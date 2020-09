Újra csőre tölti szuperfegyverét az MNB – Mit vehet még meg a jegybank?

Jelentősen felpörgeti állampapír-vásárlásait az MNB, a terv az, hogy heti 40 milliárd forintnyi kötvényt vesznek – jelentette be a jegybank alelnöke kedden. Az eredetileg ezer milliárdosra tervezett program keretösszegének alig 20 százalékát költötték el eddig, viszont a további vásárlásokhoz el kell mozdulni az eddigi 15-20 éves futamidőről a rövidebb papírok felé is. A tíz év körüli tartományban már bőségesen lehet kínálat az MNB számára.

Egyszer már majdnem kifulladt a program, most újra beindítják

Eredetileg még április végén jelentette be az MNB állampapír-vásárlási programját, melynek fontosabb jellemzői már akkor kiderültek:

Első lépésben 1000 milliárd forintos keretösszeget határozott meg a jegybank, ennek elérése után úgynevezett technikai felülvizsgálatot tart.

Egy-egy sorozatból nem vásárolnak a piacon lévő mennyiség 33%-ánál többet.

Az MNB keddenként kötvényvásárlási aukciót tart, emellett aukción kívül a másodpiacon is vásárolhat.

A májusi indulás után csak négy hétig tartott az eszközvásárlás, majd szép csendben visszavonulót fújt a jegybank. Hivatalosan nem állították le a vételeket, azt hangsúlyozták, hogy végső eszközként tekintenek a kötvényvásárlásra. Két hónap szünet után aztán július végén újra kilépett a piacra a jegybank, bár hangsúlyozta, hogy csak hosszú, 15-20 éves papírokat vásárol.

Így mostanáig összesen 203,7 milliárd forintnyi kötvény került az MNB-hez, vagyis az eredetileg meghatározott keret alig 20%-a merült ki.





Mit vehet még a jegybank?

Vagyis a kötvényvásárlási program keretösszege még messze van a kimerüléstől. Ha a kedden Virág Barnabás MNB-alelnök által említett heti 40 milliárdos vásárlást vesszük alapul, akkor az havonta nagyjából 160 milliárdot jelent, vagyis öt hónapig kitarthat az összeg, így az év végéig nem lesz szükség az említett technikai felülvizsgálatra, ha nem emeli még tovább a heti vásárlásokat a jegybank.

Az eddigi vásárlások alapján a legtöbb papír a 2030/A, a 2031/A és a 2038/A sorozatokból került az MNB-hez, a szünet után az utóbbi egy hónapban a 2038-as és 2041-es lejáratokat vásárolták.

Bár eddig nem volt intenzív a vásárlás, néhány hosszabb sorozatnál már közel a plafon.

Látszik, hogy a 2041-es lejárat esetében már hajszálra van a plafon, de a 2038-as papírból is több mint 20 százalék van a jegybanknál. Ennek két oka van: egyrészt az utóbbi egy hónapban ezekből vásárolt az MNB, másrészt ebből a két papírból van a legkevesebb a piacon. A húszéves kötvényt idén januárban dobta piacra az ÁKK, míg a 15 évesből ritkán van aukció.

Így teljesen logikusnak tűnik, hogy a jegybank a vásárlásokkal elmozduljon a rövidebb papírok felé. Kedden Virág Barnabás arról beszélt, hogy a „10 évnél hosszabb” kötvényeket fogják megvenni. A fentiek alapján valószínű, hogy ezt úgy kell értelmezni, hogy a 10éves papírok már beférnek a vásárlási körbe, például a 2031/A és esetleg a 2030/A sorozatok. Az aktuális, július végi piaci állomány alapján a szóba jöhető papírokból az alábbi mennyiséget veheti még meg a jegybank a 33%-os limit eléréséig:

2041/A: 1,6 milliárd forint

2038/A: 30,5 milliárd forint

2031/A: 107 milliárd forint

2030/A: 273,5 milliárd forint

Persze ezek összege még mindig messze van a 800 milliárd forintos kerettől, ezt a mennyiséget három hónap alatt meg tudja vásárolni az MNB. Ne feledjük azonban, hogy a 2030/A kivételével folyamatosak az aukciók hetente, vagyis a jegybank számára potenciálisan felvárásolható kínálat folyamatosan bővül. Nyilván ezzel számol az MNB is, hiszen a QE célja, hogy a költségvetés óriásira ugró finanszírozási igénye mellett is stabil maradjon az állampapírpiac.

Vagyis az eszközvásárlás újraindításával valószínűleg elsősorban a 2031-es papírból fog vásárolni az MNB, kisebb mértékben vehet még a 2038-asból vagy a 2030-asból.

Egyáltalán miért kell újra felpörögni az MNB-nek?

A jegybank keddi bejelentése egy több elemből álló sorozatba illeszkedik:

Hétfőn a Pénzügyminisztérium közölte, hogy a korábban várt 3,8%-kal szemben idén akár a GDP 7-9%-a is lehet a költségvetési hiány.

Kedden jött a jegybank jelzése az eszközvásárlás növeléséről.

Szerdán pedig az ÁKK publikálta frissített finanszírozási tervét.

Ezek összefüggnek egymással, hiszen a magasabb költségvetési hiány mellett kellett új finanszírozási terv, aminek teljesülését támogathatja majd az MNB vásárlása is. A frissített terv gyakorlatilag arról szól, hogy az adósságkezelő fenntartja a tavasszal bevezetett heti kötvényaukciós-rendszert (korábban kéthetente voltak aukciók), ezeken a jegybank nem vásárol, viszont a befektetőktől vesz papírokat.

Ez a megnövelt kötvényértékesítés a korábban vártnál erősebb lakossági forgalommal párosulva biztosíthatja a költségvetési hiány finanszírozását.

De miért van szükség ehhez az MNB vásárlásaira? Elsősorban azért, hogy ne emelkedjenek drasztikusan a hozamok, vagyis ne dráguljon a finanszírozás. A kereslet-kínálat törvényszerűsége alapján ugyanis, ha az állam forrásigénye (kereslet) növekszik, akkor azt jó eséllyel csak drágábban elégítenék ki a befektetők. Ha viszont van egy ígéretük a jegybanktól, hogy az valamilyen méltányos felár mellett „átveszi” tőlük a kötvényeket, akkor ez elkerülhető.

Az utóbbi időszakban nem láttunk jelentős hozamemelkedést az ÁKK megnövelt kibocsátása miatt, a tízéves referenciahozam 1,8-2,4 százalék között ingadozott elsősorban a nemzetközi hangulat változásával párhuzamosan, jelenleg 2,2% körül jár. Vagyis a jegybank lépése inkább a jövőbeli hozamemelkedés megfékezését szolgálhatja, illetve a korábbi 1,8-1,9 százalékos mélyponthoz képest van 30-40 bázispontnyi tér a csökkenésre.

Összességében nem meglepő, hogy az MNB az állampapírvásárlások felpörgetését jelentette be a héten, hiszen a magasabb költségvetési hiány nagyobb finanszírozási szükséglettel jár. Ezt alapesetben nem az MNB fogja közvetlenül teljesíteni, a jegybank másodkézből vásárol majd kötvényeket, viszont ez is fontos ahhoz, hogy a hozamokat kordában tartsa. Az is látszik viszont, hogy az eddigi 15 és 20 éves papírok mellett el kell mozdulni a rövidebb papírok felé is, viszont jó eséllyel tud majd tíz évnél hosszabb kötvényeket vásárolni az MNB, vagyis nem kell azt a célját feladni, hogy hosszú futamidőn száll be a piacra.

