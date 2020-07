Egy nap alatt duplázott a tőzsdére berobbanó biztosítási forradalmár - hogy csinálta?

Bevezették a tőzsdére a Lemonade-et, egy amerikai-izraeli insurtech-startupot, amely házaló ügynökök helyett mesterséges intelligenciával ad el lakásbiztosításokat. A cég részvényeinek értéke egy nap alatt közel a másfélszeresére ugrott; a kis- és nagybefektetők is zsákolták a részvényeket annak ellenére, hogy a vállalat masszívan veszteséges és a vezérigazgató nem is ígér rövidtávon javulást. Bármi is legyen a tőzsdei sztori vége, a Lemonade nagyon sok olyan újítást hozott a piacra, ami a komplett biztosítási szektort átalakíthatja.