5 milliárd forintos kötvénykibocsátásra készül a Gloster

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban több hazai tőzsdei társaság is bejelentette, hogy részt venni az Növekedési Kötvényprogramban (NKP). Most a Gloster jelentette be, hogy legfeljebb 5 milliárd forint értékben bocsáthat ki kötvényt a társaság, amely megkezdte a felkészülést a hitelminősítési folyamat elindítására.