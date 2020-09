Nem lesz itt semmilyen tőzsdei összeomlás, hacsak nem jön az a fránya infláció

A magyar alapkezelők számára a koronavírus legdrámaibb hatása egyelőre a befektetői érdeklődés visszaesése volt. Úgy tűnik, a tavaszi hónapok után kezd visszatérni a kereslet, de az olyan régi kedvencek, mint az abszolút hozamú alapok vagy ingatlanalapok háttérbe szorulhatnak az indexkövető termékekkel szemben. Piaci szakemberek szerint jelentős bevételkiesést hozhat több magyar alapkezelőnél az Esma által belengetett, a sikerdíj-számításra vonatkozó változás, de még kérdés, mit vesz át ebből az MNB. Biró Gergelyt, a Diófa Alapkezelő vezérigazgatóját, Vízkeleti Sándort, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatóját és Varga Zalánt, az Erste Alapkezelő értékesítési és termékfejlesztési igazgatóját a mostani amerikai tőzsdei korrekció hatásáról is kérdeztük.

Melyik a három legfontosabb változás, amit a koronavírus hozott Ön szerint az alapkezelői piacon?

Vízkeleti Sándor, Amundi Alapkezelő: Az alapkezelők számára a legdrámaibb hatás egyelőre a befektetői érdeklődés visszaesése volt. Tavasszal az első pánikban, az emberek készpénzt és a túléléshez szükséges árukat halmoztak fel, visszaváltották a megtakarításaikat, és a tőzsdei árak is jelentősen estek. Mivel a piaci árfolyamesések villámgyorsan lezajlottak, kevesebb volt a spekulációs kiszállás, ez leginkább a nagyon stabil árfolyamon értékelt ingatlanalapokat sújtotta, ott a befektetők féltek egy később begyűrűző korrekciótól, így még jó áron tudtak kiszállni.

A márciusi piaci pánikot követően a piacok elkezdtek gyógyulni, és a visszaváltások üteme is normalizálódott. A befektetők egy része még emlékszik rá, hogy mi történt 2008 után, az akkori tapasztalat, hogy a piacok viszonylag gyorsan be tudnak gyógyulni, ezért a pánikban nem érdemes veszteséget realizálni. Viszont a befektetési alapok értékesítése azóta is gyenge maradt. A pandémiás krízis mindenütt jelentős gazdasági visszaesést hozott, cégek tömegével kényszerültek elküldeni embereket, jobbik esetben csökkentett fizetéssel szabadságra. Az új befektetések forrása a lakosság aktuális jövedelme egy részének megtakarítása, így ha gazdasági visszaesés van, akkor előbb-utóbb a megtakarítások volumene is csökken.

Ezért nem csak a befektetési alapok, de a lakossági állampapír értékesítés is jelentősen visszaesett. Még technikai problémák is rárakódtak erre, az aktív megtakarítások értékesítése döntően még személyes tanácsadással történik, amit a megfertőződéstől való félelem jelentősen visszavetett. Aktív tanácsadás nélkül a megtakarítók jelentős része sokkal kevésbé mer kockázatosabb eszközökbe befektetni. A kereslet lassan fog javulni, szükség van a gazdasági teljesítmény normalizálódására és az értékesítési csatornák újraépülésére is. Ez utóbbi nem feltétlenül ugyanolyan lesz, mint korábban volt, a modern on-line tanácsadás és értékesítés elterjedése felgyorsult és egyre meghatározóbb lesz. Az első hatás az értékesítési módszerek átalakulása, a digitális csatornák gyorsuló terjedése.

Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója, a BAMOSZ elnöke

A válság kitörése előtt is már egyre nőtt a fenntartható gazdaság és a klímavédelemmel kapcsolatos befektetések iránti kereslet. A megtakarításaink a jövőnek szólnak. Ahhoz, hogy élvezni tudjuk a megtakarításunkat, fontos, hogy bízzunk a jövőben, ezért szerintem a megtakarítási gondolathoz nagyon illeszkedik a fenntartható jövő iránti felelősség érzése. A vírus kialakulását sokan összekapcsolják a biológiai sokszínűség csökkenésével és a környezetbe történő felelőtlen beavatkozással. Ráadásul a statisztikák azt mutatják, hogy a felelős és ESG befektetések sokkal válságállóbbak, mint a klasszikus termékek. Az ESG alapok elterjedése tovább gyorsult, és egyre inkább norma lesz a termékgyártók számára, ez a második hatás.

A válság a befektetői várakozásokhoz képest legjobban az abszolút hozamú alapokat sújtotta, illetve a szabályozási nyomás révén az ingatlanalapokat is.

A befektetők láthatták, hogy a kockázatot vállaló és magas pozitív hozamcélt kitűző aktív alapok sem védettek rövid távon a súlyos árfolyamesésekkel szemben. Ezért a korábbi években a legnépszerűbb hazai abszolút hozamú termékek és más okokból, de az ingatlanalapok iránti kereslet is csökkenhet, helyette a globális piacokra fókuszáló és olcsóbb, indexkövető termékek súlya növekedhet az ügyfelek megtakarítási portfólióiban, ez a harmadik, a hazai piacon megjelenő hatás.

Biró Gergely, Diófa Alapkezelő: A koronavírus-járvány miatt számos magyar család megtapasztalta az anyagi bizonytalanságot. Hosszú évek óta nem volt ilyen egyértelmű, hogy a megtakarítás létfontosságú, és ennek kezeléséhez egyre inkább szükség van megbízható, profi vagyonkezelő szakemberekre. Régóta vártunk egy nagyobb tőkepiaci korrekciót, ám sok téren hozott újat a járvány. Kicsit úgy mozgott mindenki, mint amikor ismeretlen terepen jár az ember térkép nélkül, és a legapróbb jelekből próbálja a helyes utat megtalálni.

Nagyon hektikus és volatilis a piac, ezért azt mondjuk, egyszerre kell rajta lennie a két lábnak a féken és a gázon. A vagyonkezelő nem jósolja meg, mi történik holnap: ő arról dönt, hogy éppen melyik pedált kell megnyomni, ehhez pedig komoly tudás kell, így bízunk benne, hogy felértékelődik a szakértői tudás. Úgy gondoljuk, hogy nem csak bikapiacon, de medvepiacon is kimagaslóan kell tudni teljesíteni, szerencsére a Diófa eddig kifejezetten jól vette az akadályokat.

Varga Zalán, Erste Alapkezelő: A válságok során a befektetők általában elfordulnak a részvény típusú befektetésektől, most azonban a részvénypiac gyorsan fordult a mélypontról, és sokan fektettek részvény alapokba. Különösen népszerűek a megatrendekhez köthető tematikus alapjaink, mint például a zöld területen befektető Erste Stock Environment Alap.

Az extrém mértékű részvénypiaci ingadozás és nagyfokú bizonytalanság miatt sokan választották a bekerülési költség átlagoló technikát a részvénypiaci beszállásra. A módszer lényege, hogy részvénypiaci befektetésünket több részletben, rendszeres időközönkénti vásárlással valósítjuk meg.

Mindemellett a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk felhívta a figyelmet a megtakarítások fontosságára. Ennek hosszabb távon pozitív hatása lesz az alapkezelői piacra is.

Jelentős pénzek áramoltak ki a tavaszi időszakban a magyar befektetési alapokból a koronavírus-válság miatt, az alapok iránti kereslet azóta sem tért igazán magához. Ön szerint hozhat ugyanilyen vagyonkiáramlást a koronavírus mostani, második hulláma? Mit jelent a magyar alapkezelői szektor jövedelmezőségére nézve, hogy a MÁP+ mellett a sikerdíj-számítás változásával is együtt kell majd élni?

Vízkeleti Sándor, Amundi Alapkezelő: Ma az a piaci várakozás, hogy a gazdaságok gyorsan kiheverik a 2020-as visszaesést, és attól függően ki mennyire optimista, már az idei év végén, de jövőre szinte biztosan jelentős gazdasági növekedésre számítanak az elemzők, azzal a megjegyzéssel, hogy a vírusterjedés második hulláma lefelé mutató kockázatokat rejt. Az biztos, hogy a társadalmi félelem küszöbindexe sokat emelkedett tavaszhoz képest, ezért a kormányok is sokkal óvatosabban hoznak további korlátozó intézkedéseket. Gazdasági növekedés nélkül a lakossági megtakarítási piacon sem lesz látványos bővülés, főleg a kockázatosabb befektetési alapok területén nem.

Biró Gergely, Diófa Alapkezelő: A kezdeti alapokból való kiáramlások végül megtorpantak, sőt, azóta újra emelkednek a befektetési alapokba visszaáramló pénzösszegek. Azt gondoljuk, hogy évek óta jogosan várták az elemzők a piaci korrekciót, ám végül olyan tényező hozta azt el, amelyre senki nem számított igazán – egy vírus. A piac számos kockázattal tisztában volt, így az eladósodottsággal vagy a részvénypiac túlértékeltségével. Ehhez képest a tavaszi 25-30 százalékos zuhanás nem a gazdasági folyamatokból, hanem egy járványból eredeztethető.

A fentiek miatt a koronavírus első hullámakor többen rosszul reagáltak a piacra. Bízunk benne, hogy a második hullám kevésbé okoz vagyonkiáramlást.

Érdemes megvárni a hivatalos MNB rendeletet, hogy pontosan mit vesz át a felügyelet az ESMA ajánlásból, azonban, ha az ajánlás legfontosabb elemeit implementálják, akkor a sikerdíjszámítást érintő egyik legfontosabb rész a benchmark megválasztása lesz. Azon alapok például, amelyek RMAX benchmarkkal működtek, miközben jelentős részvénykitettséggel rendelkeztek, jelentős felülteljesítést érhettek el a vírus előtti részvénypiaci emelkedés során. Ez az eredmény valószínűleg nem lett volna megvalósítható, ha a benchmark az alap befektetési politikájával jobban összhangban van.

Ebből következik, hogy azon alapkezelők, amelyek eddig a benchmark megválasztásánál kevésbé figyeltek az alap stratégiájának és a referencia indexnek az összehangolására, jelentősebb bevétel kieséssel számolhatnak az új szabályozás miatt.

Mi a Diófánál mindig körültekintően járunk el, hogy a kiválasztott benchmark összhangban legyen az alap befektetési politikájával, hozampotenciáljával és volatilitásával. Éppen ezért bízunk benne, hogy az új rendelet elfogadása esetén sem kell majd a jelenleg használt referenciaindexeinket módosítani.

Biró Gergely, a Diófa Alapkezelő vezérigazgatója

Varga Zalán, Erste Alapkezelő: A koronavírus második hullámának hatása várhatóan kisebb lesz. Az első hullám nagyon meglepte a világot, sokan egyik napról a másikra elvesztették munkájukat, így megtakarításaikból kellett pénzt felszabadítaniuk. Másrészt a tőkepiacok gyors esése nagy ijedtséget váltott ki a befektetőkben, és ilyenkor a pánik eladások is jellemzőek. A második hullámra vélhetően mindenki jobban felkészült, de természetesen a hatások mértékét jelentősen befolyásolja, hogy a gazdaságot mennyire sikerül növekedési pályán tartani a járvány erősödése mellett.

Az Erste Alapkezelő által kezelt alapoknál nem jellemző a sikerdíj, így a jövedelmezőségünket nem befolyásolja.

Sokan azt mondják, elváltak a reálgazdasági adatoktól a mostani részvényárak, de a koronavírus újabb hulláma változást hozhat. Hogy látja, lesz érdemi korrekció a tőzsdéken idén?

Vízkeleti Sándor, Amundi Alapkezelő: A részvények iránti keresletet ma sokkal inkább a pénznyomtatás és a jegybankok eszközvásárlása fűti, mint a lakossági megtakarítások növekedése. Ez addig maradhat fenn, amíg nincs infláció, emiatt a jegybankok tartósan negatív reálkamatot tartanak, ami a kötvényekhez képest vonzóbbá teszi a részvénybefektetéseket.

Ha lesz infláció, akkor a kamatok is emelkedni fognak, magasabb kamatkörnyezetben pedig a mostani részvényárfolyamok erősen túlzónak bizonyulnak, a buborék kipukkadhat.

Kérdés az, hogy mikor lesz globális infláció, ennek veszélyét a vírus terjedésének gyorsulása inkább csökkenti, mint gerjeszti. Én inkább attól félek, hogy néhány sérülékenyebb ország helyi devizája iránti befektetői bizalom tűnhet el, és ott indul meg először a részvényár-korrekció.

Biró Gergely, Diófa Alapkezelő: A reálgazdaságnak idő kell, mire a vírus előtti szintre vissza tud állni, s az alacsonyabb termelékenységi szint feltehetően rövid- és középtávon velünk marad. Amennyiben a jelenleg nehéz helyzetben lévő vállalatok túlélnek addig, amíg a reálgazdaság újra pozitív jeleket mutat, akkor az optimistább kilátások miatt számíthatunk felívelésre. Fontos megjegyezni, hogy a világjárványnak eltérő hatásai voltak a gazdaság egyes szektoraira, így történhetett meg, hogy amíg légiipari, vagy kiskereskedelmi cégek csődközeli állapotba kerültek, addig például a technológiai szektorban működő vállalatok részvényei rekordmagasságokban járnak. A válság mostani nyertesei viszont lehetséges, hogy a járvány után - egy már megváltozott világrendben - is képesek lesznek növelni versenyelőnyüket.

Ezen kívül számos esemény befolyásolhatja a tőkepiacokat az év második felében. Természetesen kiemelten figyelmet kell fordítani a koronavírus terjedésével kapcsolatos hírekre, de nem szabad elfeledkezni a közelgő amerikai elnökválasztásról, vagy az egyre bizonytalanabbá váló kínai-amerikai kapcsolatokról sem. Emellett elképzelhető, hogy akár egy-egy váratlanabb makrogazdasági adat is jelentős változást okoz a tőzsdéken.

Varga Zalán, Erste Alapkezelő: A részvénypiac egészét tekintve nem számítunk nagyon jelentős korrekcióra idén. Az elmúlt hónapokban néhány szektorban valóban magas árazások alakultak ki, melynek következtében az amerikai tőzsdeindex új csúcsra ment, azonban más szektorok és bizonyos földrajzi régiók részvénypiaca ettől teljesen leszakadt, ezeknél akár alulértékeltségről is beszélhetünk. Ráadásul a kötvénypiacokon kialakult rendkívül alacsony hozamszintek miatt a részvények relatív értékeltsége még mindig vonzó.

Már csak azért sem várunk jelentősebb tőzsdei esést, mert az árakat elég erősen alátámasztják a masszív jegybanki eszközvásárlási programok és a fiskális élénkítő csomagok.

Jelentősebb tőzsdei korrekciót az eredményezhetne, ha a koronavírus-járvány egy most még nem látható, nagyon negatív forgatókönyv irányába mozdulna el. Természetesen a novemberben esedékes amerikai elnökválasztással kapcsolatos bizonytalanság és az amerikai-kínai feszültségek is jelentős kockázatot jelentenek, de ezek várakozásaink szerint nem hoznak tartós fordulatot.

Varga Zalán, az Erste Alapkezelő értékesítési és termékfejlesztési igazgatója

