Bizonyított a magyar ingatlanmánia a koronavírus-krízis alatt, mégis menekülnek a milliárdok

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Százmilliárdok menekülnek a magyar ingatlanalapokból annak ellenére, hogy a szektort szinte meg sem érintette a koronavírus-válság. A befektetők főleg az alapokra szabott likviditási korlátozás miatt aggódnak, pedig a legtöbb ingatlanalap még mindig jobban hoz az állampapíroknál is, sőt, olyan portfólió is akad, mellyel 10% fölött is lehetett keresni egy év alatt.