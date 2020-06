Jó hír a nyugdíjra gyűjtőknek – Évek óta nem látott fejlesztések indulnak a magyar pénztáraknál

A napokban tájékoztatta az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár a tagjait arról, hogy július 1-jén elindulhat az új, ESG-Dinamikus portfólió a pénztárnál, és nem ők az egyetlenek, akik idén új portfóliókat hoznának létre a tagoknak. Úgy tűnik, a koronavírus berobbanása a hazai nyugdíjpénztárakat sem hagyta érintetlenül, és talán nem is baj, jó hír ugyanis a nyugdíjra gyűjtőknek, hogy a pénztárak évek óta nem látott fejlesztésekbe kezdtek, a központba egyértelműen a digitalizációt helyezve. Készítettünk egy körképet a hazai önkéntes pénztárak körében arról, milyen fejlesztések zajlanak, milyen új portfóliók indulnak.

Egyértelműen beindult a digitalizáció a magyar önkéntes pénztáraknál

Az önkéntes kasszák válaszai alapján felgyorsult a digitalizáció az utóbbi hónapokban, a tagok és leendő tagok egyre több mindent tudnak már online intézni:

Az Allianz Nyugdíjpénztár fejlesztései között kiemelten szerepel a digitalizáció, melynek során az ügyfélportál szolgáltatásait bővítik . Ezen túlmenően a folyamataikat digitális útra terelik, mely révén pénztártagjaiknak ügyintézéseik során egyre kevesebb papírt kell használniuk. A digitális ügyfélkiszolgálás szélesebb körű megvalósításához a jogszabályi környezet módosítása is szükséges – tudtuk meg a pénztártól.

fejlesztései között kiemelten szerepel a digitalizáció, melynek során az . Ezen túlmenően a folyamataikat digitális útra terelik, mely révén pénztártagjaiknak ügyintézéseik során egyre kevesebb papírt kell használniuk. A digitális ügyfélkiszolgálás szélesebb körű megvalósításához a jogszabályi környezet módosítása is szükséges – tudtuk meg a pénztártól. Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár egyik stratégiai célja az innováció, ezzel összhangban évek óta kiemelt figyelmet fordítanak a digitális megoldások kínálatának bővítésére – mondták el a Portfolio megkeresésére. Évről-évre újabb ügyintézést tettek elérhetővé online felületeiken, ezek népszerűségét mutatja például, hogy a portfólióigénylések mintegy 95%-a online pénztáron keresztül érkezik – ismertették. Az elmúlt hónapokban az online ügyintézés, videós kapcsolattartás olyan mértékben terjedt el, és vált igénnyé, amelyre fél évvel ezelőtt senki nem gondolhatott. Erre a felerősödő igényre válaszolnak idei fejlesztéseik, amelyek közül az elmúlt hónapok újdonságaként már bevezették, hogy az eredeti aláírást igénylő ügyintézéseket ügyfélkapuval rendelkező pénztártagjaik teljes körűen online intézhetik , postai feladás, személyes ügyintézés nélkül. Az újítás nagy népszerűségnek örved, bevezetése óta már több száz ügyintézés valósult meg sikeresen az új online megoldással – mondták. A hamarosan induló videós ügyfélszolgálatukkal pedig utazás nélkül, a távolságtartás komfortja közepette tudják majd a megtakarítással, pénzügyi döntésekkel kapcsolatos személyes ügyintézés előnyeit biztosítani.

egyik stratégiai célja az innováció, ezzel összhangban évek óta kiemelt figyelmet fordítanak a digitális megoldások kínálatának bővítésére – mondták el a Portfolio megkeresésére. Évről-évre újabb ügyintézést tettek elérhetővé online felületeiken, ezek népszerűségét mutatja például, hogy a portfólióigénylések mintegy 95%-a online pénztáron keresztül érkezik – ismertették. Az elmúlt hónapokban az online ügyintézés, videós kapcsolattartás olyan mértékben terjedt el, és vált igénnyé, amelyre fél évvel ezelőtt senki nem gondolhatott. Erre a felerősödő igényre válaszolnak idei fejlesztéseik, amelyek közül az elmúlt hónapok újdonságaként már , postai feladás, személyes ügyintézés nélkül. Az újítás nagy népszerűségnek örved, bevezetése óta már több száz ügyintézés valósult meg sikeresen az új online megoldással – mondták. A hamarosan induló pedig utazás nélkül, a távolságtartás komfortja közepette tudják majd a megtakarítással, pénzügyi döntésekkel kapcsolatos személyes ügyintézés előnyeit biztosítani. Hasonló terveket osztott meg a Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy az online folyamataik fejlesztését tervezik, ezzel megkönnyítve a tagok számára az ügyintézést.

is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy az tervezik, ezzel megkönnyítve a tagok számára az ügyintézést. Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár azt válaszolta, továbbra is a digitális kommunikációra fektetik a hangsúlyt, a weboldalukon lévő tagi portált , illetve a telefonos applikációjukat fejlesztik.

azt válaszolta, továbbra is a fektetik a hangsúlyt, a weboldalukon lévő , illetve a fejlesztik. Az MKB Nyugdíjpénztárnál már több éve a pénztártagok rendelkezésére áll a biztonságos, zárt csatornás adatvédelmet nyújtó Személyes tárhely, amelyen keresztül elérhető az elektronikus ügyintézés, és annak különböző funkciói. Tagjaik kényelmét szolgálja az online bankkártyás befizetés lehetősége, valamint az idei évtől az elektronikus aláírással beküldhető dokumentumok befogadása is elérhetővé vált – közölték. A digitális felületek folyamatos fejlesztésével az ügyfélbarát kiszolgálást helyezik fókuszba, az ügyfélportálon keresztül elektronikusan intézhető ügyek folyamatos bővítésével, belső folyamataik digitalizálásával folyamatosan dolgoznak az ügyintézési folyamatok gyorsításán. Törekednek arra is, hogy az idősebb generációt is megfelelően kiszolgálják, ezért n yugdíjas ügyfeleik számára ingyenesen biztosítják az egyéni számlát , amelyen a befektetést és az egyenleget a hozamjóváírás folyamatosan gazdagítja, emellett nyugdíjba vonuláskor az egyösszegű pénzfelvétel helyett járadékkifizetés is választható.

már több éve a pénztártagok rendelkezésére áll a biztonságos, zárt csatornás adatvédelmet nyújtó Személyes tárhely, amelyen keresztül elérhető az elektronikus ügyintézés, és annak különböző funkciói. Tagjaik kényelmét szolgálja az online bankkártyás befizetés lehetősége, valamint az idei évtől az befogadása is elérhetővé vált – közölték. A digitális felületek folyamatos fejlesztésével az ügyfélbarát kiszolgálást helyezik fókuszba, az ügyfélportálon keresztül elektronikusan intézhető ügyek folyamatos bővítésével, belső folyamataik digitalizálásával folyamatosan dolgoznak az ügyintézési folyamatok gyorsításán. Törekednek arra is, hogy az idősebb generációt is megfelelően kiszolgálják, ezért n , amelyen a befektetést és az egyenleget a hozamjóváírás folyamatosan gazdagítja, emellett nyugdíjba vonuláskor az egyösszegű pénzfelvétel helyett járadékkifizetés is választható. Az elmúlt hónapokban az OTP Nyugdíjpénztár is számos digitális fejlesztést vezetett be azért, hogy ügyfelei továbbra is kényelmesen és biztonságosan tudják intézni a nyugdíjmegtakarításokkal kapcsolatos ügyeiket. Többek között lehetővé tették a bankkártyás befizetés lehetőségét, az elektronikus iratküldést, melynek segítségével tagjaik már online kezdeményezhetnek például portfólióváltást, vagy éppen igényelhetnek nyugdíjszolgáltatást. A piacon az elsők között tették lehetővé, hogy azok, akik szeretnének gondoskodni anyagi gondoktól mentes nyugdíjas éveikről, akár elektronikusan is csatlakozni tudjanak pénztárukhoz – közölték.

is számos digitális fejlesztést vezetett be azért, hogy ügyfelei továbbra is kényelmesen és biztonságosan tudják intézni a nyugdíjmegtakarításokkal kapcsolatos ügyeiket. Többek között lehetővé tették melynek segítségével tagjaik már online kezdeményezhetnek például portfólióváltást, vagy éppen igényelhetnek nyugdíjszolgáltatást. A piacon az elsők között tették lehetővé, hogy azok, akik szeretnének gondoskodni anyagi gondoktól mentes nyugdíjas éveikről, akár – közölték. A Pannónia Pénztárnál jelenleg zajló nagyszabású digitális fejlesztés jelentősége alaposan felértékelődött az elmúlt hónapok folyamán: a honlap megújult, a korábbinál sokkal korszerűbb, könnyen használható, számos kényelmes és hasznos információt, szolgáltatást biztosít, mint például a bankkártyás tagdíjbefizetés, nyugdíj kalkulátor – mondták el a Portfolio-nak. A legjelentősebb változás a tagok számára a teljes egészében megújított „tagi portál” elindítása, amellyel tulajdonképpen digitalizálták ügyfélszolgálatukat. Ezen keresztül, akár karosszékből is intézhetik ügyeiket a tagok. A Pénztárhoz kapcsolódó munkáltatók számára is leegyszerűsödött az ügyintézés, a „munkáltatói portál” bevezetésével.

Új portfóliók is lesznek két szolgáltatónál

A Portfolio által megkérdezett pénztárak többsége egyelőre nem tervezi a meglévő portfóliókínálatát bővíteni, mivel egyrészről a meglévő portfólióik jól lefedik a különböző kockázati szinteket, másrészt a tagok oldaláról sem érkezett új portfóliók iránti igény. Vannak azért olyan szolgáltatók is, akik ezen a téren is újdonságokkal jönnek.

Aegon

Az Aegon Nyugdíjpénztárnál például azért nem gondolkodnak most új portfólión, mivel éppen tavaly indították el a MegaTrend nevű portfóliót, amely lényegében a korábbi, Klímaváltozás portfólió egy felturbózott változata. A klímaváltozás mellett nagy fókuszt helyeznek az olyan területekre is, mint a demográfiai változások, szűkös erőforrások, energiahatékonyság, urbanizáció, technológiai újítások és innováció.

A MegaTrend portfólió a legmagasabb kockázati besorolással rendelkezik, ezért azon pénztártagoknak javasolják, akiknek legalább 15 évük van hátra a nyugdíjig, és a magasabb hozam reményében vállalják a magasabb kockázatot. A leírás alapján a kezelt vagyon 50%-a továbbiakban is kötvényekbe, a másik 50% pedig részvényekbe kerül befektetésre.

Aranykor

Az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztárnál viszont indul egy új, ESG-Dinamikus portfólió a tagoknak, mihelyst meglesz az egymilliárd forintos induló vagyon az alapban, de legkorábban július 1-jén.

A pénztár közlése szerint az ESG Dinamikus egy kifejezetten hosszú távra szóló, dinamikus befektetési portfólió, a pénztár által felkínált választható portfóliók közül a legmagasabb kockázati szintet képviseli, így hosszabb távon a kínálatban lévő portfólióknál magasabb hozam elérését tűzi ki célul.

Az ESG Dinamikus portfólió kialakítása során a hagyományos befektetési szempontok mellett kitüntetett szerepet kapnak a hosszú távú fenntarthatósági szempontok, elsősorban környezetvédelmi és társadalmi aspektusból. A portfólióban lévő eszközök minimum 80%-át „ESG” szempontrendszer alapján kialakított befektetések teszik ki.

Forrás: Aranykor Nyugdíjpénztár

A portfóliót elsősorban azoknak a tagoknak ajánlják, akiknél a szolgáltatás várhatóan 15 éven túl következik be, és akik hosszú távú befektetési időhorizonttal rendelkeznek, valamint a hosszabb távú hozampotenciál növelése érdekében képesek felvállalni a magasabb részvényhányaddal járó jelentősebb kilengéseket is, tehát a kockázatvállalási hajlandóságuk magas. A portfóliómegosztásnak köszönhetően arra is lehetőség van, hogy a pénztárnál meglévő portfólió mellé ez az új megközelítés is helyet kapjon.

A pénztár tájékoztatása szerint az ESG Dinamikus portfóliót 2020.06.18-ától választhatják jelenlegi pénztártagjaik, valamint az új belépők és átlépők egyaránt egyszerűen és kényelmesen online, és a portfólió indulást követő 6 hónapig díjmentesen. Az első napok tapasztalatai alapján a pénztártagság rendkívüli érdeklődést mutat az új portfólió után, és a választók többsége az új portfóliót portfóliómegosztással igényli.

Pannónia

Mint megtudtuk, a Pannónia Nyugdíjpénztárnál rögtön két új portfólióval is bővítik a kínálatot. A meglévő három, alacsony, közepes és magas kockázatú portfóliót tulajdonképpen a „két végén” plusz kiegészítő portfóliókkal toldja meg a pénztár.

A kockázatkerülők számára egy „Alap” portfóliót vezet be, amely a klasszikusnál is alacsonyabb kockázatú. A pénztárnál arra számítanak, hogy ezt a formát jellemzően a nyugdíj előtt állók választják majd, akik a megtakarításuk kivétele előtt, már nem szeretnék azt kockáztatni.A másik irány az úgynevezett „Extrém” portfólió bevezetése, amely a Növekedési portfóliónál magasabb kockázattal, de hosszabb távon akár jelentősebb hozammal gazdagíthatja a tagokat. Ezt a portfóliót elsősorban a fiataloknak szánja a Pannónia, akik egyébként is az új stratégiájuk középpontjában állnak.Ahogyan az Aranykornál, a Pannóniánál is lehetőség lesz a portfóliók közötti megosztásra: nem kell egy adott portfólió mellett letenni a voksát a pénztártagnak, hanem megoszthatja egy „bázis” és egy „kiegészítő” portfólió között megtakarítását.A Pannóniánál úgy kalkulálnak, hogy 2020 végére, a tagok visszajelzésének függvényében, már elő tudnak rukkolni az új lehetőségekkel.

A pénztári tagok többsége kockázatkerülő

A pénztárak kérdésünkre elárulták azt is, hogy a legtöbb vagyon a kiegyensúlyozott portfóliókban van, tehát azokban, amelyek nagyjából egyenlő részben tartják a kockázatosabb és kockázatkerülőbb eszközöket. A megkérdezett szolgáltatóknál jellemzően meghaladja a 10%-ot a kockázatosabb portfóliókban kezelt vagyon aránya, tehát nem lehet azt mondani, hogy teljesen kockázatkerülőek lennének a magyar nyugdíjpénztári tagok.

Nem meglepő módon az idősebb korosztály leginkább a kockázatkerülő vagy mérsékeltebb kockázatot vállaló portfóliókban tartja a pénzét, a fiatalabbak inkább a dinamikus portfóliókat választják. Ezzel együtt is az átlagéletkor a megkérdezett pénztáraknál 47 év körül van, egyedül az Allianz kockázatvállaló portfóliójában van 40 év alatt az átlagéletkor, a többi pénztárnál is a kockázatosabb portfóliókban van a fiatalabb korosztály.

A hozamokon még van mit javítani

Az idei év egyelőre a pénztári portfóliók számára sem hozott sok pozitívumot, a koronavírus-pánik miatti tőzsdei esés a pénztári hozamokra is rányomta bélyegét. A Portfolio-nak válasszal szolgáló pénztáraknál egy kivételével minden portfólió mínuszban van június elejével bezárólag.

Egyedül az Aegon Nyugdíjpénztár MegaTrend portfóliója van pozitív tartományban, a vizsgált időtávon közel 4%-ot hozott tagjainak.

A nagyobb mínuszok a nagyobb kockázatot vállaló portfólióknál vannak, de miután az önkéntes nyugdíj-pénztári megtakarítások hosszabb távra szólnak, így nem kell tartani attól, hogy ezek a most látott veszteségek sokáig megmaradnak, ahogy javul a gazdasági helyzet, vélhetően úgy lesznek a pénztári hozamok is egyre jobbak. Tavaly például az önkéntes nyugdíjpénztárak 9,84 százalékos vagyonnal súlyozott átlagos nettó hozamot értek el szektorszinten.

Címlapkép: Getty Images