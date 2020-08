Hogy gombolt le egyetlen csaló milliárdokat a magyarokról? Elképesztő sztori áll a háttérben

Hatalmas összeget, alsó hangon is egymilliárd forintot csalt ki jelentős részben magyar befektetőkből egy magánszemély, U. Attila egy éveken át folyó séma segítségével. Az MNB egy csütörtökön közzétett határozatban bejelentette, hogy 275 millió forintos bírságot szabtak ki rá és a befektetők tőkéjéből félmillió forintot lefoglaltak, de úgy tűnik, hogy a teljes lenyúlt befektetői vagyon még nincs meg. Jogosan merülhet fel bárkiben, hogy tudott ez a látszólag magányosan dolgozó személy ennyi pénzt kicsalni befektetőiből, az igazság viszont az, hogy tevékenységét U. Attila egy profi céges hálóval fedezte. Úgy tudjuk, még akkor is próbált további pénzösszegeket kicsalni befektetőiből, amikor már a hatóságok célkeresztjében volt.

Szeretnéd tudni, melyik részvényt érdemes most megvenni? Vagy jobban érdekel, hova megy az arany, mit tudnak az ingatlanbefektetések és miért lehet jó választás egy ESG-alap? Akkor regisztrálj a Portfolio szeptember 7-ei giga online tőzsdeklubjára, akár ingyen! A legnevesebb hazai piaci szakembereket hozzuk el neked! Részletek itt:

Hogy tud elcsalni milliárdokat egy magánszemély?

Minden idők egyik legnagyobb bírságát szabta ki egy magánszemélyre csütörtökön az MNB: U. Attilának 275 millió forintot kell befizetnie az államkasszába és mintegy 500 millió forintot foglaltak le tőle a hatóságok.

U. Attila magát a Fireflies turisztikai platform platinafokozatú vezetőjének feltüntetve piramisjátékot üzemeltetett: azt hazudta befektetőinek, hogy a Fireflies szolgáltatásait továbbértékesítve

2-3 hónap alatt 18%-os hozamot képes nekik elérni.

Ez nagyjából évi 94-170% hozamnak felel meg.

Az MNB adatai szerint a csaló milliárdos nagyságrendű összegre tett szert befektetőitől és a séma nagyszámú befektetőt érintett. Úgy tudjuk, U. Attila egy-egy befektetőtől nagyobb, 40-50 millió forintot is meghaladó összegeket gyűjtött be. A hálózatépítő külföldi befektetőket is megkárosított.

A séma több évig folyt, U. Attila több másik online hálózatépítő rendszer körül is feltűnt vezetőként, elsősorban a Halley Diamond System – Fireflies vállalatcsoport konferenciáin adott elő, vélhetően ügyfeleinek egy részét is innen szerezte. Az nem világos, hogy pontosan milyen szerepet töltött be ezeknek a cégeknek az irányításában, az MNB közleményeiből ez nem derül ki, ezek a cégek pedig nem befektetésekkel, hanem inkább turisztikai voucherekkel, tréningekkel foglalkoznak. Téves lenne tehát azt gondolni, hogy U. Attila egyfajta házaló ügynökként dolgozott, profi céges, vagy legalábbis annak tűnő struktúrával fedezte tevékenységét.

U. Attila egyébként kifejezetten hátráltatta a nyomozást, megtévesztette a hatóságokat és úgy tudjuk, kisebb összegek kifizetésével és utazási voucherek osztogatásával próbálta hitegetni ügyfeleit arról, hogy legitim, amit csinál, illetve arra kérte őket, hogy ne tegyenek büntetőjogi feljelentést, mert a börtönből nem tudja őket kifizetni.

Végül a rendőrség és a felügyelet közös akciójának köszönhetően ebből nagyjából félmilliárd forintot sikerült összeszedni, a károsultak igényeit várja a BRFK.

A teljes kár egyébként ennél lényegesen nagyobb, milliárdos nagyságrendű, azt egyelőre még nem tudni, hogy a maradék pénzt hogy tervezik visszaszerezni a hatóságok.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 13. 275 millió forintos MNB-bírságot kapott egy magánszemély

Hogy lehet, hogy még mindig mennek a piramisjátékok Magyarországon?

U. Attila egyáltalán nem egyedi eset: az elmúlt években több, mindössze 1-2 csaló által üzemeltetett, milliárdokat bekasszírozó piramisjátékra csaptak le a hatóságok. P. N. S. és K. Csaba magánszemélyek és háttércégeik még U. Attilánál is durvább, 830 millió forintos bírságot kaptak áprilisban, Sz. Gergely vélt piramisjátékos pedig több százmillió forintnyi pénzt szedett be ismerőseitől, mielőtt holtan találták februárban. Rengeteg nagy, nemzetközi piramisjáték is végigsöpört korábban Magyarországon, ilyen volt a OneCoin, a Questra vagy a Bitconnect is, ezek a csalások százmilliókat, ha nem milliárdokat szifonoztak ki a magyar befektetők zsebéből és sok esetben még mindig nem zárult le a az évek óta tartó nyomozás.

Azért tudnak még mindig sikeresen piramisjátékozni Magyarországon, mert

a mostani, alacsony hozamkörnyezetben sokaknak kevés az évi 4-5%, amit a legmagasabb biztos hozamot kínáló befektetési termékek, az állampapírok nyújtanak, a legtöbb csaló befektető hozamgarancia mellett kínál extrém magas, gyakran havi 10%-ot is meghaladó hozamot. Azt persze nem közlik a befektetővel, hogy nem végeznek valós befektetési tevékenységet, hanem az új belépők pénzéből fedezik a pénzkivételt vagy kifogásokat keresnek a nemfizetésre.

Azt persze nem közlik a befektetővel, hogy nem végeznek valós befektetési tevékenységet, hanem az új belépők pénzéből fedezik a pénzkivételt vagy kifogásokat keresnek a nemfizetésre. „Ő egy rendes ember, biztos nem ver át” – sok piramisjátékos személyes ismeretségét kihasználva toboroz befektetőket naivitásukat kihasználva. Vannak természetesen olyan, alacsonyabb beosztású értékesítők is, akik nem látják át, hogy az általuk kínált kiváló üzleti lehetőség egy hatalmas átverés.

befektetőket naivitásukat kihasználva. Vannak természetesen olyan, alacsonyabb beosztású értékesítők is, akik nem látják át, hogy az általuk kínált kiváló üzleti lehetőség egy hatalmas átverés. „Ez a cég nem átverés, mert vannak konferenciái és irodája is” – rengeteg piramisjáték igyekszik magát hiteles cégként feltüntetni azzal, hogy élményutakra röpteti értékesítőit, látványos konferenciákat rendez vagy szép irodákat bérel.

azzal, hogy élményutakra röpteti értékesítőit, látványos konferenciákat rendez vagy szép irodákat bérel. Vannak persze olyan csalók is, akik ismertebb brandek, nagy nemzetközi cégek arculatát nyúlják le , ezek ügynökeinek adják ki magukat.

, ezek ügynökeinek adják ki magukat. Sok svindler tudatosan az alacsonyabb pénzügyi tudatossággal , befektetői tapasztalattal nem rendelkező, netán anyagi gondokkal küszködő társadalmi szereplőre lő, akiket a hírnév, a siker és a pénz ígéretével csábítanak el a sémába.

, befektetői tapasztalattal nem rendelkező, netán anyagi gondokkal küszködő társadalmi szereplőre lő, akiket a hírnév, a siker és a pénz ígéretével csábítanak el a sémába. Bár ezek a piramisjátékok régebbi sztorik (U. Attiláé például 2018-2019-ig futott), félő, hogy a koronavírus miatt számos „online munkalehetőséget” kínáló svindler repül majd rá a tömegesen munkanélkülivé vált magyarokra.

Az MNB egyébként gyorsan le szokott csapni a Magyarországon felbukkanó piramisjátékokra, engedély nélküli befektetési szolgáltatókra és amint tudomást szereznek róluk, felkerülnek ezek a figyelmeztetések listára, éppen ezért nem igazán érdemes olyan céggel szóba állni, amely ezen az oldalon szerepel. A csalásgyanús befektetések ellen indított hatósági eljárások viszont hosszas időbe, jellemzően évekbe telnek, a büntetőeljárás lefolytatásához pedig a rendőrség is szükséges, ezért

előfordulhat, hogy hónapokig, netán évekig működik egy piramisjáték még úgy is, hogy már a hatóságok vizsgálódnak ellene.

Bár az MNB jellemzően azonnal megtiltja a célkeresztjükbe kerülő csalóknak a további befektetési tevékenység végzését, sok bűnöző ezzel ténylegesen nem áll le, hanem a tiltás után is folytatja illegális befektetési tevékenységét egészen addig, amíg rácsok mögé nem kerül. Ennek eléréséhez viszont kell a rendőrség bevonása, egy átfogó nyomozás, bizonyítékok, bírósági eljárás és ítélethirdetés. Úgy tudjuk, ez történt U. Attila esetén is, aki valószínűleg tisztában volt azzal, hogy a rendőrség nélkül nem indulhat ellene büntetőeljárás, ezért is kérte ügyfeleit, hogy ne tegyenek ellene feljelentést.

Az ítélethirdetéskor persze ezt a magatartást jellemzően súlyosbító körülményként értékelik a hatóságok, de ez önmagában nem garantálja az eljárás során beszedett összegek teljes visszaszerzését.

Kapcsolódó cikkünk 2018. 01. 12. Masszív bírságra számíthat, aki az MNB tiltása ellenére bizniszel

Hogy tudom megvédeni magam az ilyenektől?

A legtöbb átverős befektetés úgy működik, hogy a séma üzemeltetői igyekeznek egy megbízható, professzionális nemzetközi cég látszatát kelteni, de a legtöbbször némi utánajárással le lehet leplezni a turpisságot. Árulkodó jel lehet, ha

valaki a lakossági állampapírhozamokat lényegesen meghaladó hozamot ígér garantált hozamként, netán még havi, heti, napi rendszerességű tőkésítést is ígér,

pénzt kell befizetnünk, ismerősöket kell toboroznunk ahhoz, hogy (online) munkához jussunk,

a „munkaadó” cég valamilyen egzotikus országban van bejegyezve és / vagy nincsenek meg a megfelelő engedélyei a pénzügyi szolgáltatóként való funkcionáláshoz,

gyanús az is, ha egy Magyarországon bejegyezett biztosítóval, hitelintézettel vagy más pénzügyi vállalattal sincs kapcsolatban a befektetési szolgáltató, ugyanakkor az ilyen partnerségek megléte megnyugtató lehet,

az arcunkba tolják a pénzt, sikert, csillogást, mondván, hogy ez a miénk lehet, ha elég pénzt fizetünk be a sémába, elég ismerőst toborzunk, elég képzésen veszünk részt.

Egy ilyen modelltől egyébként nem feltétlen, garantáltan csalás a minket megkereső befektetési szolgáltató, de mindenképpen egy olyan, extrém kockázatos lehetőségről van szó, amely gyakorlott, profi befektetőknek való, akik magas fokú pénzügyi műveltség mellett megfelelően tudnak dönteni a kockázatokról. Teljes munkaidős munka helyett pedig nem feltétlen érdemes ilyen foglalatosságot űzni.

Ha egyébként beadjuk a derekunkat és belépünk egy illegális befektetési sémába, nemcsak a pénzünket bukhatjuk (a nem bejegyzett befektetési szolgáltatókra ugyanis semmilyen betétvédelmi rendszer nem vonatkozik), hanem megfelelő mennyiségű ember sémába való beszervezése után akár jelentős bírságot és büntetőeljárást is a nyakunkba kaphatunk.