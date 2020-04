Nagyot fordul a lakossági állampapír-stratégia – Nem sok jóval számol az ÁKK

Ma jött ki az ÁKK idei évre vonatkozó módosított finanszírozási terve, ami sok más papír mellett a lakossági állampapírokkal kapcsolatos idei terveket is jelentősen átírja. Az eredeti tervben szereplő 400 milliárd forintos nettó állománynövekedés helyett már 1100 milliárdos csökkenéssel kalkulál idén az adósságkezelő.

A most megjelenő módosított finanszírozási tervben az ÁKK arról ír, hogy idén várhatóan 590 milliárd forinttal emelkedik meg a lakossági állampapírok visszaváltása, illetve visszavásárlása, emellett az eredeti terveknél mintegy 900 milliárd forinttal alacsonyabb lakossági értékesítéssel tervez az adósságkezelő.

Hogy lássuk, milyen változást jelent ez, összevetettük a mostani számokat a 2020-ra vonatkozó eredeti finanszírozási tervvel. Ebből kitűnik, hogy 4168 milliárd forintos bruttó kibocsátással kalkulált az ÁKK a lakossági állampapírok kapcsán, ezt most több mint 900 milliárddal 3255 milliárd forintra csökkentették.

Mindez azért is jelentős csökkentés, mivel figyelembe véve, hogy idénre 3768 milliárdnyi lakossági állampapír-lejárattal kalkulált az adósságkezelő, akkor ez már mínusz 513 milliárdos különbséget eredményez.

Magyarul, az idénre tervezett bruttó kibocsátás nem fedezi a bruttó lejáratokat a lakossági papírok piacán.

Mindehhez jön hozzá az is, hogy az ÁKK a módosított terv szerint mínusz 1100 milliárd forintos nettó kibocsátással kalkulál idén, tehát az előbbi 513 milliárdos mínuszhoz még hozzájön az is, hogy a várakozások szerint 590 milliárdos visszaváltások is lesznek idén a lakossági papírokban.

Ez azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett 400 milliárdos nettó kibocsátás helyett idén 1100 milliárdos nettó állománycsökkenéssel kalkulál az adósságkezelő, az eredeti tervhez képest tehát 1500 milliárd forintos a különbség.

Igaz, az ÁKK mai közleményében kitér arra is, hogy a csökkenéstől eltekintve továbbra is azzal kalkulálnak, hogy 2023-ra meglesz a 11 ezermilliárd forintos lakossági állampapír állomány.

Nem áll olyan jól a lakossági állampapírok szekere

A napokban írtunk arról, hogy az idei első negyedévben nem alakítottak túl nagyot a lakossági állampapírok, a nettó állománynövekedés a visszaváltások és lejártok miatt még a 30 milliárd forintot sem érte el.

A szuperállampapír iránti kereslet hétről hétre egyre csökken, márciusban összesen már csak 144 milliárdnyi jegyzés érkezett a papírra, áprilisban pedig eddig csupán 64 milliárdnyi. A múlt héten 20 milliárdot jegyeztek le a papírból, ha marad ez a jegyzési ütem, akkor áprilisban éppen, hogy csak meglehet a 100 milliárd.

Bár a számokon az látszik, hogy az első negyedévben az inflációkövető prémium állampapír iránt volt némi kereslet, ez valószínűleg az első hónapokban felkúszó infláció hatása lehet, ugyanakkor a koronavírus gazdaságra mért erős ütése miatt hosszabb távon nem lehet érdemi emelkedéssel számolni az inflációban, márpedig a papír csak magasabb inflációs környezetben tudna vonzóbb lenni, mint a szuperállampapír.

Korábban többször is írtunk arról, hogy a lakossági állampapírok iránti visszaeső kereslet összefügg a koronavírus megjelenésével. A kincstári értékesítési pontok bezártak, a postai és banki nyitvatartások és kiszolgálási szabályok szigorodtak, így azok, akik nem online végezték állampapír-vásárlásaikat, most nehézségbe ütköztek. Nem beszélve arról, hogy a lakosság pánikvásárlásait látva valószínűleg sokan most inkább másra költöttek. Az igazi érvágás mégis inkább az lehet, hogy a privátbanki ügyfelek is leálltak a MÁP+-vásárlással, sok esetben vissza is váltották a papírban lévő pénzük egy részét, hogy azzal a szintén megtépázott részvénypiacokon keressenek majd jó beszállási pontot.

A következő hónapokban ráadásul több ezermilliárdnyi lakossági papír jár le, amelyeket az ÁKK várakozásai szerint jelentős mértékben nem fognak újra állampapírba forgatni a magyarok.

Azt már látjuk, hogy az állam az idei év megnövekvő adósságának finanszírozásában kisebb szerepet szán a lakossági állampapíroknak, a nagyobb szerepet most az intézményi forintkötvények és a devizakötvények kapják majd. Erről bővebben itt írtunk:

