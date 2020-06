Fordulat készülődik az állampapírok piacán: átveszi az uralmat a lakosság

Idén 800 milliárd forintnyi olyan lakossági állampapír jár le, amely nem lakossági ügyfelek kezében van, ezzel őszre szinte már teljesen átveheti az uralmat a lakosság a lakossági állampapírok piacán. Az adatok szerint már csak Prémium és Bónusz Állampapírokban vannak intézményi pénzek, az idei lejáratok is szinte csak intézményi pénzeket érintenek, így a júliusban és augusztusban felszabaduló százmilliárdok aligha lesznek újrabefektetve a lakossági állampapírok piacára.

Idén 800 milliárd forint jár le az intézményeknél

Korábbi cikkeinkben többször is bemutattuk már, hogyan néz ki idén a lakossági állampapírok lejárati szerkezete, mostani cikkünkben ezeknek a lejáratoknak egy másik oldalára világítunk rá:

2020-ban szinte minden olyan lakossági papír lejár, amely nem a lakosság kezében volt, ez pedig azt jelenti, hogy őszre gyakorlatilag átveszik az uralmat a magyarok a lakossági állampapírok piacán.

Az ÁKK tavaly kiadott, idei évre szóló finanszírozási tervében (amit azóta kétszer módosítottak már a koronavírus miatt) az szerepelt, hogy idén 800 milliárd forintnyi olyan lakossági állampapír jár le, amely intézményi és más piaci szereplők kezében van.

Az MNB statisztikái alapján régóta követjük, hogyan alakul a lakossági állampapír-piacon belül a ténylegesen lakossági kézben lévő állomány, a legfrissebb, első negyedévre vonatkozó számok szerint ez 8370 milliárd forint volt március végén, tehát

több mint 900 milliárd az az összeg, ami nem lakossági kézben van.

Ebből a több mint 900 milliárd forintnyi összegből fog 800 milliárd körüli már idén lejárni az ÁKK szerint, amit a lakossági állampapírok lejárati szerkezete is alátámaszt. Sőt, ebből az is kiderül, hogy 245 milliárd már le is járhatott, a következő és egyben legnagyobb lejárat júliusban lesz majd, amikor várhatóan további 450 milliárddal csökkent a fenti 900 milliárdos állomány.

Honnan lehet sejteni, mely papírokban van intézményi pénz?

A papírok típusa, futamideje és kibocsátási tájékoztatója alapján lehet következtetni arra, melyek lehetnek azok az állampapír-sorozatok, amelyekben még lehet intézményi, nonprofit és önkormányzati pénz.

az idén lejáró állampapírok közül csak a Prémium és Bónusz Magyar Állampapírokban van nem lakossági pénz. És mivel ezekből idén összesen 850 milliárd jár le, ezekben a sorozatokban vélhetően elenyésző a lakossági megtakarítás.

Bár az ÁKK évek óta folyamatosan korlátozta a lakossági állampapírok vásárlói körét, egészen tavalyig voltak olyan kiskapuk, amelyeket kihasználva lakossági papírokhoz juthattak nem lakossági befektetők is.



Először 2014 nyarán lépett nagyot az ÁKK a vásárlói kör szigorításában, amikor az olyan intézményi befektetőket, mint bankok, alapkezelők, biztosítók, pénztárak kizárták az elsődleges vásárlói körből (de a másodpiacon még több hónapon keresztül tudtak vásárolni lakossági papírt).



A következő nagyobb szigorítás 2018 januárjában jött, amikor a kétéves vagy annál hosszabb futamidejű lakossági állampapírokat már csak a lakosság vehette. Ekkor önkormányzatok és nonprofit intézmények a rövidebb lejáratokból elviekben még vásárolhattak.



Ez 2018 augusztusa-szeptembere környékén szűnt meg teljesen, amikor az önkormányzati államkötvény kibocsátásával gyakorlatilag bezárult a lakossági állampapír-vásárlási lehetőség intézményi ügyfelek számára.



Ide köthető az a kiskapu is, hogy egy időben néhány bank a lakosságtól visszavett papírokat saját könyveikben tartotta, ehhez kötődött a privátbanki ügyfelek körében elterjedt, lombardhitellel megtámogatott lakossági állampapír-vásárlás is, de ezeket a gyakorlatokat mostanra az ÁKK teljesen beszűntette. Az adósságkezelő a bankok saját számlás állományán lévő lakossági papírokat minden hónapban visszaveszi, ezen felül a lombardhitellel történő vásárlásnak is megálljt parancsoltak.

Amennyiben a vásárlói körben hozott korlátozásokat összevetjük az idei állampapír-lejáratokkal, akkor kitűnik, hogy a prémium és bónusz állampapírok közül olyanok járnak le, amelyekhez valamilyen módon intézményi befektetők is hozzáfértek anno.

Az inflációkövető prémium állampapír esetében három sorozat (2020/I, 2020/J, 2020/K) jár vagy járt le idén, ezek mindegyikét vehették még nonprofit intézmények és önkormányzatok, de más intézményi befektetők már nem (még a másodpiacon sem).

esetében három sorozat (2020/I, 2020/J, 2020/K) jár vagy járt le idén, ezek mindegyikét vehették még nonprofit intézmények és önkormányzatok, de más intézményi befektetők már nem (még a másodpiacon sem). Más a helyzet a bónusz állampapíroknál , amelyekből az idén lejáró öt sorozat (2020/N, O, P, R, Q) esetében többnél is megjelenhettek alapkezelők, bankok, biztosítók, nyugdíjpénztárak a másodpiaci vevők között.

, amelyekből az idén lejáró öt sorozat (2020/N, O, P, R, Q) esetében többnél is megjelenhettek alapkezelők, bankok, biztosítók, nyugdíjpénztárak a másodpiaci vevők között. Az idén lejáró egyéves és kétéves állampapírokat kivétel nélkül csak természetes személyek vehették, így azokban nem lehetnek intézményi lejáratok.

A fentieket, tehát, hogy a lejáró prémium és bónusz papírok nagy része nem lakossági pénz volt, támasztja alá az is, hogy az áprilisban és májusban lejáró prémium és bónusz állampapírokból felszabaduló pénzek nem nagyon jelentek meg újrabefektetve a lakossági papírok piacán (szuperállampapírban legalábbis nem láttunk számottevő megugrást a keresletben).

Idén még nem lesz totális uralom

Bár idén az intézmények kezében lévő lakossági papírok nagy része lejár, a következő évekre is maradnak még olyan konstrukciók a piacon, amelyekben lehetnek intézményi pénzek a papírok kibocsátási tájékoztatói alapján. Ezt erősítik meg az MNB számai is, amely szerint ha idén le is jár 800 milliárdnyi intézményi befektetés, további 110 milliárd még bent marad a rendszerben, ugyanakkor az idei lejáratokhoz képest ez már elenyésző összeg.

A kibocsátási tájékoztatók alapján

prémium állampapírban még jövőre és 2022-ben is lehetnek intézményi lejáratok,

bónusz állampapírban pedig 2022-ben, 2024-ben, 2026-ban és 2028-ban is lesznek olyan lejáró konstrukciók, amelyek önkormányzatoknak és nonprofit intézményeknek még elérhetőek voltak.

A bankok forgalmazói kötelezettségüknek eleget téve mindig kötelesek visszavásárolni lakossági ügyfelektől az idő előtt visszaváltott állampapírokat, de ezeket az állományokat az ÁKK minden hónapban nullára lehívja, tehát nem állhat fent az az eshetőség, hogy ismét elkezdene felduzzadni a bankoknál lévő lakossági állampapír-állomány. Idén eddig az ÁKK az alábbi összegekben vásárolt vissza lakossági papírt a bankoktól:

Visszaeső kereslettel kalkulál az adósságkezelő

Ahogy fentebb utaltunk rá, már kétszer is módosította az ÁKK az idei finanszírozási tervet, a koronavírus elterjedése jócskán felülírta a tavaly év végén megálmodott számokat. A változások a lakossági állampapírokat is érintik, az eredeti 400 milliárdos nettó idei növekmény helyett 1000 milliárdos zsugorodást várnak a piactól:

A visszafogottabb prognózis érthető, eddig ugyanis nem áll valami jól a lakossági állampapírok szénája, márciusban és áprilisban összesen 370 milliárddal csökkent az állomány.

