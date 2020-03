Mi lesz a lakossági állampapírokkal, ha leáll az élet Magyarországon?

Az ÁKK szerint töretlen a lakossági állampapírok iránti kereslet, és semmi nem utal arra, hogy ez a jövőben másképp lenne. Igaz, hogy számos lehetőség van online állampapírt venni, sokak számára azért fennakadást okozhat, hogy a koronavírus terjedése miatt már a kincstári értékesítési pontok is bezártak átmenetileg. Ha valamikor, akkor most jött el az az idő, ami igazolhatja az államadósság magas lakossági részarányát, a heves piaci mozgások miatt ugyanis voltak már fennakadások az intézményi állampapír aukciónál, a kisbefektetők pedig köztudottan hosszabb távú befektetők. Lenti cikkünkben összeszedtünk pár lehetőséget az online állampapír-vásárláshoz. Ezúton is buzdítunk mindenkit arra, hogy maradjon otthon, befektetéseit pedig online intézze.

Bár ezekben az időkben a legtöbb magyarnak valószínűleg nem az a prioritás, hogy befektesse a pénzét, abból kiindulva, hogy havi szinten több tízmilliárd forint áramlik lakossági állampapírokba, érdemes lehet átgondolni, milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik állampapírban szeretnék fialtatni megtakarításuk egy részét, illetve a heves piaci mozgásokat látva esetleg most gondolkodnak el először azon, hogy állampapírba fektessenek. Már most szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy amit csak lehet, online intézzenek.

Az állampapír-értékesítési pontok nyitvatartása szünetel

A héten hétfőtől átmenetileg ugyan, de szünetel az állampapír-értékesítési pontok nyitvatartása, az ok egyértelműen a koronavírus hazánkban is egyre gyorsabb ütemű terjedése. Az államkincstár honlapján elérhető tájékoztató szerint a megyei Állampénztári Irodák továbbra is a megszokott nyitvatartási rend szerint működnek. Ugyanakkor ők is kérnek mindenkit, hogy amit csak lehet, WebKincstáron, MobilKincstáron és TeleKincstáron intézzenek az ügyfelek.

Akinek még nincs számlája a kincstárnál, de nyitni szeretne, annak jó hír, hogy ezt Ügyfélkapun keresztül is igényelni lehet, ez esetben nem kell személyesen jelen lenni a számlanyitásnál. Ugyanígy az Ügyfélkapun keresztül lehet kérni a Webkincstári szolgáltatást, ettől kezdve pedig már minden állampapírvásárlást lehet online intézni.

Mindez azért is jó, mert most, a koronavírus ilyen gyors ütemű terjedésekor a világban, mindenkinek figyelnie kell arra, hogy minél kevesebb időt töltsön ügyfélszolgálatokon, és ha lehet, mellőzze a készpénzes fizetést. Az online számla egyebek mellett azért is jó, mivel kártyás utalást tesz lehetővé.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan kezeli a kincstár a járványügyi helyzetet, tud-e otthoni munkavégzést biztosítani dolgozóinak, illetve tudják-e valamilyen formában ösztönözni a kártyás fizetéseket. Kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ, mondjuk utóbbi esetben a kártyás fizetés ösztönzése lényegében megvalósult azzal, hogy az értékesítési pontok bezártak. Bár hivatalos választ nem kaptunk, a Demokratikus Koalíció egyik sajtóközleménye alapján a kincstárnál egyelőre nincs teljesen megoldva a home office lehetősége, mivel a dolgozóknak vagy szabadságot kell kivenniük, vagy rendelkezésre kell állniuk a közlemény szerint.

A Posta nyitva marad

Bizonyos állampapírokat, mint kincstárjegyet és a szuperállampapír nyomdai verzióját a Postán keresztül is meg lehet venni. A Posta a kormányzati döntés értelmében megszokott nyitvatartással üzemel, de a sorban állás miatt itt hosszabb ügyintézésre kell felkészülni. Plusz negatívum az elérhető állampapírok szűk listája mellett az, hogy például a nyomdai MÁP+-t a postán csak készpénzzel lehet megvásárolni, ilyen járványügyi helyzetben azonban jobb elkerülni a készpénz használatát, amennyire csak lehet. Érdemes olyan szolgáltatóknál intézni az állampapír-vásárlást, ahol van online felület, például a bankoknál.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 17. Fontos változás a postánál a koronavírus miatt

A bankok is nyitva lesznek

A postákhoz hasonlóan a bankok is nyitva tartanak, de akinek itt van értékpapírszámlája, és a bankja vagy esetleg brókercége állampapír-forgalmazó is egyben, akkor könnyedén tud a bank/befektetési szolgáltató online felületén keresztül állampapírt venni. Ezzel el lehet kerülni a banki sorban állást és a készpénzhasználatot.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 13. A fiókok kerülésére és online ügyintézésre kérik ügyfeleiket a bankok

Az ÁKK szerint töretlen a lakossági állampapírok kereslete

Úgy tűnik, a koronavírus-pánik nem gyűrűzött be a lakossági állampapírok piacára, az ÁKK Portfolio-nak küldött válasza szerint

A lakossági állampapírok értékesítésében nincs visszaesés, jelenleg is a terv felett értékesít az ÁKK. A lakosság bizalma töretlen az állampapír befektetések iránt.

Egyelőre csak a januári adatok ismertek, e szerint januárban meghaladta a 9200 milliárd forintot a forintos lakossági állampapírokban lévő megtakarítás, ez 24%-kal, tehát közel 1800 milliárd forinttal több, mint a május végi (tehát a MÁP+ indulása előtt) állapot.

Az állománynövekedést leginkább a szuperállampapír iránti kereslet hajtja, igaz, ez is visszafogottabb lett az utóbbi hetek jegyzési adatait látva. Múlt héten például közel 44 milliárd forint értékben jegyeztek a papírból, ha ez a jegyzési ütem marad márciusban, akkor a hónapban a 200 milliárdot sem éri el a szuperállampapír-értékesítés. Ennek lehetséges okairól korábban itt írtunk.

Az igazán érdekes statisztikát majd a márciusi adatok fogják szolgáltatni, a tőzsdei esés és a piacokon uralkodó negatív hangulat főleg márciusban gyűrűzött be, emellett itthon az utóbbi napokban lettek egyre szigorúbbak a koronavírussal kapcsolatos intézkedések és korlátozások, így érdekes lesz majd megnézni, hogyan alakul a lakossági állampapírok értékesítése. Már csak amiatt is, mivel láttuk, hogy a nagybani piacon akadozik az állampapír-aukció, így az államadósság finanszírozásában az eddiginél is kiemeltebb szerepet kaphatnak a lakossági papírok. Kérdés az is, hogy a nyugdíjkötvény sorsa mi lesz, halasztják-e a bevezetést, amit eddig az év első felére ígértek.