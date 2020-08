Megvan a magyarázat, miért nem veszik a világ egyik legnépszerűbb befektetését Európában

Piaci szakértők szerint azért nem megy olyan jól a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) értékesítése Európában, mivel az itteni piaci adatszolgáltatók nem osztanak meg megfelelő adatokat a részvényárakra és kereskedési volumenekre vonatkozóan – írja a Financial Times.

Szeretnéd tudni, melyik részvényt érdemes most megvenni? Vagy jobban érdekel, hova megy az arany, mit tudnak az ingatlanbefektetések és miért lehet jó választás egy ESG-alap? Akkor regisztrálj a Portfolio szeptember 7-ei giga online tőzsdeklubjára, akár ingyen! A legnevesebb hazai piaci szakembereket hozzuk el neked! Részletek itt:

A napokban jött ki a PwC friss tanulmánya, amely szerint a 2018-ban EU-szerte bevezetett MiFID 2 csak mérsékelt javulást hozott a régió piaci adatainak transzparenciája tekintetében. A szerzők szerint a kereskedési adatok elérhetőségében, minőségében és konzisztenciájában látható fennakadások az okai annak, hogy Európában nem tudnak olyan gyors ütemben terjedni az ETF-ek, mint például Amerikában.

Bár az EU-s döntéshozók álma az lenne, hogy a különféle európai tőzsdék és kereskedési helyszínek adatait egy tető alá hozzák, eddig nem sikerült ezt a célt elérni, ez pedig azt eredményezi, hogy az európai magánbefektetőknek csak csekély információ áll birtokukban az ETF-ek likviditására vonatkozóan, ez pedig nem teszi vonzóvá a terméket számukra.

Bár az intézményi befektetők számára több információ áll rendelkezésre az ETF-ek kapcsán, ezek az információk a magánbefektetőknek nem elérhetőek. A BlackRock ETF-ekre vonatkozó európai értékesítési vezetője szerint fontos lenne, ha az ETF-értékesítők összefognának és egy közös adatbázissal támogatnák a magánbefektetők felé való értékesítést.

Szakértők szerint azonban nem egyszerű egy ilyen, konszolidált adatbázist felépíteni, hiszen több mint 200 európai kereskedési helyszín adatait kellene konszolidálni, ez pedig egyes ügyfelek számára késleltetett adatmegjelenítést eredményezhet. Bár kisbefektetői oldalról ez a pár másodperces késés az adatokban nem okozna problémát, nekik nincs meg egy ilyen adatbázis felépítéséhez szükséges tőkéjük, így továbbra is az a kérdés, ki lesz hajlandó megfizeti ennek az árát. A PwC jelentése szerint az európai ETF-ek 71%-a két vagy annál több tőzsdén is be van jegyezve.

Címlapkép: Getty Images