Magyar alapba fektettél? Több pénzt hagyhat a zsebedben az EU

Jelentősen átírná a befektetési alapok által eddig alkalmazott sikerdíjszámítás alapjait az EU egy mostani ajánlásával. A döntés a magyar alapok jelentős részét is érinti, ami jól jöhet a befektetőknek, de kevésbé jól az alapkezelőknek: a szigorítások miatt nehezebb lesz sikerdíjat elszámolniuk az alapoknak, és biztos, hogy sok alapnak búcsúznia kell az RMAX-tól, mint benchmarktól. Cikkünkben összeszedtük a fontosabb változásokat és megnéztük, mely magyar alapokat és alapkezelőket érinti leginkább a változás.

Új alapokra helyeznék a sikerdíjszámítást

Az Esma ajánlása teljesen új alapokra helyezné a befektetési alapok által eddig alkalmazott sikerdíjszámítást. Ennek alapján a teljesítménydíj számítási módszertanának legalább az alábbiakat kellene tartalmaznia a jövőben:

Egy referencia indikátort , amihez az alap relatív teljesítményét viszonyítani lehet. Ez a benchmark indikátor lehet egy index (pl. Eonia, Eurostoxx 50), egy high watermark (ez esetben ez egy új árfolyamcsúcsot jelöl az alapnál), egy minimum hozamkorlát (hurdel rate; pl. 2%) vagy ezek valamilyen kombinációja (pl. high watermark+hurdle rate).

, amihez az alap relatív teljesítményét viszonyítani lehet. Ez a benchmark indikátor lehet egy index (pl. Eonia, Eurostoxx 50), egy high watermark (ez esetben ez egy új árfolyamcsúcsot jelöl az alapnál), egy minimum hozamkorlát (hurdel rate; pl. 2%) vagy ezek valamilyen kombinációja (pl. high watermark+hurdle rate). Annak meghatározása, hogy mely időtartamra vonatkozik a teljesítménydíj és, hogy pontosan mikor kerül kifizetésre az alap számára.

A sikerdíjszámítás alapját képező időintervallum, a sikerdíj mértéke, annak pontos összetevői (a fentiek szerint), továbbá a sikerdíj kiszámításának gyakorisága, amelynek egybe kell esnie az alap nettó eszközértékének számítási gyakoriságával (tehát ha egy alap napi szinten teszi közé eszközértékét, akkor a sikerdíjat is napi szinten kell megjeleníteni az eszközérték-számításban).

Sok alapra jellemző, hogy sikerdíjat számít fel, amit akkor tehet meg, ha az alap által elért hozam meghaladja a referenciahozamot, ekkor a többlethozamra vetítve kapja meg az alapkezelő sikerdíjat. Ennek mértéke a magyar piacon jellemzően 20% (tehát a többlethozam 20%-a), de találkozhatunk ennél magasabb és alacsonyabb százalékkal is. Itthon sok alap az RMAX-ot használja benchmarkként.

Fontos elem az is, hogy az Esma által leírtak szerint szimmetrikusan kell alkalmazni a pozitív és negatív sikerdíjakat egy alap esetében. Tehát olyat nem lehet, hogy az alapnál van egy bizonyos mértékű sikerdíj (pl. a teljesítmény 20%-a), és ehhez egy különböző mértékű ellentétes irányú sikerdíj párosul (pl. negatív teljesítmény esetén annak 15%-a).

A fentiek értelmezéséhez a BAMOSZ segítségét is kértük, amelytől azt a választ kaptuk, hogy a szimmetrikus számítás csak egy alkalmazható modell, de nem kötelező, és a magyar alapok esetében nem is jellemző.

Bízunk benne, hogy igazuk van, mert az esmás anyag nem ennyire egyértelmű. Abból azt is ki lehet olvasni, hogy ha egy alap egyik irányban alkalmaz sikerdíjat, annak a másik irányba is kell. Kérdés persze, hogy alulteljesítés esetén az alap miből fizet az ügyfélnek, itt a BAMOSZ szerint a vagyonkezelési díj terhére tud kompenzálni, hiszen másból nem nagyon van pénze egy alapnak.

Mindezek mellett az alap által alkalmazott sikerdíjmodellnek összhangban kell lennie az alap befektetési céljaival, stratégiájával, politikájával, az alábbiak szerint:

Felül kell vizsgálni, hogy az alap által alkalmazott sikerdíj-számítási modell összhangban van-e a befektetési politikával, stratégiával és célokkal . Példaként hozza a szervezet, hogy ha egy alap abszolút hozamú stratégiát követ, egy high watermarkot vagy hurdle rate-t alkalmazó modell helyénvalóbb, mint egy indexhez kötött sikerdíjszámítás, mivel az alapot nem a benchmark szerint kezelik. Sőt, egy high watermark mellé célszerű egy hozamkorlátot is meghatározni (hurdle rate), hogy az alap kockázat-hozam profiljához igazodjon a sikerdíj.

. Példaként hozza a szervezet, hogy ha egy alap abszolút hozamú stratégiát követ, egy high watermarkot vagy hurdle rate-t alkalmazó modell helyénvalóbb, mint egy indexhez kötött sikerdíjszámítás, mivel az alapot nem a benchmark szerint kezelik. Sőt, egy high watermark mellé célszerű egy hozamkorlátot is meghatározni (hurdle rate), hogy az alap kockázat-hozam profiljához igazodjon a sikerdíj. Azon alapok esetében, amelyek sikerdíjukat egy referenciaindexhez kötik, felül kell vizsgálni, hogy ez az index összhangban áll-e az alap befektetési politikájával és stratégiájával, valamint tükrözi-e az alap kockázat-hozam profilját. Ezen belül azt is vizsgálni kell, hogy volatilitás szempontjából mennyiben hasonlítható össze a kiválasztott benchmark szórása az alapéval. Utalnak ezzel arra, hogy egy részvényfókuszú alapnak nem biztos, hogy egy pénzpiaci index jelenti a legjobb és leghelyénvalóbb referenciát.

Általános szabály tehát az, hogy ha egy alapot egy benchmark index alapján kezelnek és az alap sikerdíjat számít fel, akkor a sikerdíj alapját képező indexnek ugyanannak kell lennie, mint a benchmarknak. Mindezt úgy kell érteni, hogy egyrészről az alapnak a benchmark indexhez kötött teljesítménye van, másrészt az alap összetétele sem tér el érdemben a benchmark összetételétől.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar piacon előszeretettel alkalmazott RMAX index, mint benchmark, is nagy valószínűséggel megszűnik, vagy legalábbis az RMAX értékéhez még valami minimum hozamot is hozzá kell majd adni.

Ha azonban az alapot egy referenciához viszonyítva kezelnek, de az alap portfólióösszetétele nem egyezik a benchmarkéval, akkor olyan benchmarkot kell választani a portfólió összetétele szempontjából, amely összhangban van a sikerdíjszámítás alapjául szolgáló benchmarkkal.

Minimum 5 éves időtáv

Az anyag kitér arra is, hogy a sikerdíjat csak akkor szabadna kifizettetni, ha az alap pozitív teljesítményt ért el a vizsgált időtartam alatt, így bármilyen veszteség is történik a vizsgált időtartam alatt, azt vissza kellene hozni addig, amíg a sikerdíjat fel nem számítják. Mindemellett a sikerdíjat akkor is ki lehet számlázni, amennyiben az alap felülteljesítette a benchmarkját, de összességében negatív hozamot ért el, de csak akkor, ha erről a befektetőt érdemben tájékoztatták. Kitérnek arra is, hogy a sikerdíjszámítás alapját képező referencia időszaknak egybe kellene esnie a befektetőnek ajánlott tartási időtávval.

Amennyiben egy alap egy benchmark indexre alapozza sikerdíját, fontos annak biztosítása, hogy addig nem számolják fel a díjat, amíg az alap a benchmarkkal szembeni esetleges veszteségét le nem dolgozta. Így ha a sikerdíjszámítás alapját képező referencia időszak nem egyenlő az alap teljes élettartamával, akkor legalább 5 év hosszúságúnak kell lennie.

Ez a BAMOSZ szerint annyit tesz, hogy a sikerdíjat minimum évente lehet megállapítani és kifizetni (crystallization), magyarán évente lehet visszanézi az azt megelőző öt éves időszakot, és felülteljesítés esetén fizethet az alap sikerdíjat. Hogy ez a gyakorlatban hogyan nézne ki, a szövegezés alapján még nem annyira világos, tehát, hogy pontosan miként lenne a sikerdíjszámítás menete – mondták el a Portfolio-nak.

Ennek kapcsán az ajánlás megemlíti a high watermarkon alapuló modelleket is (itthon a Citadellán kívül nem sok ilyen alapról tudunk), ezeknél az alapoknál is 5 éves a minimum időtáv, amelyet görgetéses alapon kell érteni ez esetben is.

Az Esma anyaga kifejti, hogy a befektetőket tájékoztatni kell a sikerdíjakról és azok hozamra gyakorolt hatásáról. Amennyiben például egy alap negatív teljesítmény esetén is sikerdíjat szed (tehát ha például a benchmarkot megverte, de ettől még mínuszos a hozama), erről a kiemelt befektetői információs dokumentumban (KIID) a befektetőt is tájékoztatni kell.

Miután ez egy Esma ajánlás, ezt még a nemzeti felügyeleteknek implementálniuk kell, az átmeneti idő majd onnantól indul a meglévő alapokra, amit az ajánlás hat hónapos időkeretben határoz meg.

Azon alapok esetében, amelyeket az irányelv életbe lépése után hoznak létre, már egyből kötelező a megfelelés.

Sok magyar alapot érint a változás

Megnéztük az MNB befektetési alapok költségeire vonatkozó, évente frissülő táblázatát (a legfrissebb jelenleg 2018-as állapotokat tükröz), amelyben többek között szerepel az is, hogy itthon mely befektetési alapsorozatok számítanak fel sikerdíjat.

Az MNB által listázott 666 sorozatból 188 esetben van sikerdíj, ez tehát azt jelenti, hogy a hazai alapok mintegy harmadát érinti az Esma új javaslata.

Nem meglepő módon a hazai piacon az abszolút hozamú alapok esetében a legjellemzőbb a sikerdíj felszámítása, ebben a kategóriában 550 milliárd forintnyi vagyont érint a sikerdíj. Ezt követően a vegyes alapok a legérintettebbek, ahol több mint 250 milliárd forintot érint a sikerdíj (amennyiben összeadjuk a három altípust). A részvények esetében 100 milliárd forintos vagyonnál és a kötvények esetében is közel annyinál számítanak fel sikerdíjat.

A lenti számításaink során feltételezzük, hogy ha egy befektetési alap esetében sikerdíjat számít fel az alapkezelő, akkor az az alap összes sorozatára igaz. Az MNB táblázatában szereplő alapnevek között azonban akadnak olyanok, amelyek ma már nem léteznek a BAMOSZ adatbázisában.

Ami talán a fenti ábránál is érdekesebb, ha azt nézzük meg, hogy a sikerdíjat alkalmazó alapkezelők között milyen különbségek vannak, illetve, hogy az általuk kezelt vagyon mekkora részét érintheti az esmás ajánlás.

A lenti táblázat alapján összesen 15 alapkezelő alkalmaz sikerdíjat Magyarországon az MNB adatai szerint, ők a teljes piaci vagyon 67%-át kezelik .

. A legtöbb sikerdíjas alap sorrendben a Holdnál, az Aegonnál és az OTP-nél van , vannak olyan szolgáltatók a listán, ahol csak egy-egy alap sikerdíjas, illetve vannak olyan nagy alapkezelők, mint az Erste vagy a Raiffeisen, ahol nem alkalmaznak sikerdíjat (legalábbis az MNB 2018-as adatai szerint).

, vannak olyan szolgáltatók a listán, ahol csak egy-egy alap sikerdíjas, illetve vannak olyan nagy alapkezelők, mint az Erste vagy a Raiffeisen, ahol nem alkalmaznak sikerdíjat (legalábbis az MNB 2018-as adatai szerint). Gyűjtésünk szerint a sikerdíjjal érintett kezelt vagyon a piacon jelenleg közel 1100 milliárd forintot tesz ki, tehát a teljes befektetési alap piac vagyonának több mint 16%-át . Összegében a legnagyobb, sikerdíjjal érintett kezelt vagyon az OTP-nél van, ezt követi az Aegon, az MKB-Pannónia és a Hold .

. Összegében . És ami az egyik legérdekesebb adat, hogy mindezek alapján a sikerdíjjal érintett kezelt vagyon aránya az Impactnál, az Equilornál és az Aegonnál a legmagasabb, őket érinti tehát leginkább a sikekerdíjakra vonatkozó változás .

. Ha csak a legnagyobb alapkezelőket nézzük a listán kezelt vagyon alapján, akkor az látszik, hogy az OTP-nél például a kezelt vagyon valamivel kevesebb mint fele sikerdíjjal érintett, a K&H-nál gyakorlatilag észrevehetetlen összegről van szó, az OTP Ingatlannál 9%-ot, a CIB-nél mintegy 10%-ot jelent, míg a Holdnál nagyjából a kezelt vagyon fele érintett.

Mindez befektetői oldalról nézve pedig azt jelentheti, hogy nagyobb hozam ütheti a markukat, mivel az alapok többségénél új referenciaindexet kell felállítani, aminek felülteljesítése nehezebb lehet a vagyonkezelőnek. Másik oldalról viszont, ha a szabályozás túl szigorú lesz, és emiatt nagy sikerdíjtól esik el a szakma, sokan úgy kompenzálhatják a sikerdíjakból kieső bevételeiket, hogy magasabb fix költségeket alkalmaznak (pl. vagyonkezelői díj emelése), amivel összességében nem biztos, hogy jobban jár az ügyfél.

