Elárulta a főorvos, hogy újranyithatnak-e a magyar iskolák szeptemberben

A legreálisabb forgatókönyv az, hogy egyes iskolák újranyitnak, míg mások távoktatásban maradnak Magyarországon szeptemberben, a tanév kezdetén - mondta el Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető infektológus főorvosa az Inforádiónak . Az egészségügyi szakértő optimista a második hullámmal kapcsolatosan: úgy látja, ez nem fog olyan meglepetésszerű, rengeteg halálesettel járó katasztrófát okozni, mint az első hullám, hiszen az orvostudomány most már felkészültebb. Szlávik beszélt a vakcináról is: úgy látja, még idén vagy 2021 első félévében már lesz oltás a koronavírus ellen.

A főorvos a szeptemberi iskolanyitással kapcsolatosan elmondta: szerinte a legreálisabb az a kimenetel lesz, hogy egyes iskolák kinyitnak, míg mások távoktatásban maradnak a tanév kezdetével. A szakértő hozzátette: a vírus terjedésével kapcsolatosan alapvetően kockázatot jelentenek a zárt terek, a második hullámot pedig novemberre várják, így az újranyitás önbeteljesítő jóslat lehet.

Szlávik János elmondta: az arcra rásimuló, orrt is eltakaró védőmaszk általában elegendő az utcán, bevásárlóközpontokban. Az FFP2-es, FFP3-as maszkokat meghagyná orvosoknak, sebészeknek. Hozzátette: a maszkviselés semmilyen egészségkárosodással nem jár, még azon maszkok esetén sem, amelyekben egy kicsit nehezebben kapunk levegőt. A főorvos felhívta a figyelmet arra is, hogy fontos cserélni időnként a maszkokat.

A második hullámmal kapcsolatosan Szlávik János kitért arra, hogy úgy látszik, hogy ahol lazítanak a prevenciós intézkedéseken, ott jön a második hullám. Hozzátette: az egészségügy felkészültebb lesz a második hullámra, így remélhetőleg olyan tömeges elhalálozások, melyeket Spanyolországban, Olaszországban láthattunk, nem láthatunk majd megint.

Szlávik János azért is optimista, mert úgy látja, hogy a január 4-ei dátumtól 1-1,5 éven belül lesz vakcina az új típusú koronavírusra, ezen kívül sok más, hatékony gyógyszer áll rendelkezésünkre a vírus ellen, melyből 2-3 már Magyarországon is elérhető. A főorvos úgy látja, hogy a nyájimmunitás kialakulása érdekében 60-70%-os védettség kell a lakosságban, ezért mindenkit be kell oltani. Első körben szerinte az egészségügyi dolgozók, betegek, idősek kapnak majd az oltásból.

A szakember beszélt arról is, hogy a legújabb kutatások szerint hiába tűnnek el az antitestek a gyógyultak testéből pár hónap alatt, ezután is védve maradnak a koronavírus ellen, ami jó hír.

Kitért arra is, hogy nem igaz, hogy minden negyedik ember a kórházakban fertőződött meg, viszont tény, hogy a szociális otthonokban, idősotthonokban rengeteg volt a fertőzés.

Szlávik János beszélt arról is, hogy egy súlyosabb koronavírus-fertőzés után hetek kérdése lehet, mire teljes funkcionalitását visszanyeri egy beteg, a fiataloknál viszont gyorsabb a regeneráció.

Címlapkép: Getty Images