Egyéves a szuperállampapír – Elképesztő volt az indulás, de hova jutottunk?

Éppen ma egy éve, hogy tavaly június 3-án elindult a lakossági állampapírpiac eddigi legnépszerűbb konstrukciója. A szuperállampapír jött, látott, győzött. Nagyjából így lehetett jellemezni a MÁP+ első pár hónapját a megtakarítási piacon, de aztán valami eltört. Közel 4000 milliárd forintnyi megtakarítás találta meg eddig a konstrukciót, de az utóbbi hónapok kereslete már csak halvány emlékét őrzi a tavalyi nyárnak. Lehet, hogy ennyi volt, és talán elég is volt ennyi. Nézzük meg, milyen volt a szuperállampapír első éve, és mit hozhat a jövő.

Elképesztő indulás, a teljes megtakarítási piacot állva hagyta

A szuperállampapír jött, látott, győzött. Nagyjából így lehet jellemezni a MÁP+ első pár hónapját a megtakarítási piacon. Éppen ma egy éve, hogy tavaly június 3-án elindult a lakossági állampapírpiac eddigi legnépszerűbb konstrukciója, az indulás hónapjában több mint ezermilliárd forintot jegyeztek belőle a magyarok.

A papír népszerűsége jó pár hónapig messze felülmúlta nemcsak a többi állampapírét, hanem minden más megtakarítási piaci termékét is, hónapról hónapra 300-400 milliárd forint körüli összegeket jegyeztek szuperállampapírból. Idén aztán ez a lendület megtört, erről bővebben majd a cikk második felében írunk.

A lenti ábrán is jól látszik, hogy amint elindult a szuperállampapír, úgy csökkent a többi jelentősebb megtakarítási termékben lévő lakossági vagyon. Ez alól csupán a bankbetétek képeznek kivételt, ahol folyamatos emelkedést látni (igaz, azokat sem a kamatért szeretjük, egyedül a látra szóló állomány növekszik). Az már a MÁP+ indulásakor is látszott, hogy nem a bankbetétek, hanem a befektetési alapok és a többi lakossági állampapír lesznek az igazi elszenvedői a szuperállampapír hódításának. (A konstrukció tavaly novemberben egy nyomdai változattal is kiegészült, amelyet csak a postákon értékesítenek.)