett román részvényekbe fektesse. a januári portfóliójelentés szerint az alapban a 10%-nál nagyobb kitettséggel bíró eszközök a Banca Transilvania SA, a Fondul Prop., az OMV Petrom, a BRD, és a D200429-as DKJ.

A harmadik legjobban teljesítő sorozat pedig ugyancsak a Hold Max alapé, csak ezúttal az eurós sorozat, amely több mint 42%-ot hozott. A stratégia megegyezik a dolláros sorozatéval, annyi különbséggel, hogy ez esetben euróban vállalnak többszörös tőkeáttételes pozíciókat.

A legjobban teljesítő tíz devizás alap között ott vannak még az OTP, az Aegon, a K&H és a Budapest Alapkezelő alapjai is.

Megnéztük azt is, hogy melyek voltak a legrosszabbul teljesítő alapok a vizsgált időszakban. Az első két helyet az OTP alapjai vitték el: az OTP G10 Euró közel 21%-ot, az OTP Föld Kincsei árupiaci alap közel 12%-ot esett tavaly március óta forintban. A harmadik helyre nulla közeli hozammal a Dialóg Octopus eurós sorozata került.

A G10 Eurós alap esetében főként a short pozíciók vezettek a nagyobb mínuszokhoz, a januárra vonatkozó jelentés szerint az alap harmadát short pozíciót teszik ki jelenleg, és ezen a dollár erősödése sem segített. De úgy tűnik, a portfóliómenedzser bízik a dollár gyengülésében, mivel jelentősebb dollár shortot nyitott.

Annak ellenére, hogy tavaly nagyot mentek a nyersanyagpiacok, idén már több izgalom is volt a piacokon: januárban az amerikai-iráni konfliktus, azt követően pedig a koronavírus borzolta a kedélyeket. A gyorsan változó piaci körülmények miatt az alapban igyekeznek egyik irányba sem elköteleződni (long/short), hanem gyorsan reagálni a piaci eseményekre – derül ki a legfrissebb jelentésükből.

Nem a legtöbb pénzt kezelő alapok a legsikeresebbek

Nem meglepő módon a devizás sorozatok között is az ingatlanalapokban van a legtöbb pénz, ezek között is kiemelkedik az Erste Euro Ingatlan T sorozata, amely a friss adatok szerint több mint 140 milliárd forintos vagyont kezel. Őt az OTP Euró Ingatlan Alapba fektető alap követi közel 85 milliárddal, a harmadik helyen pedig a CIB Euro Start Rövid Kötvényalap áll 63 milliárddal.

Ahogy a lenti listán is látszik, a legnagyobb sorozatok közül egyik se került be a legjobban teljesítő alapok közé, de azért így se panaszkodhatnak azok a befektetők, akik ide tették a pénzüket. 2019. március vége, tehát a forint azóta is tartó gyengülése óta néhány, a listán szereplő sorozat 15-16%-os forintos hozamot ért el.

Van még értelme devizás alapot venni?

Sokakban felmerül a kérdés, hogy most, amikor már ennyit gyengült a forint, lehet-e még további gyengülésre számítani, vagy itt a vége és már nem érdemes devizás alapban gondolkodni. A fentebb már hivatkozott cikkünkben fejtegettük a lehetőségeket, amelyek az alábbiak szerint foglalhatóak össze:

A szakértők véleménye alapján az alapforgatókönyv nagyjából úgy foglalható össze, hogy az év első felében folytatódhat a forintgyengülés, aminek valahol 340-350 között lehet a csúcsa, aztán ha egy kicsit kedvezőbbre fordul a hangulat, akkor az év második felében már óvatos erősödés is jöhet vissza 340 alá. Mindezt persze jócskán átírhatja, ha az MNB a szigorítás útjára lép, ez ugyanis javában erősítheti a forintot. Rövid távon minden esetre elképzelhető, hogy tovább gyengül a hazai fizetőeszköz, ez pedig kedvezhet a külföldi devizában denominált befektetéseknek.

