Megvan, mibe fektetik a magyarok pénzét – Érdekes folyamatok rajzolódnak ki

Az elmúlt években tapasztalt alacsony hozamkörnyezet hatására folyamatosan csökken a befektetési alapokon belül a bankbetétek és készpénz aránya, felkapottak lettek viszont a részvények és ingatlanok. A friss számok szerint a második negyedévben láthatóan megnőtt a részvénybefektetések aránya a magyar alapkezelők portfóliójában, de így is távol van attól a szinttől, amit a magánkasszák államosítása előtt lehetett látni.

A BAMOSZ friss, második negyedévre vonatkozó számai szerint a koronavírus-válság miatti, első negyedévben látott óvatosság kezd eltűnni a profi befektetők körében is: az alapkezelők által kezelt vagyonon belül megugrott a részvénybefektetések aránya március végéhez képest, különösen igaz ez az ingatlanbefektetésekre. A részvények iránti nagy kereslet a magyar lakosságra is jellemző, erről bővebben itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 07. Ellepték a magyar háziasszonyok a tőzsdét: rég láttunk ilyet

Az alapkezelők június végén több mint 9400 milliárd forintot kezeltek ügyfeleik számára, ebből

a legtöbb pénzt állampapírokban tartják 40%-os súllyal,

ezt követik a részvények 19,6%-kal,

majd fej-fej mellett a bankbetétek, folyószámlák, valamint az ingatlanbefektetések 18%-kal.

Ha hosszabb távú trendet nézünk, jól látszik, milyen látványos törést okozott a magánnyugdíjpénztárak döntő részének beszántása az alapkezelők befektetési portfóliójában: 2011 óta jócskán visszaesett a részvénybefektetések aránya és ezt a mai napig sem sikerült visszaépíteni. Hasonló a helyzet az állampapírok esetében is.

A 2011-es éven kívül 2015-ben is volt egy visszaesés az alapkezelők kezelt vagyonában, ez vélhetően a brókerbotrányokkal függhet össze.

Amennyiben csak a befektetési alapokban kezelt vagyont nézzük, ugyancsak jelentős eltolódás figyelhető meg a részvények és állampapírok felé az elmúlt negyedévben. Emellett az elmúlt években tapasztalt alacsony hozamkörnyezet is visszaköszön a befektetéseknél is: folyamatosan csökken a bankbetétekben és folyószámlákon tartott pénz, miközben egyre nő az ingatlanbefektetések értéke, ahogyan a részvényeké is.

A befektetési alapokban kezelt vagyonon belül továbbra is többségben van a lakossági vagyon, amely az MNB statisztikái szerint nagyjából 3350 milliárd forintot tesz ki, tehát a kezelt vagyon mintegy 54%-át. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az elmúlt években a befektetési alapokban kezelt lakossági vagyon nem mutatott érdemi növekedést, nem úgy az intézményi pénzek, amelyek hónapról hónapra egyre nagyobb részt hasítanak ki maguknak.

A befektetési alapokban kezelt vagyon évek óta nem tudott elmozdulni a 6000 milliárd körüli szintről, ez azt mutatja, hogy nincs érdemi vagyonbeáramlás a szektorban, ami van, az is intézményi oldalon jön be, lakossági oldalról a lakossági állampapírok teremtenek komoly versenytársat a befektetési alapok számára.

Márpedig a magyar alapkezelőknek a befektetési alapok adják a kezelt vagyonuk kétharmadát, a szektor profitja is javarészt az alapkezelésből származó sikerdíjra épül. A pénztáraknak kezelt vagyon a még 2011-ben látott 3800 milliárdról mostanra 1700 milliárdra apadt, a biztosítói kezelt vagyon pedig nagyjából tartja az 1100 milliárd feletti értékét.

Címlapkép: Getty Images