Kereskedés külfüldi piacokon, ötletek, praktikák – Online előadás

Meddig szárnyalnak még a tőzsdék? Lesz-e újabb mélypont, vagy dupla alj formáció a grafikonokon, és mely részvények közül érdemes csemegézni?

Folyamatosan változó világunkban most is átalakulások zajlanak. A válság hatására a nagy cégek, mint az Amazon, Costco, Walmart és számtalan más gigavállalat még nagyobbra híznak, sok kisebb cég rovására. Részben ennek a folyamatnak tudható be a tőzsdeindexek szárnyalása, ahol az előbbi cégek nagyobb súllyal szerepelnek.

Mely cégek lehetnek a változás nyertesei, hol találsz információt róluk, hogyan tudsz választani közülük? Az előbbi témákat is boncolgatjuk következő online előadásunkon, ahol kereskedési, befektetési ötleteket is hallhatsz.

Tematika:

Tech-részvények, iparágak, melyek nyertesek lehetnek

Sokat zuhant osztalékrészvények, ahol az osztalék biztos lábakon áll

Ingatlanbefektetés a tőzsdén keresztül válságos időkben

Adóoptimalizálás

Időpont: 2020. április 15. 19:00

Helyszín: Az internet

