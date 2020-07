Megérte nyugton maradni, amikor megőrült a világ: 5% felett kereshettél kötvényekkel fél év alatt

A kötvényalapok piacát sem hagyta érintetlenül a koronavírus miatti piaci pánik, de aki mert régiós és nemzetközi piacokra evezni és nyugton maradt, amikor mindenki részvényt kezdett el venni, többet kereshetett fél év alatt, mint szuperállampapírral. A legnagyobb hazai kötvényalapok vagyonát összességében nem olvasztotta le a koronavírussal kapcsolatos bizonytalanság, a megmaradt pénzpiaci alapok vagyona is nőni tudott az elmúlt fél évben. A legtöbb pénzt továbbra is az OTP Optima kezeli több mint 177 milliárd forinttal, a legnagyobb hozamot pedig féléves időtávon az Aegon Nemzetközi Kötvény hozta 10,6%-kal.

Szép hozamot lehetett elérni kötvényalapokkal

A koronavírus világszintű terjedése a részvénypiacok mellett a kötvénypiacokat sem hagyta érintetlenül. Márciusban nagyot estek a részvények a vírussal kapcsolatos aggodalmak miatt, ez, illetve a likviditás átmeneti eltűnése a piacokról a kötvényhozamokat is az egekbe repítette. Mindeközben sorra jelentették be az országok a nagy gazdaság- és likviditásösztönző programokat, és miután kiderült, hogy a jegybankok nagy államkötvény-vásárlásba kezdenek, a kötvénypiaci hozamok is lejjebb tudtak jönni.

Ahhoz képest, hogy milyen események mentek le a világpiacon, a hazai kötvényalapok vagyonát mondhatni nem nagyon érte utol ez a volatilitás. A kötvényalapok vagyona 1335 milliárd forintnál állt május végén, ami csak kevéssel marad el a december végén mért 1353 milliárdtól.

Ennél nagyobb volt a vagyonvisszaesés mértéke a még megmaradt pénzpiaci alapok körében, ahol a december végi 77 milliárd forintból 62 milliárd forint maradt május végére.

A tőkeáramlások alapján a kötvényalapokból márciusban, a pénzpiaci alapokból pedig áprilisban áramlott ki nagyobb tőke, előbbi esetben a márciusi likviditási sokk miatt lehetett egy kisebb mértékű tőkevesztés, utóbbi esetben pedig már az játszhat szerepet, hogy a befektetők a márciusi piaci esést követően elkezdhették likvidebb megtakarításaikat a részvénypiacok felé csatornázni.

A tavaly januári nagy tőke ki-, illetve beáramlás hátterében az akkor életbe lépő EU-s pénzpiaci rendelet állt, amely szigorúbb előírásokat fogalmazott meg a pénzpiaci alapokkal szemben, így sok szolgáltató inkább a kötvényalappá válás mellett tette le a voksát.

Nőtt a legnagyobb kötvényalapok kezében lévő vagyon

A legnagyobb kötvényalapok vagyonát nem nagyon viselték meg az utóbbi hónapok megpróbáltatásai, a 10 legnagyobb alap által kezelt vagyon fél év alatt több mint 2%-kal, egy év alatt pedig 4,6%-kal bővült.

A legnagyobb kötvényalap továbbra is az OTP Optima rövid kötvényalap, amely június végével bezárólag több mint 177 milliárd forintos vagyont kezelt.

rövid kötvényalap, amely június végével bezárólag több mint 177 milliárd forintos vagyont kezelt. A második helyen a CIB Start Tőkevédett Alap áll 153,6 milliárd forinttal,

áll 153,6 milliárd forinttal, a harmadik helyre pedig a K&H Kötvény alap fért fel 134,6 milliárd forinttal.

A legnagyobb kötvényalapok közül fél év alatt 6 alap is vesztett vagyonából, a legtöbbet százalékos mértékben a Budapest Állampapír közel 20%-kal. Ettől függetlenül a 10 legnagyobb alap által kezelt vagyon megközelíti a 835 milliárd forintot, amely a kategória teljes kezelt vagyonának mintegy 62%-át adja.

A megmaradt pénzpiaci alapok közül az elmúlt hat hónapban csak az OTP Prémium és az MPT Pénzpiaci alap vesztett vagyonából, de maga a kategória fél év alatt több mint 9%-kal növelte kezelt vagyonát. A legtöbb pénzt a megmaradók között a K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci alap kezeli közel 40 milliárddal, ezt az Aegon Lengyel Pénzpiaci Kötvény követi közel 11 milliárddal, majd az Aegon Pénzpiaci alap több mint 9 milliárddal.

Aki mert kicsit kockáztatni, 5% felett kereshetett

Azok a befektetők, akik kitekintettek a hazai kötvénypiacról és mertek nemzetközibb vizekre evezni, fél év alatt magasabb hozamot tehettek zsebre, mint a szuperállampapírral.

A hozamadatok szerint

a legjobban teljesítő kötvényalap fél éves időtávon az Aegon Nemzetközi Kötvény alap lett 10,6%-os hozamával . Az alap egyéves időtávon is nagyon szép, közel 14%-os hozamot tud felmutatni, 3 éves évesített hozama pedig 5,7%-on áll.

. Az alap egyéves időtávon is nagyon szép, közel 14%-os hozamot tud felmutatni, 3 éves évesített hozama pedig 5,7%-on áll. A második helyezett R aiffeisen alapok alapja sem panaszkodhat több mint 9%-os hozamával,

a harmadik helyre pedig megint csak egy aegonos alap, a Lengyel Kötvény A sorozata fért fel 7,2%-os hozammal a forintos, lakossági sorozatok között.

A legjobb 10 féléves hozamot felmutató alapok többsége jól láthatóan nem a magyar, sokkal inkább a régiós és nemzetközi piacra fókuszál:

Amennyiben a legnagyobb forintos, lakossági kötvénysorozatok teljesítményét nézzük, vegyes képet kapunk: a sorozatok egy része pluszban, egy része mínuszban áll idén eddig, de féléves időtávon egyiknek sincs értelmezhető hozama. A legjobb hozamot féléves távon az OTP Maxima A sorozatához köthető 0,6%-kal.

Egy éves visszatekintésben viszont az OTP Maxima már 3,4%-os, az Aegon belföldi Kötvény pedig 2,2%-os hozammal bír.

A lakossági, forintos pénzpiaci alapok közül csupán három sorozat maradt bent a listában, ezek között az OTP és az Aegon alapja nagyjából fej-fej mellett végzett 0,9%-os féléves hozammal, az MPT Pénzpiaci pedig -0,2%-kal zárta az év első felét.

A szórásadatokat is vizsgálva elmondható, hogy a kötvényalapok és pénzpiaci alapok többségének szórása 0 és 6% közé esik, de akad nyolc olyan alap is, amely ennél is volatilisebb. A legnagyobb árfolyam-ingadozást produkáló kötvényalapok a Budapest Alapkezelő BF Money feltörekvő piaci kötvény és devizakötvény alapjai voltak.

A kötvényalapok és pénzpiaci alapok teljesítményét a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon.

Három éves időtávon a forintos sorozatok közül a legjobb Sharpe-mutatót a CIB Start Tőkevédett alap produkálta, ezt követte a K&H állampapír F sorozata, majd az Aegon BondMaxx R sorozata. Egy feletti Sharpe-mutatóval rendelkezik még az Aegon Lengyel Kötvény A sorozata, valamint az OTP Optima és Maxima két intézményi sorozata is.

A vizsgált 72 alapból 54 alapnak lett pozitív a Sharpe-mutatója.

A második oldalon az összes kötvény és pénzpiaci alap teljesítményét bemutatjuk, féléves hozam szerinti sorrendben.

