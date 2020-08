Magyar alapba fektettél? Itt vannak a friss számok a koronavírus hatásáról

Már öt hónap eltelt azóta, hogy összeomlottak a tőzsdék a koronavírus-krízis miatt, és ahogy a piacok, a Magyarországon kezelt befektetési alapok is szépen elkezdtek magukra találni. Bár közel sem mosták még le magukról a portfóliók a krízis alatt elszenvedett, olykor igencsak durva mínuszokat, azért látványosan javult a helyzet.

Március közepén alig volt Magyarországon olyan befektetési alap, melynek az év elejétől számított hozama pluszban lett volna: a piac mintegy 88%-a ekkor még mínuszt mutatott. Július utolsó napjára már javult a kép: a portfóliók „mindössze” 67%-a mutat mínuszt. A jelentősebb, 20% fölötti mínuszok is sorra tünedeznek: míg március közepére a teljes piac negyede mutatott ekkora esést, ez az arányszám most már alig 5,6%.

A legnagyobb alapok hozama is javult, még ha nem is fordult minden esetben pluszba: nagyon szépet javított az MKB Egyensúly, amelynek március 18-án még -11,87% volt az év elejétől számított hozama (most -0,46%). Korrigált az OTP Optima is, amely az idei mélyponton -1,3% körüli hozamot mutatott az év elejétől számítva, most ezt sikerült ledolgozni -0,29%-ra, illetve a K&H Kötvény -4%-os hozama is -0,44%-ra nőtt. Az év eleje jól teljesítő alapok hozama többnyire pedig még feljebb ment.

Az OTP Supráról érdemes egy külön szót szólni, hiszen az alap kifejezetten nagyot esett a koronavírus-krízis alatt. Az alap járt közel 39%-os mínuszban is az év elejétől számítva, ezt egy korábbinál jóval kockázatkerülőbb befektetési stratégiával sikerült az alapkezelőnek ledolgoznia 32,3%-ra.

Az alap egyébként az olajpiacon szenvedett nagy árfolyamesést, és annak ellenére, hogy az alapkezelő eleinte tartani tervezte a pozícióját, végül kitárazott belőle. Bár a turbulens piacon rövid távon jó döntésnek bizonyult a lépés, sajnos a Supra így lemaradt az olaj árfolyamának visszapattanásáról is. Az elmúlt hónapokban a Supra inkább hosszú kötvények vásárlásával ért el hozamot havi befektetői hírlevele szerint.

Sajnos a Supra a forintos, lakossági befektetési alapok közül még mindig az egyik legrosszabbul teljesítő az év eleje óta. Egyedül az Accorde görög részvényalapja, a Dialóg Expander és az Axiom Aplus van mögötte. A Dialóg Expander hozama egyébként sokat javult, az alap mínusz 53%-ban is állt az idei hozam tekintetében. Az Axiom Aplus hozama nem változott sokat, mióta az alap összeomlott a Covid-krízis következményeképpen.

Szerencsére nem csak vesztesei vannak az idei évnek: vannak olyan alapok is, melyek kifejezetten szép, 20% fölötti hozamot teljesítettek az év eleje óta. Most éppen a nyersanyagokba, ezen belül is főleg az aranyba fektető alapok tűnnek 2020 nagy nyerteseinek.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, legtöbbjük 3-5 évre ajánlottak.

