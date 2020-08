Sok magyar bánhatja, hogy eladta régi kedvencét – Ez hozta idén eddig a legtöbb pénzt

Január óta nem látott tőkebeáramlás volt a befektetési alapok piacán múlt hónapban, különösen a kötvény, ingatlan és részvényalapok voltak keresettek. Az ingatlanalapok idei legjobb értékesítésüket hozták, de még így is nehezen tudják ledolgozni a koronavírus miatti márciusi tőkevesztést. Pedig a hozamok alapján nincs oka a befektetőknek büntetni a kategóriát: júliusig az ingatlanalapok hozták a legtöbb pénzt a konyhára.

Szeretnéd tudni, melyik részvényt érdemes most megvenni? Vagy jobban érdekel, hova megy az arany, mit tudnak az ingatlanbefektetések és miért lehet jó választás egy ESG-alap? Akkor regisztrálj a Portfolio szeptember 7-ei giga online tőzsdeklubjára, akár ingyen! A legnevesebb hazai piaci szakembereket hozzuk el neked! Részletek itt:

Júliusban a kötvény, ingatlan, részvény és vegyes alapokba is áramlott be a pénz a BAMOSZ friss statisztikái szerint. Ezek között a kötvényalapok voltak a legkeresettebbek 18,5 milliárd forintos nettó tőkebeáramlással, de közel 16 milliárdot gyűjtöttek az ingatlanalapok is.

A kötvényalapok kapcsán a BAMOSZ megjegyzi, hogy mindhárom alkategória esetében beáramlás volt. A rövid futamidejű kötvényalapoknál 12,9 Mrd Ft; a hosszú futamidejű kötvényalapoknál 2,7 milliárd forint. A szabad futamidejű kötvényalapok esetében 2,9 milliárd forint. A tőkebeáramlásnak köszönhetően a kötvényalapok vagyona 1,2 százalékkal tudott növekedni.

kapcsán a BAMOSZ megjegyzi, hogy mindhárom alkategória esetében beáramlás volt. A rövid futamidejű kötvényalapoknál 12,9 Mrd Ft; a hosszú futamidejű kötvényalapoknál 2,7 milliárd forint. A szabad futamidejű kötvényalapok esetében 2,9 milliárd forint. A tőkebeáramlásnak köszönhetően a kötvényalapok vagyona 1,2 százalékkal tudott növekedni. Az ingatlanalapok esetében az idén még nem tapasztalt mértékű tőkebeáramlást láthattunk 15,5 milliárdos értékben. A hozamok sem maradtak el, így a tőkeáramlás és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,5%-kal nőtt – írják.

15,5 milliárdos értékben. A hozamok sem maradtak el, így a tőkeáramlás és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 0,5%-kal nőtt – írják. A részvényalapoknál tőkebeáramlást figyelhettünk meg (12,2 Mrd), azonban az árfolyamok csökkenése miatt a hozamok kedvezőtlenül alakultak, így összességében a részvényalapok vagyona 0,6%-kal csökkent.

tőkebeáramlást figyelhettünk meg (12,2 Mrd), azonban az árfolyamok csökkenése miatt a hozamok kedvezőtlenül alakultak, így összességében a részvényalapok vagyona 0,6%-kal csökkent. A vegyes alapoknál is tőkebeáramlás volt, amelynek nagysága csaknem 10,7 milliárd forint. Egyébiránt mindhárom alkategória esetében egyöntetűen tőkebeáramlást láthattunk. A kedvezőtlenül alakuló hozamok miatt azonban a vegyes alapok vagyona összességében 0,9%-kal csökkent a hónap során.

A pénzpiaci, zártkörű és abszolút hozamú alapok azonban nem tudtak elég tőkét gyűjteni, így a vagyon ezekben a kategóriákban is csökkent.

Annak ellenére, hogy az ingatlanalapok múlt hónapban rekord tőkét gyűjtöttek, július végégig ez a kategória szenvedte el idén a legnagyobb tőkekivonásokat a magyar alapkategóriák között 83 milliárd forinttal, ennek zömét még a márciusi nagyobb piaci esésben szenvedte el a kategória. Bár a nyári hónapokban már ismét tőkebeáramlást lehet tapasztalni az ingatlanalapoknál, ez még így is kevés a márciusi tőkekivonás ellensúlyozására.

Private Investor Day 2020 Szeretnéd tudni, melyik részvényt érdemes most megvenni? Vagy jobban érdekel, hova megy az arany, mit tudnak az ingatlanbefektetések és miért lehet jó választás egy ESG-alap? Akkor regisztrálj a Portfolio szeptember 7-ei giga online tőzsdeklubjára, akár ingyen! A legnevesebb hazai piaci szakembereket hozzuk el neked! Részletek itt:

Az ingatlanalapok mellett a pénzpiaci, kötvény és abszolút hozamú alapokból áramlott ki idén eddig több pénz, mint amennyit befektettek, a részvény és vegyes alapok azonban népszerűek a befektetők körében.

A befektetők annak ellenére „büntetik” az ingatlanalapokat, hogy július végégig ezek hozták a legjobb teljesítményt a főbb kategóriák közül. Amennyiben a vagyonváltozásból kiszűrjük a tőkeáramlások hatását, akkor megkapjuk, hogy az ingatlanalapok július végégig több mint 3%-ot hoztak befektetőiknek. A listán egyedül a kötvényalapok vannak még pluszban közel 1%-kal, de a többi kategória egyelőre még nem tudott magához térni a márciusi lejtmenetből.

Különösen igaz ez az abszolút hozamú és részvényalapokra. Az abszolút hozamú alapoknak egyelőre még több mint 18%-os mínuszt kell ledolgozniuk, a részvényalapoknak pedig közel 13%-ot.

A március visszaesés óta egyébként szépen kapaszkodik felfelé a befektetési alapok kezelt vagyona, ez július végén közel 6200 milliárd forinton állt, de még messze van az év elején látott 6500 milliárdos szint.

Júliusban a havi szinten látott kisebb vagyonvisszaesés a kedvezőtlen hozamoknak köszönhető, a keresletnek biztosan nem, ugyanis ilyen értékesítési számot utoljára januárban láthattunk a befektetési alapoknál.

Címlapkép: Getty Images