Rekorddal indult az év a befektetési alapoknál

Miközben az elmúlt időszakban csökkent a háztartások befektetési alapokban tartott pénze, új rekordot döntött a teljes alapkezelős piac: a befektetési alapok vagyona januárban 6530 milliárd forintra duzzadt. Ez legfőképpen a beáramló pénzeknek köszönhető, túl sok hozamot ugyanis nem tudtak múlt hónapban elérni az alapok. A legtöbb pénzt a kötvény, vegyes és abszolút hozamú alapok gyűjtötték.

5% a kockázatmentes hozam - Vajon meg tudják ezt ugrani idén a hazai befektetési alapok? Erről is szó lesz a Portfolio március 10-ei IWS konferenciáján. Ne maradj le róla! Részletek itt:

6530 milliárd forint közelébe nőtt a befektetési alapok kezelt vagyona januárban, ez új rekordnak számít az alapkezelős piacon. A tavaly decemberi vagyonhoz képest ez 1%-os, tehát 65,5 milliárd forintos növekedés. Mindez annak ellenére, hogy a háztartások inkább szabadultak ettől a befektetéstől tavaly:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 02. 18. Ők a szuperállampapír legnagyobb áldozatai - Ezt nem fogják kitenni az ablakba a bankok

Januárban a hozamok kevésbé segítettek a vagyon növelésében, ezt a szerepet az év első hónapjában az értékesítési adatok vették át. A BAMOSZ statisztikái szerint szinte csak az alapokba beáramló friss tőkének köszönhető, hogy nőtt a kezelt vagyon a szektorban.

A kategóriák közül a legtöbb pénzt a kötvényalapok, ezen belül is a rövid kötvényalapok vonzották be, ide 32,5 milliárd forint áramlott. A második legnépszerűbb kategória a vegyes alapoké volt közel 21 milliárddal, őket pedig az abszolút hozamú alapok követték 13 milliárddal. Nagyobb tőkekiáramlás egyedül a tőkevédett alapoknál volt, de az ok ez esetben az volt, hogy lejárt két tőkevédett alap.

Annak ellenére, hogy az ingatlanalapok jó ideje nem tudnak érdemi tőkét bevonzani, továbbra is övék a legtöbb vagyont kezelő kategória címe a piacon, a teljes tortából közel 24%-ot hasítanak ki. A második legnagyobb kategória a kötvényeké 21,3%-kal, a harmadik helyen a vegyes alapok vannak 18,6%-kal.

Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020 5% a kockázatmentes hozam - Vajon meg tudják ezt ugrani idén a hazai befektetési alapok? Erről is szó lesz a Portfolio március 10-ei IWS konferenciáján. Ne maradj le róla! Részletek itt:

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images