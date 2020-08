Ravasz húzással teszi rá a kezét Trump a tizenévesek kedvenc appjára

Futótűzként kezdett el hódítani az amerikai lakosság körében a TikTok, egy kínai hátterű zenés, táncos alkalmazás, ahova rövid videókat lehet feltölteni; a közelmúltban az app letöltési száma még a Facebookot, az Instagramot és a Youtubeot is megelőzte. A szárnyalás addig tartott, amíg az amerikai politikusok egy emberként rá nem szálltak a TikTokra annak kínai tulajdonosa miatt – a demokraták és a republikánusok is egyöntetűen azzal kezdték vádolni a céget, hogy a kínai kommunista pártnak kémkedik és Trump elnök a betiltását is bejelentette. Bár a kémvádról nem publikáltak szinte semmilyen bizonyítékot az amerikaiak, a TikTok tényleg kockázatos lehet, a közösségi alkalmazás elleni amerikai támadást viszont aligha csak ez a szempont mozgatta.

Kínai kémcég a vicces zenés-táncos app?

Múlt hét pénteken bejelentette Donald Trump elnök, hogy be fogja tiltani a TikTokot, a ByteDance kínai vállalat tulajdonában lévő közösségi médiaplatformot, melyen rövid, zenés, táncos videókat tehetnek közzé a felhasználók.

A döntés csöppet sem érhette meglepetésként a platform felhasználóit: már tavaly óta ekézik az amerikai politikusok a céget. Először még nem is Donald Trump, hanem politikai ellenlábasa, a demokrata Chuck Schumer vetette fel a TikTok és más kínai internetes alkalmazások nemzetbiztonsági kockázati mivoltát. A politikus még tavaly októberben adott ki párttársával egy nyilatkozatot, melyben az amerikai biztonsági szervek vizsgálatát kérték a TikTokkal szemben, mert

aggódni kezdtek amiatt, hogy a 2020-as választásokat Kína megpróbálja befolyásolni a közösségi alkalmazáson keresztül.

Az idei évben, ahogy ismét elkezdett elmérgesedni a kínai-amerikai viszony a koronavírus-krízis következtében (Amerika ugyanis Kínát vádolja a járvány elterjedése miatt), már a kormánypárti, republikánus politikusok sem kímélték a közösségi alkalmazást. Mike Pompeo külügyminiszter júliusban már nem egy vizsgálatról, hanem a TikTok teljes betiltásáról beszélt egy interjúban.

Míg a demokraták a választások manipulációja miatt aggódnak, a republikánusok

teljesen nyíltan megvádolták a TikTokot azzal, hogy a kínai kommunista párt és a kínai hadsereg kezébe szállítják le amerikaiak millióinak személyes adatait.

A TikTok-tulajdonos ByteDance-nek egyébként azért fájhat különösen a lépés, mert messze a legtöbb felhasználójuk az Egyesült Államokból való: mára már valószínűleg több mint 60-80 millióan használják az appot az országban.

Már tavaly is meglódult egyébként a TikTok népszerűsége, de koronavírus-krízis alatt különösen megugrott az alkalmazás felhasználóinak száma.

Kinél vannak az adatok?

Az amerikai támadásokkal szemben a TikTok elsősorban azzal az érvvel próbált védekezni, hogy valójában semmilyen adatot nem tárolnak Kínában és az Egyesült Államokból lévő felhasználóik adatait amerikai szervereken tárolják. A másodlagos szerverük is Kínán kívül, Szingapúrban található.

Az adatok, amelyeket gyűjtenek, egyébként tényleg érzékenynek mondhatók. Alapjáraton helyadatokat, IP-címeket gyűjt a TikTok, illetve azt, hogy milyen eszközről jelentkezünk be az alkalmazásba. Ezen kívül az alkalmazáson keresztül küldött üzeneteket, képeket, videókat is tárolja a vállalat. Az alkalmazás – ha erre a felhasználó külön engedélyt ad -, ennél sokkal szofisztikáltabb adatokat is gyűjthet a tartalom személyre szabásához, mint például a felhasználó nevét, telefonszámát, sőt, akár a fizetési adatait is.

Önmagában ez egyébként nem szokatlan: a legtöbb techcég, mint a Google, a Facebook vagy a Twitter szintén gyűjt ilyen jellegű adatokat, sőt, a TikTok még azt is állítja, hogy sokkal kevesebb személyes adatot gyűjtenek, mint amerikai konkurenseik.

Az amerikaiaknak elsősorban persze nem is azzal van a baja, hogy milyen adatokat gyűjt a cég, hanem azzal, hogy mit csinál vele. A TikTokot ugyanis azzal vádolják az Egyesült Államok politikusai, hogy a kínai kommunista párt kezére játsszák az amerikaiak adatait és

bár erre még kézzelfogható bizonyítékot nem tudott produkálni Amerika, ez egy olyan kockázat, melyet nehéz lenne irreálisnak nevezni.

A ByteDance jó kapcsolatot ápol a kínai kommunista párttal és egyszerre egy felbecsülhetetlen méretű amerikai adatbányán ülnek. Ha eddig még valóban egy bájtot sem küldtek Kínába, valós kockázat, hogy bármikor dönthet úgy a kommunista párt, hogy arra kezdi el presszionálni a céget, hogy engedjen hozzáférést az amerikai adatbányához. Az Egyesült Államok hatósági szervei egy ilyen kísérletet aligha tudnak megakadályozni időben vagy akár egyáltalán felderíteni.

Azt is fontos megjegyezni, hogy a politikai elfogultsággal aligha vádolható Protonmail szakértői egy részletes elemzés során megállapították, hogy számos kínai IP-címről bányásznak már most is adatokat az amerikai szerverekről.

Tagadhatatlan a politikai szál

Ha folyik tényleges adatgyűjtés, ha nem, az is teljesen egyértelmű, hogy politikai szándék is húzódik az alkalmazás betiltása mögött; a Trump-kormány éppen azután helyezte célkeresztbe az alkalmazást, hogy a Kínával való általános viszonyuk ismét megromlott.

A TikTok kicsinálásával egy olyan céget tesz tönkre az Egyesült Államok, amely egy azon kevés kínai vállalat közül, melynek sikerült egy valóban globális entitássá kinőnie magát – olyannyira, hogy a legtöbb felhasználójuk Kínán kívül található.

A cég olyannyira fontos, hogy a TikTok elleni hadjáratot nem hagyta szó nélkül a kínai kormány sem: válaszcsapással fenyegették meg az Egyesült Államokat, ha kicsavarják a kínai tulajdonosok kezéből a TikTokot.

A TikTok hódítása sok amerikai cégnek fájt, a cég elgáncsolásának kifejezetten örülhetett a Snapchat, a Facebook, a Google és a Twitter is.

A TikTok utolsó pillanatban még azzal is próbálta menteni a helyzetet, hogy egy volt Disney+-szos vezetőt ültetett a cég vezérigazgatói székébe júniusban, de semmit nem értek el ezzel azon kívül, hogy a kormány árulónak bélyegezte meg az új vezetőt.

Nagyot szakíthat a Microsoft

Amint felmerült a TikToknál az amerikai tiltás, máris bejelentkeztek a cég amerikai befektetői, élükön a Sequoia Capitallal és a General Atlanticcal, hogy megvennék a ByteDance-től a cég amerikai ágát. Ők még ekkor 50 milliárd dolláros vételárat ajánlottak, amit a ByteDance vezetése túl alacsonynak tartott.

Aztán Trump elnök bejelentette: nincs menekvés, betiltja a közösségi platformot, ezzel pedig máris megváltozott a ByteDance menedzsmentjének alkupozíciója.





A hétvégén már kiszivárgott, hogy a Microsoft hamarosan adatkezelési jogot szerezhet a TikTok amerikai ága fölött, aztán a napokban a cég megerősítette azt a spekulációt is, hogy tárgyalnak az egész cég megvételéről.

Trump elnök eleinte elzárkózott attól, hogy a Microsoft megvegye a TikTokot, mondván, hogy „az Egyesült Államok nem a fúziók országa,” de aztán kedden pálfordulása volt, miután beszélt az IT-cég vezérével és engedélyezte a tranzakciót. A politikus örült annak, hogy „egy nagyon amerikai” cég kezébe kerül a cég, de annyit kért, hogy

ha már átjátsszák a leggyorsabban növekvő mobilalkalmazást egy amerikai cég kezébe, akkor valahogy legyenek már szívesek befizetni a vételár egy részét az államkasszába.

Az elnök hozzátette: ha szeptember 15-ig nem jön létre a tranzakció, örökre elbúcsúzhat Amerika a TikToktól.

Trump tanácsadói közül persze még mindig sokan vannak, akik inkább lelőnék a tranzakciót, éppen azért, mert nem látják megoldhatónak, hogy a pénz amerikai zsebekbe vándoroljon, hiszen az amerikaiak éppen a vételi és nem az eladói oldalon lépnek fel.

Ha létrejön a tranzakció, a Microsoft egyébként nagyot szakíthat. A pontos vételárról egyelőre a tárgyalások függőben lévő mivolta miatt még csak találgatni lehet, de a cég értékét 50-80 milliárd dollár közé saccolják az elemzők. Nem túl valószínű, hogy sikerül ennél magasabb árat kicsikarni a Microsoftból, hiszen jó alkupozícióban van az amerikai techcég Washington ByteDance-t érő zsarolása miatt. A TikTok árbevétele egyébként idén 1 milliárd dollár, jövőre pedig 6 milliárd dollár lehet egyes elemzői várakozások szerint, Wall Steet-i elemzők szerint a cég értéke akár 200 milliárd dollárra is hízhat 3 éven belül. A TikTok jelenleg messze a leggyorsabban növekvő közösségi médiatermék a globális piacon.

A cégnek nem az első próbálkozása, hogy belépjen a közösségi médiába: megpróbálták megvenni korábban a Facebookot is 24 milliárd dollárért, 2016-ban pedig a LinkedInt szerezték meg 26 milliárdért. A TikTokkal most egy jóval nagyobb szeletet kanyarinthat magának a piacból a Microsoft, ennek pedig a befektetők is láthatólag örülnek. Mióta kiszivárgott, hogy a Microsoft lehet a TikTok vevője pénteken, széttépték a techcég részvényeit: péntek nyitástól hétfő piaczárásig 204-ről 216 dollárra ugrottak a Microsoft részvényei, ami közel 6%-os emelkedésnek felel meg.

A Snapchat befektetői kevésbé értékelik az akvizíció alakulását, a TikTok-rivális vállalat részvényei 21,22 dollárra estek a hétfői kereskedés végére, míg a pénteki nyitó árfolyam 22,81 dollár volt. A Snap papírjai egyébként 23,69 dollárra ugrottak eleinte a TikTok betiltásának hírére, de a cég befektetői látszólag aggódni kezdtek amiatt, hogy a Microsoft szárnyai alatt még népszerűbb lesz a közösségi alkalmazás.