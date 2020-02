Tisztítótűz söpört végig a tőzsdéken: mi lesz a magyarok pénzével?

Hatalmasat estek a tőzsdék a koronavírus-pánik eszkalálódása miatt, a vezető nyugati indexek alig pár nap alatt 10% körüli mínuszba vágták le magukat, de a régiós részvények is hasonlóan negatívan reagáltak. Mindezt a magyar befektetési alapok is megérezték: a BAMOSZ legfrissebb elérhető, szerdai adatai szerint olyan alap is van, amely péntek óta 8% fölötti mínuszt szenvedett el. Bár a piac nagy része bukott, nem mindenki mínuszolt: a Hold HTM származtatott alapja 14% körüli hozamot ért el három nap alatt.

Hónapok óta tombol Kínában a koronavírus-pánik, de az európai és amerikai piacok nem sokat éreztek belőle egészen addig, amíg a hétvégén ki nem derült: Olaszországban több száz ember fertőződött meg a koronavírussal. Komplett településeket vontak hirtelen karantén alá és több olyan magyar ember is karanténba került, aki az országban járt a közelmúltban.

Az olasz megbetegedésekre aztán hirtelen, hatalmas eséssel reagáltak a tőzsdék: olyan mínuszok keletkeztek a régiós és az amerikai piacokon, melyekre régóta nem volt példa. Csak péntektől a szerdai piaczárásig

a Dow Jones 7,02%-ot,

a Eurostoxx 5,87%-ot,

a BUX 4,93%-ot,

a lengyel WIG 20 7,42%-ot,

a görög ATG 9,18%-ot esett.

Az esés oka főleg az, hogy

tudatosult az emberekben, hogy rengeteg olyan ember mászkálhat a karanténokon kívül, aki fertőzött és fertőz, de nem diagnosztizált ,

a kínai karantén miatt több millió vállalat juthat a csőd szélére, európai és amerikai vállalatok beszállító-láncai is veszélybe kerülhetnek

, aminek hatása lehet a vállalati profitszámokra és a világ növekedési kilátásaira is, a tőzsdék sok elemző szerint eleve túlárazottak voltak, így egy kisebb negatív hír is nagyobb pánikot indított el.

Az esést természetesen a magyar befektetési alapok is megérezték: a legfrissebb elérhető, szerdai adatatok szerint a magyar befektetési alapok több mint 70%-a vesztett az árfolyamából.

A legnagyobb esést nem meglepő módon a kifejezetten kockázatos részvényalapok produkálták. A legnagyobb esélyt a vegyesen Európába, Ázsiába és Észak-Amerikába fektető Dialóg Expander alap szenvedte el, melynek árfolyama 8,49%-ot esett három nap alatt. Ezt követte az Accorde görög részvényalapja 8,45%-os, majd az Aegon lengyel részvényalapja 7,32%-os eséssel. A 150 magyar részvényalap-sorozatból egyébként egy sincs, amelyik pluszban lenne az említett időszak alatt, de az alapok közel egyharmada még mindig pozitív hozamot tud felmutatni az év eleje óta.

Pánikra persze semmi ok: ezek az alapok minimum 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak, a kétnapos visszaesés alapján a hosszabb távú teljesítményüket nem érdemes megítélni. Akad a most legrosszabban teljesítők közt olyan alap is, amely 6% fölötti éves átlagos hozamot teljesített az elmúlt öt évben.

Jobb híreink vannak a legnagyobb magyar alapok befektetőinek: ezek a portfóliók többnyire szinte meg se érezték a koronavírus-pánikot, egyedül az egyébként kifejezetten kockázatos Supra esett 4,95%-ot, de a portfólió szintén hosszabb, 3-5 éves időtávra szól, ötéves átlaghozama 6,86%. Legjobban a top10 legnagyobb alap közül a K&H Kötvény alapjának F sorozata teljesített, amely 0,35%-ot emelkedett a koronavírus-pánik első fejlett piaci hulláma alatt.

Akadtak egyébként olyan alapok is, amelyek pont, hogy valamilyen kontraciklikus stratégia miatt komoly felértékelődésen mentek keresztül. A HOLD Alapkezelő HTM alapja 13,57%-ot emelkedett alig három nap leforgása alatt, ezt az MKB Rotunda abszolút hozamú alap követte, 6,27%-os hozamával, majd az Adütön származtatott befektetési alap 6,25%-os hozammal.

Nem valószínű, hogy a következő napokban sokat javul a helyzet: az amerikai tőzsdék csütörtökön is hatalmasat estek, a Dow Jones 4,42%-os mínuszban zárta a napot. Pénteken az európai tőzsdéken is folytatódott a pánik, jó eséllyel a jövő hétre is begyűrűzhet a hangulat. A koronavírus-pánik csitulása szinte biztosan stabilizálja majd a tőzsdéket, de sokat befolyásol majd az is az indexek alakulásán, ha megjelennek az első számok a járvány gazdasági hatásairól.

Addig is, befektetési alapokból semmiképpen nem érdemes ugrálni, hiszen ezek hosszú távra szóló befektetések, inkább érdemes lehet a korrekciókat kockázatosabb eszközök megvásárlására és hosszú távú tartására használni, ha ezek a kockázati étvágyunknak megfelelőek.