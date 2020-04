1800 milliárdot vonzhat be a magyar alapoktól az MNB egy új rendelettel

Jelentős pénzek áramolhatnak be az MNB új monetáris politikai eszközébe, ha a befektetési alapok nagy része élni kíván a napokban kapott lehetősséggel. A bennük kezelt vagyon 30%-ával, tehát szektorszinten akár 1800 milliárd forinttal is részt vehetnek az MNB hiteltenderén, de a részletek még mindig homályosak. Az MNB programjában az önkéntes pénztárak is részt vehetnek, miközben furcsa mód a magánnyugdíjpénztárak kimaradtak a lehetőségből. Körbekérdeztünk a piacon, milyen lehetőségeket tartogat az MNB eszköze.

Beléphetnek az MNB hiteltendereire az alapkezelők

A napokban jött ki a hír először az MNB-től, hogy a magyar alapok is részt vehetnek az MNB által tartott hiteltendereken, de akkor még csak a maximum 12 hónapos futamidőre engedték be őket. Az indoklásban az állt, hogy a döntés célja a nemzetgazdaság működése szempontjából kiemelten fontos piacok, ideértve az állampapírpiac és az ingatlanpiacok támogatása, stabilitásának biztosítása.

Már akkor is pedzegettük, miért nem engedik be az alapkezelőket a hosszabb futamidejű tenderekre is, hiszen ez egy jó eszköz lehetne az állampapír-piaci hozamok lejjebb szorításában.

Nemrég aztán egy kormányrendelet is megjelent az ügyben, amely már a 3 és 5 éves futamidejű tenderekre is beengedi az alapokat, de kizárólag likviditási célból – fogalmaztak.

A rendelet értelmében az alapok eszközeiknek 30%-a erejéig vehetnek fel hitelt, maximum 5 éves futamidőre, amellyel kapcsolatban felmerülnek az alábbi kérdések:

mi pontosan a célja a jegybanknak az alapok 3 és 5 éves tenderekre való beengedésével,

van-e ennek a döntésnek köze a jegybank eszközvásárlási programjához,

mennyiben írja át a hitelfelvétel lehetősége az alapok kezelési szabályzatát.

A döntés célját azért lenne fontos tudni, mivel ha valóban csak likviditási célt szolgálna a döntés, akkor bőven elég lenne az eredeti, maximum 12 hónapos hitel ennek kezelésére. A részvételi jogosultság kiterjesztése a 3 és 5 éves futamidőkre abban az esetben kap nagyobb értelmet, ha így a magyar alapok megtámogathatják az állampapír-piacot vásárlásaikkal.

Csakhogy kérdés az is, mihez kezdjenek azok az alapok, amelyeknek kezelési szabályzata nem teszi lehetővé a hitelfelvételt, vagy legalábbis az eszközeihez mérten az ilyen magas arányú hitelfelvételt. Így joggal merülhetett fel az utóbbi napokban több alapkezelő oldaláról is a gondolat, hogy ha részt szeretnének venni a tenderen, akkor az a kezelési szabályzatok módosulásával járhat.

Megkérdeztük minderről az MNB-t is, amely meglehetősen szűkszavúan válaszolt kérdéseinkre. Megkeresésünkre a jegybank azt válaszolta, hogy a jegybanki eszköz igénybevétele „egyértelműen csak egy lehetőség, szó sincs stabilitási, likviditási problémákról, vagy azok kezeléséről”.

Kérdéseink elküldését követően néhány órán belül egyébként ki is jött a kormányrendelet módosítása, amely külön kiemeli, hogy a befektetési alapok esetében a hitelfelvétel nem jár együtt a kezelési szabályzat módosításának kötelezettségével.

Ez tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a befektetési alapok bármelyike élhet a tender adta lehetőségekkel, a meghatározott maximum 30%-os mértékig. Az MNB-től nem kaptunk választ arra, hogy pontosan mit is jelent a „szigorúan likviditási cél”, de ha feltételezzük, hogy minden alap élhet ezzel a 30%-os lehetőséggel, akkor ez azt jelenti, hogy a jelenleg 6000 milliárd forint körüli vagyont kezelő szektor 1800 milliárdja mehetne ebbe az eszközbe.

Ezzel párhuzamosan megjelent az ÁKK módosított finanszírozási terve is, amelyben kitérnek arra, hogy 1652 milliárd forinttal emelik az intézményi forintkötvény kibocsátások tervezett volumenét 2020 egészét tekintve.

Az alapok mellett az önkéntes pénztárak is lehetőséget kapnak

A befektetési alapok mellett az önkéntes pénztáraknak is lehetőséget a kormányrendelet az MNB hiteltenderein való részvételre. Ez esetben nincs likviditási cél meghatározva, mindössze annyi a kikötés, hogy a felvett, maximum 5 éves futamidejű hitel vagy kölcsön kamatokkal növelt összege a hitelfelvétel, illetve a kölcsön folyósításának időpontjában nem haladhatja meg a működési és likviditási tartalék együttes állományának 50%-át.

Az MNB pénztárstatisztikái szerint 2018-ban az önkéntes pénztárak működési és likviditási tartaléka összesen 3,8 milliárd forintot tett ki (ebből a likviditási tartalék teszi ki szinte a teljes részt), így ha a pénztárak élnek a lehetőséggel, akkor az mintegy 2 milliárd forint extra pénz megjelenését jelentheti a hiteltendereken, lényegesen eltörpül tehát a befektetési alapok 1800 milliárdja mellett.

Megkérdeztük az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségét, hogyan értékelik a döntést és ez milyen lehetőséget ad a pénztárak kezébe. Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség főtitkára a Portfolio-nak elmondta, hogy véleményünk szerint ez - a nem a Pénztárszövetség által kezdeményezett – lehetőség egy új monetáris eszköz a pénztárak működésének további megerősítése érdekében. Véleménye szerint elsődlegesen olyan helyzetek kezelésére alkalmas, mikor a működési tartalékok befektetési instrumentumainak időszakonkénti eladása kedvezőtlen körülmények között történne, így ezekben a helyzetekben a pénztárak rendelkezésére áll egy további választási lehetőség. Kitért emellett arra is, hogy a pénztári szektor 30 éves fennállása alatt működési/likviditási fenntarthatósági kérdés nem merült fel.

A magánnyugdíjpénztárak kimaradtak a lehetőségből

Miközben az önkéntes pénztárakat belevették a rendeletbe, annak hatálya a magánnyugdíjpénztárakra nem terjed ki, holott ezek a pénztárak is 270 milliárd forint környéki ügyfélvagyont kezelnek (igaz, ez eltörpül az önkéntes kasszák 1500 milliárdjához képes).

Felmerülő kérdéseinkre Csurgai Ágota, a Szövetség Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója válaszolt, aki kifejtette, hogy bár nem tudják okát, miért maradtak ki a magánkasszák a rendeletből, esetleg az lehet az indok, hogy a magánpénztáraknak a rájuk vonatkozó törvény értelmében (Mpt. 74. § (4) bekezdése) lehetősége van a tagok egyéni számlájáról a törvényben meghatározott összeg levonására a működési költségeik fedezésére (a tárgyévet megelőző év utolsó napján fennálló egyenleg maximum 0,3%-a erejéig). A levonás összege nem függ a pénztár által az adott évben elért hozam összegétől.

Ilyen lehetősége az önkéntes pénztáraknak nincs – mondta el a Portfolio-nak, nekik csak a befizetett tagdíjakból működési tartalék javára levonható rész, a tagok adományai illetve a nem fizető tagoktól az adott időszakban elért hozam terhére levonható összeg áll rendelkezésére a működési költségeik fedezetére.

Csurgai Ágota szerint a rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy ennek lehetőségével a működési költségeiket finanszírozhassák az önkéntes pénztárak, így nem gondolja, hogy ez bármiben is versenyhátrányt okozna a magánnyugdíjpénztáraknak.

Az MNB Portfolio-nak küldött válaszában kitért arra is, hogy „stabilitási szempontból az MNB a felügyelete alá tartozó szektorokat folyamatosan értékeli. A volatilis hozamkörnyezet kihívások elé állítja a szektorokat. Erre a jegybank márciusi körlevelekben fel is hívta a pénztárak és a tőkepiaci szereplők figyelmét, konkrét javaslatokkal és elvárásokkal. Az MNB emellett napi szintű folyamatos felügyelési rutinokat vezetett be többek között a pénztáraknál, tőkepiaci szereplőknél is. Ez alapján megállapítható, hogy a szektorokból jelentős kiáramlás (illetve befizetéscsökkenés) nem tapasztalható.”

Címlapkép: Shutterstock