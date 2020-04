Százmilliárdnyi lakossági állampapír jár le heteken belül - Mi lesz a szuperállampapír sorsa?

A kezdeti lelkesedés már a múlté a szuperállampapír körül, a konstrukció hétről hétre egyre gyengébb értékesítési adatokat mutat, pedig az államnak nagyobb szüksége lesz most a lakossági papírok értékesítéséből befolyó pénzre, mint eddig valaha. A koronavírus terjedése jócskán átírta a lakossági állampapírok piacát is: a gazdasági megtorpanás kieső jövedelmeket generál a háztartásoknál, a kincstári értékesítési pontok bezártak, a szuperállamapíprral versengő termékek vonzereje nő, miközben több százmilliárdnyi lakossági papír jár le a hetekben. Nagy kérdés, mit lép az állam, ha nem vesznek érdemben több lakossági papírt a magyarok. Ennek jártunk utána mostani cikkünkben.

Azt már az év eleji számokból látni lehetett, hogy a szuperállampapír iránti őrület alábbhagyott, és a heti szintű kereslet 60-70 milliárd forint környékén stabilizálódott. Több lehetséges okot (pl. emelkedő infláció, gyengülő forint) is felsoroltunk a visszaeső jegyzések kapcsán, de akkor még nem lehetett előre látni, hogy jön a koronavírus, és még inkább átrajzolja a lakossági állampapírok piacát.

Egy ideig minden jól ment…

A kormányzati cél már jó ideje ismert: pár éven belül 11 ezermilliárd forintra duzzasztani a lakossági állampapírok állományát, mellyel a lakossági finanszírozás sokkal nagyobb hangsúlyt kapna az államadósság-finanszírozáson belül. Így bár ez drágább forrás, a lakosság személyében stabilabb finanszírozói köre lenne a magyar államnak - érveltek. 2017-ben és 2018-ban a lakossági állampapírok új megtakarításon belüli részesedése egyre csak csökkent a lakosságnál, ezt a trendet 2019-ben a MÁP+ elindulása fordította meg.

Amellett, hogy a szuperállampapír új megtakarításokat is becsatornázott, jelentős részben a lakossági állampapír-piacot kannibalizálta, hiszen sokan meglévő papírjaikat adták el vagy lejáró papírjaikból felszabaduló összeget használták fel ahhoz, hogy MÁP+-t vehessenek. A február végi adatok szerint a szuperállamappír-vásárlás mintegy felét meglévő állampapírok visszaváltása adta, és csak a másik fele lett az állam számára új forrás: ezek nagy része befektetési alapokból, bankbetétekből és készpénzből származó befektetés.

A fenti ábra adatait támasztja alá, hogy amióta tavaly júniusban elindult a szuperállampapír, az azon kívüli lakossági, forintos állampapírok állománya minden hónapban folyamatosan csökken: a vizsgált hónapok mindegyikében voltak nagyobb lakossági állampapír-lejáratok, ezeknek azonban csak elenyésző részét fektették vissza az eredeti konstrukcióba.

Amennyiben a havi lejáratokat a MÁP+ állományváltozásához viszonyítjuk, már jól látszik, hogy a lejáró papírokból származó összegek nagy részét a szuperállampapír szívta el. A példa kedvéért a lenti ábrán jól látszik, hogy a júniust, a MÁP+ elindulását leszámítva, igen jó együttmozgás figyelhető meg a lejárt állományok és a szuperállampapír állománynövekedése között.

….de aztán jött a koronavírus

A koronavírus ilyen gyors ütemű és ilyen széleskörű terjedése az egész világot meglepte, márciusban hazánkat is elérte, ami sok egyéb mellett a lakossági állampapírok piacára is kihatással lett. Bár a teljes piacra nézve a márciusi adatokat még nem ismerjük, a szuperállampapírnál ez volt az első olyan hónap, amikor a heti jegyzések 30 milliárd forint alá buktak.

A sok lehetséges ok közül kettőt lehet kiemelni: a kincstári értékesítési pontok bezártak, a postai és banki nyitvatartások és kiszolgálási szabályok szigorodtak, így azok, akik nem online végezték állampapír-vásárlásaikat, most nehézségbe ütköztek. Nem beszélve arról, hogy a lakosság pánikvásárlásait látva valószínűleg sokan most inkább másra költöttek. Az igazi érvágás mégis inkább az lehet, hogy a privátbanki ügyfelek is leálltak a MÁP+-vásárlással, sok esetben vissza is váltották a papírban lévő pénzük egy részét, hogy azzal a szintén megtépázott részvénypiacokon keressenek majd jó beszállási pontot. Márpedig a szuperállampapírba áramló pénzek nagy része a vagyonosabb ügyfelektől származik. Erről bővebben itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 04. 07. Teljesen leszálltak a magyar gazdagok a szuperállampapírról, új befektetésre vadásznak

Százmilliárdnyi lakossági papír jár le a következő hetekben

Miután a lakossági állampapírpiac növekedését tekintve ma már elengedhetetlen eszközzé vált a szuperállampapír, kérdés, mi lesz a MÁP+ sorsa a koronavírus árnyékában. Azt a fenti jegyzési számok bizonyítják, hogy a márciusi hónap lett az eddigi leggyengébb, és az április is gyengén indult. A többi állampapír pedig nem vonz be érdemi megtakarításokat.

Csakhogy következő hónapokban több tízmilliárdnyi lakossági állampapír jár majd le, így nagy kérdés, hogy az így felszabaduló összeg vajon az állampapír-piacon vagy más megtakarítási eszközben keres-e magának helyet. Az ÁKK adatai szerint idén

Kétéves Magyar Állampapírból 118 milliárd,

Bónusz Magyar Állampapírból 268 milliárd,

Prémium Magyar Állampapírból 581 milliárd,

míg Egyéves Magyar Állampapírból 1696 milliárd forint jár le, összesen tehát 2663 milliárd forint.

Ennek a 2663 milliárd forintnak mintegy 45%-a júniusig bezárólag jár le, márpedig addig minden valószínűség szerint sem leszünk még túl a koronavírus okozta gazdasági és társadalmi sokkon.

Mi lesz veled, szuperállampapír?

A fentieket összefoglalva az alábbi kérdések merülnek fel a lakossági állampapírok és az államadósság-finanszírozás szemszögéből:

A koronavírus okozta gazdasági visszaesés kieső jövedelmeket von maga után, márpedig ha csökken a háztartások rendelkezésre álló jövedelme , akkor a befektetésekre is kevesebb jut.

, akkor a befektetésekre is kevesebb jut. A lakossági állampapírok értékesítését nehezítik a fizikai bezárások és korlátozások, így a kincstári értékesítési pontok bezárása, a postai és banki ügyintézéssel kapcsolatos korlátozások.

így a kincstári értékesítési pontok bezárása, a postai és banki ügyintézéssel kapcsolatos korlátozások. A jelenlegi piaci környezetben egyes, a lakossági állampapírokkal versengő termékek vonzereje nőtt (pl. részvények).

(pl. részvények). Nagy kérdés, milyen arányú lesz a lejáró papírok lakossági állampapírba való újrabefektetése .

. Kérdés az is, lesz-e a következő hónapokban nagyobb összegű visszaváltás a MÁP+-ban (ez esetben a könnyen pénzzé tehetősége és annak alacsony költsége sem jön jól az államnak).

(ez esetben a könnyen pénzzé tehetősége és annak alacsony költsége sem jön jól az államnak). Az állam mindeddig gyors ütemben cserélt le mindenféle állampapírt lakossági állampapírra az államadósság-finanszírozáson belül. A mostani, nagyobb adósságszint mellett azonban minden eddiginél égetőbb lesz a lakossági állampapírok eladása.

Így aztán az sem teljesen kizárható ötlet, hogy ha nem javul érdemben a szuperállampapír iránti kereslet, akkor az állam még vonzóbbá teszi a konstrukciót, például az eddiginél is magasabb hozammal. Vagy az inflációkövető állampapír prémiumát emelik meg.

Címlapkép: Shutterstock